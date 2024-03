Los creadores de TikTok temen una prohibición mientras la Cámara se prepara para votar un proyecto de ley que podría bloquear la aplicación en Estados Unidos

CEO de TikTok responde a senador que cuestionó si era de origen chino 0:45

(CNN) -- TikTok, y algunos de sus usuarios, están haciendo todo lo posible para impugnar un proyecto de ley que podría conducir a una prohibición de la aplicación de videos cortos en todo Estados Unidos.

Mientras los legisladores de la Cámara de Representantes se preparan para votar el proyecto de ley este miércoles, TikTok está animando a los usuarios a llamar a sus representantes con una notificación en pantalla completa sobre la legislación. El director ejecutivo de la empresa, Shou Chew, ha intentado programar reuniones de última hora con miembros del Congreso. Este lunes envió cartas a dos legisladores desafiando sus caracterizaciones de la campaña de llamado a la acción de TikTok como "ofensiva" y "evidentemente falsa".

TikTok afirma que prohibir la aplicación perjudicaría a 5 millones de empresas que dependen de la plataforma.

Una de esas empresas pertenece a Nadya Okamoto, una creadora de TikTok con más de 4 millones de seguidores y cuya marca de productos para la menstruación, August, se vende en minoristas nacionales, incluido Target. (TikTok conectó a Okamoto con CNN).

La cuenta de TikTok de Okamoto presenta videos sobre la salud de la mujer, educación sexual y algún vistazo ocasional a su vida personal. Ha lanzado colaboraciones de productos con marcas importantes como la empresa de calzado de moda Hoka. Sus hermanas son creadoras de TikTok por derecho propio, una de las cuales utiliza sus ingresos de TikTok para pagar sus estudios universitarios, dijo Okamoto.

El gran énfasis de TikTok en la sección "Para ti" hace que sea mucho más fácil para marcas como August llegar a nuevas audiencias en comparación con otras aplicaciones, dijo Okamoto. "Buscan principalmente contenido de personas a las que no necesariamente siguen. Y entonces, como negocio, eso es algo único".

Okamoto, que es asiático-estadounidense, también sospecha que detrás de la retórica anti-TikTok hay una cepa de miedo y racismo, haciéndose eco de muchos otros asiático-estadounidenses que han observado con creciente alarma.

"En mi interior, siento que, ya sea que Chew testifique o simplemente líneas de preguntas o comentarios sobre por qué se está presentando este proyecto de ley, tiene sus raíces en mucha xenofobia, sin mucha evidencia, detrás de algunas de las afirmaciones", dijo Okamoto. "De que existe una fusión de la aplicación directamente con el Partido Comunista Chino".

Los expertos en ciberseguridad dicen que las preocupaciones de seguridad nacional que rodean a TikTok siguen siendo un escenario hipotético, aunque preocupante. Los funcionarios estadounidenses no presentaron públicamente pruebas de que el Gobierno chino haya accedido a los datos de los usuarios estadounidenses de TikTok, un resultado que los legisladores dicen que su proyecto de ley pretende evitar. Los responsables políticos estadounidenses temen que China pueda obligar a ByteDance, matriz de TikTok, a entregar los datos, lo que podría ayudar a Beijing a identificar objetivos de inteligencia o realizar campañas de propaganda o desinformación.

Sin embargo, los creadores entrevistados por CNN dicen que no han visto personalmente ningún contenido en TikTok que pueda describirse como propaganda china.

"Solo paren. Es muy agotador", dijo Gray Prnce, quien junto con su esposo, Grayson Prnce, coadministra la cuenta de TikTok @officiallyverygay. "Me preocupa más que Estados Unidos tenga mis datos".

Un servicio público

Mientras caminaba por Times Square un día de 2021, Teddy Siegel se dio cuenta repentina y aterradora de lo que les ha ocurrido a muchos visitantes de la ciudad de Nueva York: tenía que orinar y no tenía adónde ir.

Siegel comenzó a esconderse en tiendas y comercios, suplicando con creciente desesperación que usaran sus baños privados, hasta que finalmente encontró un McDonald's que le permitía usar el baño a cambio de hacer una compra.

Para recordar la ubicación del baño la próxima vez, Siegel tomó un video del McDonald's y lo guardó en su teléfono. Así nació @Got2GoNYC, una cuenta de TikTok que tiene como objetivo mapear todos los baños de acceso público de la ciudad.

El estilo de humor abierto y autocrítico de Siegel y su indignación con la que se puede identificar por una experiencia humana universal la han ayudado a llegar a más de 185.000 seguidores en la aplicación y aproximadamente medio millón de seguidores en múltiples plataformas.

Siegel dice que el Congreso amenaza con socavar su misión de documentar un problema real de salud pública (la falta de baños disponibles en espacios públicos) y ayudar a personas de todo el mundo a encontrar alivio rápidamente.

"[TikTok] realmente me ha ayudado no solo a generar un movimiento, sin juego de palabras, sino a amplificar esta misión de una manera que la ha hecho tan accesible", dijo Siegel.

Siegel forma parte de un grupo diverso de creadores de TikTok que se pronuncian contra lo que consideran una restricción irrazonable a su expresión y actividad económica, destacando cómo algunos de los usuarios de la plataforma están abiertamente en desacuerdo con la legislación que, según los funcionarios estadounidenses, bloqueará el riesgo de espionaje por parte del Gobierno chino.

Varios creadores dicen que el proyecto de ley de la Cámara de Representantes requiere que TikTok encuentre un nuevo propietario dentro de varios meses o ser prohibido en las tiendas de aplicaciones de EE.UU. crea plazos poco realistas para la empresa de redes sociales que casi con certeza alterarían las comunidades orgánicas que han construido y que no pueden replicarse fácilmente en otros lugares.

La atmósfera de TikTok es mucho más informal y auténtica que la de alternativas como Instagram, dicen, y su algoritmo de recomendación es mucho mejor para ampliar los horizontes de los usuarios y ayudarlos a descubrir nuevos creadores. Esas ventajas son la razón por la que TikTok se presta a la creación de comunidades de maneras que otras plataformas no pueden igualar, dijeron, y por qué se debe permitir que la compañía continúe sirviendo a los usuarios estadounidenses.

Prnce, que conoció a su marido en TikTok, no solo le da crédito a la aplicación por su matrimonio, sino que también dice que ayudó a aproximadamente 50 residentes homosexuales de Utah a descubrirse entre sí. Esas personas no se habrían conocido, dijo Prnce, si no fuera por un evento benéfico que @officiallyverygay realizó para apoyar a un bar de bebidas no alcohólicas en dificultades (ahora cerrado) en Salt Lake City. ¿Lo único que tenían en común? Todos seguían la misma cuenta de TikTok.