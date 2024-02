Ucrania: El reto para movilizar nuevos soldados 2:31

(CNN) -- El Senado de EE.UU. aprobó un proyecto de ley de ayuda exterior por el valor de US$ 95.300 millones para Ucrania e Israel en una votación a primera hora de este martes, lo que generó un enfrentamiento con la Cámara de Representantes, cuyo presidente, Mike Johnson, criticó la legislación.

El paquete de ayuda exterior incluye miles de millones de dólares para apoyar a Ucrania y asistencia de seguridad para Israel, así como asistencia humanitaria para civiles en Gaza, la Ribera Occidental y Ucrania, entre otras prioridades. No está claro si Johnson hará una votación al respecto y muchos republicanos de la Cámara de Representantes se oponen a seguir dando más ayuda a Ucrania.

El proyecto de ley fue aprobado por el Senado a pesar de las críticas de Johnson a la legislación y a pesar de que el expresidente Donald Trump señaló su oposición al proyecto de ley al argumentar que Estados Unidos debería dejar de proporcionar ayuda exterior a menos que sea en forma de préstamo. La votación del Senado fue de 70 a 29 y 22 republicanos votaron a favor, incluido el líder de la minoría del Senado, Mitch McConnell.

"La historia salda todas las cuentas", dijo McConnell en un comunicado después de la votación. "Y hoy, sobre el valor del liderazgo y la fuerza estadounidenses, la historia dejará constancia de que el Senado no pestañeó".

El proyecto de ley incluye US$ 60 mil millones para apoyar a Ucrania en su lucha contra Rusia, US$ 14,1 mil millones en asistencia de seguridad para Israel, US$ 9,2 mil millones en asistencia humanitaria y US$ 4,8 mil millones para apoyar a los socios regionales en la región del Indo-Pacífico, además de otras disposiciones políticas, según el Comité de Asignaciones del Senado.

"La Cámara tendrá que encontrar un camino y tendrá que hacerlo a su manera, pero necesitábamos iniciar el proceso y lo hemos hecho", dijo este martes a los periodistas el líder republicano del Senado, John Thune.

El Senado aprobó la legislación después de que los republicanos bloquearan la semana pasada un proyecto de ley más amplio que habría combinado la ayuda exterior con un acuerdo fronterizo bipartidista. Inicialmente, los republicanos habían exigido que la seguridad fronteriza fuera parte del proyecto de ley, pero luego rechazaron el acuerdo fronterizo bipartidista en medio de enérgicos ataques a la medida por parte de Trump y de los principales republicanos de la Cámara.

En una declaración el lunes, Johnson criticó el proyecto de ley de ayuda exterior por su falta de disposiciones fronterizas, diciendo que el Senado "debería haber vuelto a la mesa para enmendar el proyecto de ley actual e incluir disposiciones reales de seguridad fronteriza que realmente ayudarían a poner fin a la actual catástrofe". Johnson se había opuesto anteriormente al proyecto de ley más amplio que sí incluía disposiciones fronterizas. El presidente ha calificado esas disposiciones de insuficientes, a pesar de que fueron producto de negociaciones bipartidistas e incluían medidas fronterizas restrictivas.

El líder de la mayoría del Senado, Chuck Schumer, celebró la aprobación de la legislación y dijo en declaraciones en el pleno: "Han pasado años, tal vez décadas, desde que el Senado aprobó un proyecto de ley que impacte tanto no solo nuestra seguridad nacional, no solo la seguridad de nuestros aliados, sino la seguridad de la democracia occidental".

"Creo que si el presidente Johnson lleva este proyecto de ley a la Cámara, se aprobará con el mismo fuerte apoyo bipartidista", dijo Schumer.

El Senado avanzó con el proyecto de ley mientras Trump argumentaba que Estados Unidos no debía otorgar ayuda exterior a menos que sea a través de un préstamo, lo que indica oposición a la legislación. Trump también ha indicado que alentaría la agresión rusa contra cualquier país miembro de la OTAN que no pague lo que le corresponde.

Varios republicanos del Senado defendieron o restaron importancia a los comentarios de Trump sobre la OTAN el lunes.

"Estoy 100% de acuerdo de él", dijo el senador Tommy Tuberville sobre Trump diciendo que los miembros de la OTAN deberían pagar sus cuotas o arriesgarse a que Putin invada su país.

El republicano de Alabama también sugirió que los aliados europeos deberían estar "muy preocupados" por una invasión, diciendo que deberían protegerse y no depender de Estados Unidos, añadiendo que el país "no puede proteger a todos".

El senador Roger Marshall de Kansas dijo que los aliados europeos que están preocupados por los comentarios de Trump deben "superarlo".

"Sabes, necesitan superarlo. Necesitan levantarse y ser duros. Primero debemos asegurar nuestra propia frontera. Primero debemos ocuparnos de las cosas aquí en casa. Cuando aseguremos nuestra propia frontera, cuando cuidemos nuestro hogar, genial. Ayudemos también a otras personas", dijo el republicano de Kansas.

En el Senado, la consideración del proyecto de ley se prolongó durante días mientras el senador Rand Paul de Kentucky prometió alargar el cronograma en protesta por la legislación.

Cualquier senador puede ralentizar el proceso y obligar al Senado a realizar votaciones que requieren mucho tiempo para llegar a la aprobación final.

Paul continuó dilatando el domingo, diciendo que resistiría hasta que "el infierno se congele". Indicó que estaba dispuesto a tomar la palabra hablando sobre el tema de la deuda nacional y otros asuntos. "Me encanta hablar. Esa es una de mis cosas favoritas para hacer", dijo.

"Hacemos esto con un propósito", dijo Paul. "No me gusta estar aquí… No estoy aquí porque sea divertido, estoy aquí porque no creo que haya suficiente gente hablando sobre el peligro de la deuda".

El domingo, apenas unas horas antes del inicio del Super Bowl, la cámara realizó una votación clave para hacer avanzar el paquete por un total de 67 a 27.

Manu Raju y Kate Sullivan de CNN contribuyeron a este informe.