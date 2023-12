Milei plantea una profunda reforma del Estado: los 5 puntos centrales. Aumenta el temor a una guerra generalizada en Medio Oriente. Los Apple Watch vuelven a las tiendas. Este plan espacial futurista de energía solar podría ayudar a salvar el mundo. Esto es lo que debes saber para comenzar el día. Primero la verdad.

1. Así es el "Éxodo de la pobreza"

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP) monitorea los informes de una caravana de miles de migrantes que se ha formado en el sur de México y advierte que estos grupos generalmente se mueven lentamente y luego se fragmentan antes de llegar a la frontera sur de Estados Unidos. El 24 de diciembre, miles de migrantes abandonaron Tapachula, en el sur de México. Los organizadores llaman a la caravana el "Éxodo de la pobreza".

2. Milei plantea una profunda reforma del Estado: los 5 puntos centrales

El Gobierno del presidente de Argentina, Javier Milei, presentó este miércoles un megaproyecto de ley que plantea una profunda reforma del Estado. Estado de Emergencia, reformas al sistema electoral, privatización de empresas públicas, jubilaciones y regularización de bienes no declarados: esto es lo que debes saber.

Argentina: CGT se movilizará contra decretos de Milei 2:24

3. Aumenta el temor a una guerra generalizada en Medio Oriente

La escalada de ataques contra los militares estadounidenses y la navegación comercial, así como los incidentes en los que a menudo se ven implicados Irán y sus aliados, están suscitando nuevos temores de que la guerra de Israel en Gaza pueda convertirse en una confrontación regional con graves consecuencias políticas y económicas. Aquí, el análisis de la situación.

¿Cómo podría resolverse el conflicto entre Israel y Hamas? 5:47

4. ¿Quién mató a Canserbero?

La Fiscalía General de Venezuela afirmó este martes que el cantante de rap y hip-hop Tirone González, mejor conocido como Canserbero, y su amigo Carlos Molnar, bajista del grupo Zion TLP, fueron víctimas de un doble homicidio en enero de 2015 y no de un homicidio-suicidio como se anunció originalmente.

publicidad

5. Daihatsu admite haber falsificado pruebas de seguridad

Daihatsu, el fabricante de automóviles japonés propiedad de Toyota, detuvo la producción nacional después de admitir que falsificó los resultados de las pruebas de seguridad de sus vehículos durante más de 30 años.

A la hora del café

¿Cómo funcionan las primarias presidenciales en EE.UU.?

Antes de elegir presidente en noviembre de cada cuatro años, los estadounidenses deben seleccionar a los candidatos en una serie de primarias y asambleas electorales. Es un proceso tortuoso que ha evolucionado a lo largo de la historia del país y sigue evolucionando en la actualidad. Esto es lo que hay que saber.

Este plan espacial futurista de energía solar podría ayudar a salvar el mundo

Las granjas solares en el espacio podrían aprovechar la energía del sol, sin verse afectadas por el mal tiempo, la nubosidad, la noche o las estaciones. Pero algunos dicen que es demasiado descabellado.

Pescadores que investigaban algo brillante llevaron al rescate "milagroso" de un hombre atrapado en un camión

Algo brillante cerca de un arroyo y un caso de curiosidad llevaron este martes a dos pescadores de Indiana hasta un hombre de 27 años que había estado luchando por su vida durante días solo en un camión destrozado: un descubrimiento que la Policía estatal aclama como un milagro.

Así anunció la expareja de Mariah Carey su separación

Bryan Tanaka, bailarín y director creativo, compartió en las redes sociales que él y la cantante se separaron después de siete años.

Mariah Carey declara iniciada la temporada navideña 1:05

Los Apple Watch vuelven a las tiendas

Apple volverá a vender los relojes Apple Watch de primera línea en sus tiendas minoristas tras la suspensión temporal de una prohibición de importación que afectaba a algunos de los relojes inteligentes

¿Por qué Apple ya no puede vender sus nuevos Apple Watch en EE.UU.? 1:39

La cifra del día

US$ 1.000 millones

Steve Ballmer, ex CEO de Microsoft, ganará US$ 1.000 millones al año por no hacer nada.

La cita del día

"La corte no debe permitir que el acusado convierta la sala del tribunal en un foro en el que propague desinformación irrelevante, y debe rechazar su intento de inyectar política en este procedimiento"

A Trump no se le debe permitir utilizar la corte para sembrar desinformación, sostiene el fiscal especial .

Amenazan a jueces que fallaron contra Trump en Colorado 3:31

Y para terminar...

La NASA publica "una vista mágica" de una galaxia con estallido estelar