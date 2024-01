Resumen de la guerra entre Israel y Hamas este lunes 29 de enero

Los servicios médicos vitales colapsan en el hospital Nasser de Khan Younis, según MSF, mientras los combates arrecian en el exterior

Los servicios médicos vitales del hospital Nasser de Khan Younis, en el sur de Gaza, colapsaron, advirtió este lunes el grupo humanitario Médicos Sin Fronteras (MSF).

La capacidad quirúrgica del hospital es ahora "casi inexistente" y el puñado de personal médico que queda dispone de "suministros muy escasos que son insuficientes para atender casos de víctimas masivas", afirmó el grupo internacional de ayuda médica.

En el hospital de Nasser quedan entre 300 y 350 pacientes que no pueden ser evacuados, según MSF.

"Es demasiado peligroso y no hay ambulancias. Estos pacientes tienen lesiones relacionadas con la guerra, como heridas abiertas, laceraciones por explosiones, fracturas y quemaduras", señaló en un comunicado.

MSF también compartió el testimonio de un enfermero, identificado solo como Rami, que, según dijeron, estaba atrapado dentro del hospital Nasser. Dijo que cinco muertos y 50 heridos llegaron a urgencias el jueves, pero no había nadie para atenderlos.

"No quedaba personal en la sala de urgencias del hospital Nasser. No había camas, solamente unas cuantas sillas y no había personal, solo unas cuantas enfermeras", dijo Rami. "Nos las arreglamos con lo que teníamos, intentamos detener la hemorragia y clasificar a los pacientes que había allí. Fue un suceso horrible y me afectó mucho psicológicamente", añadió.