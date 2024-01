Conclusiones del debate de CNN en Iowa con los aspirantes republicanos Ron DeSantis y Nikki Haley

Haley y DeSantis critican a Trump y prometen equilibrar la economía 9:56

(CNN) -- El gobernador de Florida, Ron DeSantis, calificó a la exgobernadora de Carolina del Sur, Nikki Haley, de “política boba”. Haley dijo que la campaña de DeSantis “está explotando”.

Los dos republicanos que compiten por convertirse en la principal alternativa al expresidente Donald Trump en las primarias presidenciales del partido en 2024 abrieron su debate cara a cara en CNN este miércoles por la noche en Des Moines, a solo cinco noches de las asambleas electorales de Iowa, lanzando ataques y llamándose mentirosos entre ellos.

Pero ignoraron en gran medida a Trump, quien mantiene una enorme ventaja en Iowa y en las encuestas primarias nacionales del Partido Republicano, en los momentos iniciales del debate.

El debate -horas después de que otro aspirante para 2024, el exgobernador de Nueva Jersey Chris Christie, abandonara la carrera- fue una demostración de la creencia de ambos candidatos de que el campo necesita reducirse aún más antes de que el último candidato que no sea Trump se centre en el expresidente.

DeSantis se apoyó en gran medida en su historial como gobernador de Florida, argumentando que ha construido un historial de cumplimiento de prioridades conservadoras allí. Haley, quien dejó la oficina de la gobernación en 2017 y luego se convirtió en embajadora de Trump ante las Naciones Unidas, adoptó un enfoque con visión de futuro.

publicidad

Durante un enfrentamiento sobre el papel de Estados Unidos en el apoyo a Ucrania en su guerra contra Rusia, DeSantis dijo que Haley cree que “de alguna manera somos globalistas y tenemos recursos ilimitados”.

Haley respondió con una crítica fulminante al hecho de que hasta la fecha la campaña de DeSantis no haya estado a la altura de las elevadas expectativas.

"Ha desperdiciado US$ 150 millones (ni siquiera sé cómo hacerlo) a través de su campaña. No tiene nada que mostrar”, dijo Haley. “Ha gastado más dinero en aviones privados que en comerciales tratando de lograr que los habitantes de Iowa voten por él. Si no puedes gestionar una campaña, ¿cómo vas a gestionar un país?".

Aquí hay nueve conclusiones del debate de CNN, el debate final del Partido Republicano antes de las asambleas partidistas de Iowa.

¿Pelea por el segundo lugar en el Partido Republicano? 5:40

Trump sigue cómodamente la carrera, otra vez

Como es una cuestión puramente política, la decisión de Trump de no participar en los debates primarios rara vez ha parecido más astuta.

Aunque DeSantis y Haley desplegaron críticas modestas al expresidente, como no “construir el muro” y no estar en el escenario con ellos, ninguno ha aprovechado la oportunidad para denunciarlo más claramente o argumentar que no es apto para el cargo.

Cuando se les preguntó si Trump tiene “el carácter para volver a ser presidente”, DeSantis y Haley se turnaron para evitar la pregunta.

“Estoy de acuerdo con muchas de sus políticas, pero su manera no es la mía”, dijo Haley. "No tengo venganza, no tengo vendettas, no me tomo las cosas personalmente".

DeSantis y Haley hablan de sus propuestas migratorias en debate de CNN 8:36

DeSantis comenzó con un breve cumplido antes de pasar a “la diferencia entre Nikki Haley y yo”; en este caso eso significó afirmar que Haley era más liberal que el gobernador demócrata de California, Gavin Newsom.

Aparte de esos pocos momentos, a veces incómodos, Haley y DeSantis parecen mucho más felices de evitar hablar de Trump. Y eso, hasta cierto punto, tiene sentido: las encuestas muestran que a la base republicana todavía le agrada el expresidente.

En particular, lo único en lo que DeSantis y Haley estuvieron de acuerdo durante toda la noche es que Trump debería haber estado en el escenario. Varias veces durante el debate, ambos candidatos criticaron al favorito republicano por saltarse el debate. Trump había cumplido con los requisitos de calificación para el debate, pero optó por participar en un foro de Fox.

Ambos candidatos querían recordar a los votantes la ausencia de Trump en el escenario del debate de CNN. En un momento, Haley dijo: "Ojalá Donald Trump estuviera aquí en este escenario, es contra él contra quien me postulo".

