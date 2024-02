Guerra de Rusia en Ucrania y últimas noticias tras la muerte de Navalny, en vivo

Europa enfrenta presión para aumentar la ayuda a Ucrania mientras las elecciones de EE.UU. y el estancamiento en el Congreso generan incertidumbre

Mientras la ayuda a Ucrania se estanca en el Congreso de Estados Unidos y surgen preguntas sobre cómo el expresidente Donald Trump manejaría el tema si fuera reelegido, existe una presión creciente sobre Europa para que ayude con asistencia financiera para la lucha de Ucrania contra Rusia.

A medida que se acerca el segundo aniversario de la guerra de Rusia en Ucrania, el Instituto Kiel para la Economía Mundial muestra que Estados Unidos, Alemania, el Reino Unido, Dinamarca y Noruega son los cinco países que más contribuyen financieramente a Ucrania. Japón, Países Bajos, Canadá, Polonia y Suecia completan el top 10 en ese orden, según datos de enero de 2022 a enero de 2024.

A principios de este mes, el Senado de Estados Unidos aprobó con apoyo bipartidista un proyecto de ley de ayuda exterior de US$ 95.300 millones, que incluye US$ 60.000 millones para Ucrania, pero aún no ha sido aprobado por la Cámara de Representantes.

El 10 de febrero, Trump dijo que alentaría a Rusia a hacer “lo que quiera” con cualquier país miembro de la OTAN que no cumpla con las pautas de gasto en defensa, en una asombrosa admisión de que no cumpliría con la cláusula de defensa colectiva de la alianza si es reelegido.

"Europa tendrá que al menos duplicar sus actuales esfuerzos de apoyo militar en caso de que no haya más apoyo de Estados Unidos. Esto es un desafío, pero en última instancia es una cuestión de voluntad política", afirmó Christoph Trebesch, director del Centro de Investigación de Finanzas Internacionales. y Macroeconomía del Instituto Kiel en un comunicado de prensa del 16 de febrero. Trebesch dijo que "los países de la UE se encuentran entre los más ricos del mundo y hasta ahora no han gastado ni siquiera el 1% de su PIB de 2021 para apoyar a Ucrania".