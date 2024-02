Acciones de Virgin Galactic se desploman por debajo de US$ 2 1:09

(CNN) —En las noticias de viajes de esta semana, una aerolínea europea está pesando a los pasajeros antes de despegar, el nuevo viaje en tren de lujo que cuesta US$ 8.500 por trayecto, y los ferrocarriles de Ucrania están en funcionamiento, dos años después de la guerra.

La vida sobre rieles

En junio de 2024, la ruta de tren de lujo más icónica del mundo -el Venice Simplon-Orient-Express- se dirigirá a la costa italiana de Liguria por primera vez en su larga y prestigiosa historia. Los ilustres vagones viajarán de París a Portofino en un trayecto de dos días. El precio, para aquellos cuyo presupuesto lo permita, será de US$ 8.500 por trayecto.

También se está reviviendo una ruta ferroviaria directa entre Italia y Eslovenia después de más de 100 años, con el lanzamiento de un nuevo servicio de alta velocidad de siete horas de Milán a Liubliana "lo antes posible".

En Sudáfrica, se habla mucho de un tren que no va a ninguna parte. Kruger Shalati: The Train on the Bridge es un hotel en el Parque Nacional Kruger, una de las reservas de caza más grandes de África. Un conjunto de vagones de tren se ha renovado para convertirlo en 24 modernas suites con balcones y una piscina con vista al río Sabie, que ofrecen la oportunidad de contemplar impresionantes avistamientos de vida silvestre, incluidos los "Cinco Grandes" de África.

Y en Ucrania, los ferrocarriles del país siguen funcionando luego de dos años de guerra. Dado que viajar en avión es imposible, así es como los trenes se han convertido en un salvavidas para viajes de larga distancia.

Noticias desde los cielos

Los jets privados de Taylor Swift han aparecido en las noticias esta semana casi tanto como la propia estrella. En medio de un drama de seguimiento de vuelos en el que el equipo de la cantante amenazó con emprender acciones legales contra un estudiante de Florida que vigila el uso de aviones privados de celebridades, incluida Swift; se informó que la cantante vendió su Dassault Falcon 900LX.

Sin embargo, se espera que sea su Dassault Falcon 7X, más grande, el que utilice para volar de Tokio a Las Vegas para ver a su novio Travis Kelce jugar en el Super Bowl este fin de semana. Uno de los problemas que podría tener es el aparcamiento (se calcula que unos 1.000 aviones privados llegarán a la ciudad) y el otro será el jet lag. He aquí algunos consejos para sobrellevarlo, sin importar si eres un ganador de un Grammy o un viajero promedio.

La aerolínea europea Finnair ha empezado a pesar a los pasajeros antes de que suban al avión, junto con su equipaje de mano y sus abrigos para el invierno nórdico. La prueba sirve para ayudar a la aerolínea a afinar las estimaciones de peso antes del despegue, y lo ajustan según la temporada.

Los abrigos también ayudaron a salvar seis huevos de flamenco a bordo de un vuelo de Atlanta a Seattle el verano pasado, luego de que una azafata y varios pasajeros acudieran al rescate cuando la incubadora de huevos dejó de funcionar. Las crías de flamencos prosperan ahora en el zoológico Woodland Park de Seattle.

Por último, un canadiense fue detenido en Tailandia el 7 de febrero por abrir presuntamente la puerta de un avión y desplegar el tobogán de evacuación. El incidente provocó retrasos que afectaron a unos 2.300 pasajeros.

Inspiración de destino

Hay más de 220.000 kilómetros de costa en el mundo, según el CIA World Factbook, así que ¿por qué siempre hay alguien que pone su toalla de playa justo al lado de la tuya?

Si quieres escapar de las multitudes, la Riviera Nayarit, en la costa del Pacífico mexicano, se ha convertido en un destino turístico de lujo de baja densidad. Algunos de los grandes nombres de la hotelería se están dejando ver por allí, y quizá tú también deberías hacerlo.

Frente a la costa este de África, las 50 islas que componen el archipiélago de Zanzíbar son diversas y culturalmente vibrantes. Stone Town, protegida por la UNESCO, es el punto de partida de la mayoría de las visitas.

Si vas a tomar el avión para llegar a la costa, te vendrá bien una bolsa de playa que te sirva como equipaje de mano. Nuestros socios de CNN Underscored, una guía de reseñas y recomendaciones de productos propiedad de CNN, han reunido 15 de sus favoritos.

Año Nuevo Lunar

Este fin de semana llega el Año Nuevo Lunar. Echa un vistazo a nuestras predicciones del zodiaco chino para el Año del Dragón y aprende más sobre la espectacular danza del dragón en China.