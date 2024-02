Feminicidios en Colombia: en un año, tres mujeres aparecieron muertas en maletas. Ucrania acusa a Rusia de usar un misil "casi imposible de derribar". ¿Cuál es el origen de la "media naranja"? Esto es lo que debes saber para comenzar el día. Primero la verdad.

1. "Profunda preocupación" por Rocío San Miguel

La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos expresó su “profunda preocupación” ante la detención de la activista venezolana Rocío San Miguel, quien fue arrestada bajo acusaciones de la Fiscalía de Venezuela de haber participado en un supuesto intento de conspiración contra el presidente Nicolás Maduro y otros cargos del Gobierno venezolano.

2. El horror de los feminicidios en Colombia

Laura Isabel Lopera, Isabella Mesa Sánchez y Valentina Trespalacios son tres víctimas de feminicidios cuyos cuerpos aparecieron al interior de maletas en las que sus victimarios las pusieron después de cometer sus asesinatos. Son tres casos aislados, ocurridos en un año, que han conmovido al país.

3. Senado de EE.UU. aprueba paquete de ayuda para Ucrania e Israel

La cámara alta del Congreso aprobó este martes un proyecto de ley de ayuda por US$ 95.000 millones para Ucrania e Israel, lo que ha generado un enfrentamiento con la Cámara de Representantes, donde el paquete será ahora tratado.

4. 5 afirmaciones falsas de Trump sobre la OTAN

Por tercera campaña electoral presidencial consecutiva, el expresidente Donald Trump está siendo serialmente inexacto sobre la alianza militar OTAN.

5. Ucrania acusa a Rusia de usar un misil "casi imposible de derribar"

Ucrania afirma que tiene pruebas de que Rusia disparó un misil hipersónico avanzado —que, según los expertos, es casi imposible de derribar— por primera vez en esta guerra de casi dos años.

A la hora del café

Groenlandia es cada vez más verde. ¿Por qué esto es una mala noticia?

El área de Groenlandia que ha perdido hielo en las últimas tres décadas es aproximadamente 36 veces el tamaño de la ciudad de Nueva York, tierra que está dando paso rápidamente a humedales y arbustos.

Así puedes combatir la demencia: llegó la era de la neurología preventiva

Prepárate para concentrarte en tu cerebro, porque según la AAN ha llegado la era de la neurología preventiva. De hecho, la academia espera que todos los estadounidenses estén en el tren del cerebro saludable para 2050.

¿Cuál es el origen de la "media naranja"?

¿Cuántos de nosotros hemos pasado infinitas noches despiertos deseando conocer por fin a esa otra mitad redonda y cítrica? Si hubiéramos conocido la historia que dio origen al mito, tal vez nos hubiéramos ahorrado algo de desasosiego: nos llegó como una historia de amor, pero en realidad tiene mucho de soberbia, castigo y miseria.

El proceso para que recibas flores en San Valentín, libre de plagas

¿Qué sucede cuando se detecta una plaga en las flores que EE.UU. importa? Los especialistas revisan minuciosamente el lote y dependiendo de la plaga que se haya encontrado, deciden si la carga debe ser fumigada y puede continuar su tránsito o si debe ser reportada y reexportada.

Taylor Swift y Travis Kelce comparten un “detrás de cámaras” de la celebración del Super Bowl

Puede que la temporada de fútbol americano haya terminado oficialmente, pero los buenos tiempos de Travis Kelce y Taylor Swift continúan.

La cifra del día

800

Paramount Global despedirá a 800 empleados tras récord de ingresos publicitarios y ratings en el Super Bowl.

La cita del día

"He presenciado una guerra o dos, he visto muchas. Me acostumbré al sonido de los misiles, me acostumbré al temblor del suelo cuando un misil lo golpea"

Zaid, de 10 años, nació en Gaza. Vivió allí hasta que los bombardeos israelíes obligaron a su familia a huir, pero sigue viendo su hogar en sueños.

Y para terminar...

Pintan con grafiti rascacielos abandonados en Los Ángeles: ¿arte o crimen?

Oceanwide Plaza prometía convertirse en unos grandes rascacielos ubicados en Los Ángeles. En 2019 la construcción se detuvo porque el proyecto se quedó sin dinero. Desde entonces, los grafiteros han pintado con aerosol gran parte de los pisos del lugar. Mientras tanto, la Policía aumenta su presión para detener a los responsables de los dibujos.