En otro momento, DeSantis dijo: “Donald Trump debería estar en el escenario. Les debe a ustedes, el pueblo de Iowa, explicar este cambio que ha tenido en su posicionamiento, explicar por qué le ha costado tanto decir por qué un hombre puede convertirse en mujer o no, explicar por qué quiere construir un negocio de mil millones de dólares. Además, un gran y hermoso edificio nuevo del FBI justo en la parte del pantano en Washington. Necesita explicar por qué no construyó el muro y por qué añadió US$ 7,8 billones a la deuda”.

En otra parte de Des Moines, en el foro, Trump promocionó con entusiasmo su ventaja en las encuestas de las primeras elecciones primarias tempranas. "Pero Nueva Hampshire es interesante", dijo. “Es un gran lugar, un gran estado, gente increíble, pero permiten que los independientes y los demócratas voten en las primarias republicanas. Dices, ¿de qué se trata todo eso? Así que es un poco falso en ese sentido, pero incluso con eso, creo que ganaremos sustancialmente”.

La carrera para ser los más duros en el escenario

DeSantis y Haley corrieron para parecer los más duros en algunas de las prioridades conservadoras fundamentales: poner fin a la inmigración ilegal, recortar impuestos y controlar el presupuesto federal.

Ninguno de los dos republicanos dijo que permitirían que cualquiera que no ingresara al país legalmente permaneciera en Estados Unidos.

"El número de personas que serán amnistiadas cuando sea presidente es cero", dijo DeSantis.

"Tienes que deportarlos", siguió Haley.

Ambos también criticaron a Trump por no completar un muro en la frontera sur de Estados Unidos. DeSantis redobló su apuesta por una propuesta para pagar el muro gravando las remesas pagadas por los inmigrantes que envían dinero a sus familias en casa, lo que comparó con cobrar directamente a México.

En cuanto a los impuestos, Haley dijo que extendería los recortes de impuestos de la era Trump para las pequeñas empresas y eliminaría el impuesto federal a la gasolina. DeSantis reiteró su apoyo a una propuesta más drástica para instituir un impuesto fijo sobre la renta, lo que significa que todos pagan el mismo porcentaje de su salario en impuestos, aunque tuvo dificultades para explicar cómo eso no daría como resultado que las personas con menores ingresos paguen más.

"Solo lo haría si la gente estuviera mejor que ahora", dijo DeSantis.

A la hora de gestionar el presupuesto federal, ambos se apoyaron en su experiencia como gobernador. Haley señaló que Carolina del Sur requería un presupuesto equilibrado. DeSantis dijo que la deuda en Florida se ha reducido bajo su dirección.

Sin embargo, Haley criticó a DeSantis por votar en el Congreso para aumentar el límite de deuda antes de conseguir una de sus mejores oportunidades en la carrera, burlándose de su operación política por gastar US$ 150 millones con resultados mixtos y haber gastado mucho en aviones privados para viajar a eventos de campaña.

Haley derribó brutalmente la campaña de DeSantis

Haley lanzó quizás el ataque más fulminante que DeSantis haya enfrentado como candidato presidencial a mitad del debate, después de que el gobernador de Florida acusó a Haley de liderazgo ineficaz y dejó la puerta abierta.

El momento llegó durante una discusión sobre políticas educativas, cuando DeSantis criticó a Haley por no haber logrado impulsar un programa de vales escolares a través de una legislatura reticente de Carolina del Sur.

"Ella culpa a otras personas. El liderazgo se trata de hacer las cosas. Para de poner excusas; hacerlo realidad", dijo DeSantis.

A esto Haley respondió contando meses de drama, cambios de liderazgo y enfrentamientos personales en la campaña de DeSantis y un súper PAC pro-DeSantis.

Señaló divulgaciones financieras que mostraban a DeSantis viajando en aviones privados y las comparó con su propio enfoque.

"Volé en avión comercial. Me alojé en Residence Inn. Fuimos y ahorramos nuestro dinero. Nos aseguramos de gastarlo bien”, dijo. "Si no puede manejar las partes financieras de una campaña, ¿cómo va a manejar la economía cuando llegue a la Casa Blanca?".

Luego, Haley describió la campaña de DeSantis como una en la que no hay presencia real fuera de Iowa.

"Hiciste campaña para presidente en un estado. Eres invisible en Nueva Hampshire. Eres invisible en Carolina del Sur. Estás en quinto lugar. Has (gastado) US$ 150 millones y has caído en las encuestas en Iowa”, dijo. “¿Por qué deberíamos pensar que se puede gobernar o hacer cualquier cosa en este país?”

