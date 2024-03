Sanciones buscan cortar recursos financieros a hutíes 1:06

(CNN) -- Dos marineros filipinos se encuentran entre los muertos tras un ataque con misiles balísticos hutíes contra un barco comercial en el golfo de Adén, lo que supone el primer ataque mortal del grupo combatiente respaldado por Irán en sus continuos ataques en el mar Rojo.

Al menos tres miembros de la tripulación murieron y otros cuatro resultaron heridos en el ataque del miércoles contra el M/V True Confidence, un granelero de bandera de Barbados y propiedad liberiana, informó el Mando Central estadounidense en un comunicado. El barco fue abandonado y los buques de guerra de la coalición se encuentran ahora en la zona evaluando la situación, según dijeron dos funcionarios estadounidenses a CNN.

En un comunicado emitido este jueves, el Departamento Filipino de Trabajadores Migrantes (DMW) anunció la muerte de sus connacionales y dijo que otros dos tripulantes filipinos resultaron gravemente heridos en el ataque.

El ataque mortal supone una escalada significativa de los ataques de los hutíes contra la navegación en el mar Rojo, que comenzaron en octubre pasado en respuesta a la guerra entre Israel y Hamas en Gaza.

Los hutíes dijeron en un comunicado que el ataque fue "preciso" y provocó un incendio en el barco.

"La operación de ataque se produjo después de que la tripulación del barco rechazara los mensajes de advertencia de las fuerzas navales yemeníes", señaló un comunicado de los hutíes.

Los hutíes, que han consolidado su control sobre la mayor parte del norte de Yemen-incluida la capital, Saná-, se presentan como los legítimos gobernantes del país.

En su declaración, los hutíes reiteraron el apoyo del grupo al pueblo palestino y afirmaron que no detendrán sus ataques en el mar Rojo hasta que "cese la agresión israelí y se levante el asedio al pueblo palestino en la Franja de Gaza"."

Estados Unidos seguirá exigiendo responsabilidades a los Houthis por sus ataques, que no sólo han interrumpido el comercio internacional, no sólo han perturbado la libertad de navegación y las aguas internacionales, y no sólo han puesto en peligro a la gente de mar, sino que ahora han matado trágicamente a varios de ellos", añadió.

El jefe de la agencia marítima de las Naciones Unidas expresó sus condolencias por las muertes y volvió a hacer un llamamiento para proteger a los miembros de las tripulaciones tras la tragedia.

"Los marineros inocentes nunca deben convertirse en víctimas colaterales", declaró en un comunicado el Secretario General de la Organización Marítima Internacional, Arsenio Domínguez.

Ataques en el mar Rojo

Los hutíes han lanzado más de 45 ataques con misiles y drones contra buques comerciales y navales estadounidenses y de la coalición que operan en el mar Rojo, según funcionarios estadounidenses y occidentales, la mayoría de los cuales han sido interceptados por destructores estadounidenses o de la coalición, o cayeron sin causar daño en el agua.

Hasta la fecha, ningún buque militar ha sido impactado por vehículos aéreos no tripulados o misiles de los hutíes, según el portavoz del Departamento de Defensa estadounidense, el mayor Pete Nguyen. Sin embargo, más de una docena de buques comerciales, entre ellos varios estadounidenses, han sido afectados desde octubre, según Nguyen.

Estados Unidos y el Reino Unido también han llevado a cabo cuatro rondas de ataques contra objetivos de los hutíes dentro de Yemen desde enero, alcanzando objetivos que incluyen instalaciones de almacenamiento de armas, instalaciones de almacenamiento de misiles, sistemas aéreos no tripulados de ataque unidireccional, sistemas de defensa aérea, radares y helicópteros utilizados por el grupo rebelde.

Las fuerzas del Comando Central de Estados Unidos también han ejecutado periódicamente ataques dinámicos contra misiles hutíes que se ven preparándose para lanzarse desde el interior de Yemen.

No obstante, la administración de Joe Biden ha luchado por detener los ataques y el grupo ha seguido fortaleciendo su arsenal de armas dentro de Yemen, informó anteriormente CNN.

Varios funcionarios dijeron a CNN que Estados Unidos todavía no tiene “un denominador” que les permita evaluar el porcentaje de equipo de los hutíes que Estados Unidos y el Reino Unido realmente han destruido en ataques aéreos, y se desconoce si Estados Unidos cambiará aún más su enfoque militar.

“Sabemos que los hutíes mantienen un gran arsenal”, dijo la semana pasada la subsecretaria de prensa del Pentágono, Sabrina Singh, horas después de que los hutíes atacaran otro buque de carga en el golfo de Adén con misiles balísticos. "Son muy capaces, tienen armas sofisticadas y eso se debe a que siguen adquiriéndolas de Irán".

“Nos siguen sorprendiendo”, dijo un alto funcionario de Defensa, refiriéndose a los hutíes. "Simplemente no tenemos una buena idea de lo que todavía tienen".

Y a pesar de una sólida presencia estadounidense y de la coalición en el mar Rojo, que incluye el portaaviones USS Dwight D. Eisenhower y varios destructores estadounidenses, los ataques hutíes han provocado una gran reducción de barcos que transitan a través del Canal de Suez.

El pasaje une el mar Rojo con el mar Mediterráneo, lo que permite a los barcos cortar miles de kilómetros de las rutas marítimas en lugar de navegar alrededor de África. En la primera quincena de febrero, el Canal de Suez experimentó una caída del 42% en los tránsitos mensuales y una disminución del 82% en el tonelaje de contenedores desde su máximo en 2023, según Naciones Unidas.

Con información de Jennifer Hansler, Mostafa Salem, Sharon Braithwaite, Kathleen Magramo y Manveena Suri.