Si el momento fue doloroso para DeSantis y sus seguidores, es porque había verdad en los comentarios de Haley. El gobernador de Florida necesita convertir un buen resultado en Iowa en un trampolín hacia el resto de la carrera primaria republicana. Haley, por otro lado, verá cómo la carrera se desplaza hacia un territorio mucho más favorable después de los caucus de Iowa: ha ascendido a un sólido segundo lugar en las encuestas de Nueva Hampshire y también ocupa una posición sólida en su estado natal de South Carolina, con sus primarias a principios de febrero.

DeSantis respondió que Haley se centraba en “asuntos políticos y de proceso, cosas que a ningún votante le importan”.

Pero lo que las primeras contiendas estatales pondrán a prueba es si hay un segmento significativo del electorado republicano que busca superar a Trump. Esa parte del partido podría emitir votos estratégicos, respaldando a quien consideran el rival más fuerte del expresidente.

Dos puntos de vista sobre política exterior

La lucha interna del Partido Republicano sobre la política exterior quedó en plena exhibición cuando Haley y DeSantis discutieron sobre qué papel debería desempeñar Estados Unidos en la guerra de Ucrania con Rusia. Haley continuó abogando por una fuerte ayuda a Ucrania como una forma de evitar que Rusia continúe su avance hacia Polonia y otros países de la OTAN.

DeSantis calificó la postura de Haley sobre Ucrania como una “copia al carbón” de la del presidente Joe Biden. "Es un compromiso indefinido", dijo, añadiendo que Estados Unidos necesita encontrar una manera de poner fin a la guerra para poder centrarse en otras preocupaciones de seguridad nacional, como el enfoque de Estados Unidos hacia China.

Ambos candidatos insistieron en que su enfoque hacia Ucrania consiste en última instancia en prevenir la guerra, particularmente una que requeriría tropas estadounidenses en el terreno.

"Se trata de mantener seguros a los estadounidenses", dijo Haley sobre la ayuda a Ucrania.

En cuanto a Israel, lucharon por presentarse como más dedicados a ayudar al aliado de Estados Unidos que el otro. Cuando se les preguntó si estaban de acuerdo con los llamados de algunos miembros del gabinete israelí para la expulsión masiva de palestinos de Gaza, DeSantis dijo que si bien le preocupaba esa política, no cuestionaría a Israel en público ni en privado. También criticó a Haley por apoyar una solución de dos Estados cuando estaba en la ONU.

"Ella se equivocó cuando aceptó eso y tenemos razón al decir que confiamos en que Israel tomará estas decisiones", dijo.

Haley dijo que una solución de dos Estados no era posible porque los palestinos no la querían, y dijo que Estados Unidos necesita darle a Israel todo lo que necesita y concentrarse en traer de regreso a los rehenes retenidos en Gaza. Luego criticó a DeSantis por hacer campaña en Iowa con el representante Thomas Massie de Kentucky, quien fue el único republicano de la Cámara de Representantes que votó en contra de una resolución reciente que condenaba el antisemitismo después del ataque de Hamas contra Israel el 7 de octubre.

"Eso es basura muy, muy barata", dijo DeSantis.

Después de que se le preguntó si Estados Unidos debería lanzar ataques de represalia contra Irán en respuesta a los ataques lanzados contra las tropas estadounidenses en Iraq y Siria, Haley dijo que Estados Unidos necesita “ir y eliminar toda la producción que tienen y que les permite hacer esos ataques”, y culpó a Biden por no hacer más. Criticó a Biden por no saber que su secretario de Defensa estaba hospitalizado.

!Mi esposo está desplegado en este momento", dijo Haley. "Como cónyuge de un militar, la idea de que el secretario de Defensa ni siquiera estaría en contacto con el presidente, y mucho menos con su personal, es imperdonable".

DeSantis también pidió una respuesta de Estados Unidos, señalando su propio servicio militar y su despliegue anterior en Iraq.

"Nunca pondría a nuestras tropas en peligro como lo está haciendo Biden en el Medio Oriente sin defenderlas con todo lo que tienen", dijo DeSantis.

Un rodeo sigiloso sobre el 6 de enero

Cuando surgió la oportunidad de desafiar al expresidente por sus mentiras electorales y su comprensión de los principios fundacionales del país, los dos aspirantes pasaron de puntillas por este tema.

Cuando se le preguntó si había alguna diferencia significativa entre su punto de vista y el de Trump sobre la Constitución, Haley no respondió directamente y dijo: "Prestaa juramento sobre la Constitución". Sí señaló que el 6 de enero de 2021 fue “un día terrible” y “Trump perdió” las elecciones presidenciales de 2020.

Cuando llegó su turno de responder, DeSantis también lo esquivó. Invocó a George Washington como su modelo constitucional antes de alejarse de la cuestión.

“¿Pero sabes quién más merece ser criticado? La gente que violó la Constitución durante el covid”, dijo.

DeSantis –un abogado educado en Harvard que publicó un libro que utilizó los escritos de los Padres Fundadores para acusar a la administración Obama de abusar de la Constitución– también se negó a decir si está de acuerdo en que un presidente debería tener inmunidad por cualquier conducta en el cargo incluido el asesinato de un oponente político, como afirmó esta semana el abogado de Trump.

"No estoy exactamente seguro de cuáles son los límites exteriores", dijo. "No creo que necesariamente haya sido litigado".

Sobre ese tema, Haley no se evadió.

“No, eso es absolutamente ridículo”, dijo.

DeSantis y Haley intentan un toque más suave sobre el aborto

Sus posiciones han sido constantes. DeSantis y Haley se oponen al aborto y apoyan leyes estatales que lo harían ilegal con algunas excepciones.

Pero este miércoles por la noche, ambos candidatos intentaron llevar el tema hacia aguas menos volátiles.

"Nuestro objetivo debería ser cómo salvar a tantos bebés como sea posible y apoyar a tantas mamás como sea posible”, dijo Haley después de lamentar los mensajes del Partido Republicano sobre el asunto.

DeSantis ofreció un tacto similar: “Hay que ser provida durante toda la vida”, dijo. "Y hay que tener compasión por lo que está pasando en este país".

Cuando inicialmente se les preguntó si creían que Trump es “provida”, una posición que DeSantis cuestionó durante una reunión pública de CNN la semana pasada, tanto él como Haley hablaron sobre la cuestión.

Haley reconoció que Trump “hizo algunas cosas provida como presidente”, pero agregó: “Tendrías que preguntárselo”, una clara transición para criticar al expresidente por saltarse el debate.

DeSantis también utilizó la pregunta para criticar a Trump por negarse a subir al escenario con ellos (calificó y fue invitado, pero se negó a asistir). También dijo que las críticas de Trump a la prohibición del aborto en Iowa, defendidas por la gobernadora Kim Reynolds, partidaria de DeSantis, le hicieron dudar de la buena fe del expresidente y que, al hacerlo, Trump “ha hecho un regalo a la izquierda”.

Mientras tanto, en Fox, un votante le hizo a Trump una pregunta similar durante una reunión amistosa. Si vuelve a ganar la nominación, su respuesta probablemente aparecerá en cientos de millones de dólares en anuncios de demócratas y grupos defensores del derecho al aborto:

"Durante 54 años intentaron terminar con Roe v. Wade, y yo lo logré”. dijo Trump. “Y estoy orgulloso de haberlo hecho. … Lo hicimos e hicimos algo que fue un milagro”.

Lo que Haley y DeSantis hicieron bien y mal sobre la economía

La economía es una prioridad para los votantes este año, y como Biden recibió bajas calificaciones en las encuestas por su manejo de la misma, DeSantis y Haley aprovecharon la oportunidad para compartir cómo Lo arreglaría.

Ambos candidatos señalaron correctamente que el nivel de deuda de Estados Unidos (un récord de 34 billones de dólares) está ejerciendo una enorme presión sobre el crecimiento económico. Y con las tasas de interés en su nivel más alto en 22 años, está desviando el dinero de los contribuyentes del gasto en otros programas.

Haley prometió recortar el gasto y el endeudamiento para devolver el déficit federal a los niveles anteriores a la pandemia. Pero el gasto público contribuye enormemente al producto interno bruto del país, y un recorte repentino del gasto tendrá efectos más amplios.

DeSantis reconoció que los compradores de viviendas están pagando tasas hipotecarias más altas hoy en día en comparación con antes de la pandemia. Sin embargo, no mencionó que eso es en gran medida el resultado de los esfuerzos exitosos de la Reserva Federal para enfriar la inflación mediante el aumento de las tasas de interés.

Él y Haley también señalaron correctamente que la inflación sigue pesando sobre los estadounidenses. Pero se equivocaron un poco o simplemente se equivocaron en algunos de los detalles. Por ejemplo, DeSantis dijo: “¿Has visto tu factura del supermercado últimamente? Esa es una de las cosas que más afecta a los trabajadores”. En realidad, los precios de los alimentos están aumentando a un ritmo más lento que la tasa de inflación general. Además, ninguno mencionó que los salarios de los estadounidenses están creciendo más rápido que la tasa general de inflación, lo que significa que se ha vuelto un poco más fácil permitirse algunos aumentos de precios.

Estas son las propuestas de Nikki Haley sobre migración 2:35

Haley y DeSantis abordaron la principal preocupación de Estados Unidos: la inflación

Haley y DeSantis destacaron el dolor económico que muchos estadounidenses sienten debido a la inflación.

De hecho, las encuestas de consumidores realizadas por grupos como la Universidad de Michigan y The Conference Board así lo demuestran. Esas encuestas han demostrado que los estadounidenses se sienten peor acerca de la economía que antes de la erupción de la inflación en 2021. Esto se debe a que el rápido aumento de los precios afecta a todos los estadounidenses, a pesar de que el mercado laboral se ha mantenido sólido con un desempleo por debajo del 4% y los empleadores continúan agregando empleos a un ritmo paso ligero.

“Las encuestas muestran insatisfacción, y creo que mucho de eso es simplemente: la gente odia la inflación, la odia”, dijo en septiembre el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, que encabeza el grupo oficialmente encargado de estabilizar los precios.

Tanto Haley como DeSantis dijeron que controlar el gasto gubernamental sería una política económica clave para ellos, en caso de que alguno de ellos fuera elegido para el puesto más alto del país en noviembre.

Pero eso tal vez no suponga una gran diferencia a la hora de reducir la inflación en el corto plazo.

La inflación se disparó hace casi tres años, principalmente debido a los shocks de oferta y demanda de la era de la pandemia, junto con interrupciones en la cadena de suministro, según una investigación del expresidente de la Reserva Federal Ben Bernanke y el economista Olivier Blanchard. El Índice de Precios al Consumidor, un indicador de inflación seguido de cerca, alcanzó un máximo de cuatro décadas del 9,1% en junio de 2022. Desde entonces, se ha desacelerado a un aumento interanual del 3,1% en noviembre de 2023. (El Departamento de Trabajo publica su Índice de Precios al Consumidor Índice de diciembre el jueves.)

Cuando se trata de inflación en este momento, los economistas y los funcionarios de la Reserva Federal están más centrados en la trayectoria de la demanda de los consumidores y las tendencias en el mercado laboral.

Powell reconoció el mes pasado que los presidentes anteriores de la Reserva Federal han estado de acuerdo en general en que el presupuesto federal “está en un camino insostenible”, pero recortar el gasto público simplemente no será la solución milagrosa para acabar con la inflación.

DeSantis y Haley también dijeron que apoyaban que Estados Unidos aumentara la producción de energía, lo que podría tener un efecto desinflacionario, pero al final, la Casa Blanca tiene un conjunto de herramientas muy limitado para combatir la inflación.

La Reserva Federal y el Congreso tienen el mayor poder.

DeSantis rechaza derecho de nacimiento a la ciudadanía estadounidense 1:31

Las teorías de conspiración estuvieron ausentes en el escenario del debate

Sin la presencia de Donald Trump o del empresario Vivek Ramaswamy, todo el discurso del debate estuvo mucho menos centrado en la conspiración. Hunter Biden apenas apareció. También estuvieron ausentes las teorías de conspiración como la afirmación falsa de que el ataque al Capitolio de los Estados Unidos el 6 de enero de 2021 fue provocado por el FBI. En un momento, Haley incluso criticó a Trump por llamar al 6 de enero “un hermoso día”.

“Creo que el 6 de enero fue un día terrible”, dijo.

Por el contrario, tanto Ramaswamy como Trump disfrutan sumergirse en ideas marginales y teorías de conspiración. En múltiples ocasiones, el empresario ha insinuado sin fundamento que el 6 de enero fue un “trabajo interno”.

"Si me hubieran dicho [hace tres años] que el 6 de enero fue de alguna manera un trabajo interno, el tema de la trampa del gobierno, le habría dicho que era una charla loca, marginal, una teoría de la conspiración sin sentido. Puedo decirles ahora, después de haber profundizado un poco en esto, que no lo es”, dijo Ramaswamy durante una reunión pública de CNN el mes pasado.

En redes sociales, Trump también ha promovido teorías de conspiración infundadas. Este lunes en Truth Social, publicó una entrada en el blog del sitio web Gateway Pundit sugiriendo que los padres de Haley no eran ciudadanos estadounidenses cuando ella nació y, por lo tanto, ella no es elegible para ser presidenta, similar a la conspiración de nacimiento que rodeó al expresidente Barack Obama.