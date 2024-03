Robinho fue condenado, pero no puede ser extraditado 1:19

(CNN Español) –– La Sala Especial del Supremo Tribunal de Brasil determinó este miércoles que el exfutbolista Robson de Souza, mejor conocido como Robinho, debe cumplir en el país la pena de nueve años de prisión a la que fue condenado en 2017 en Italia por una violación grupal cometida en una discoteca de Milán en contra de una joven albanesa en 2013.

La instancia consideró que el fallo en Italia cumplía con los requisitos legales para ser avalada en Brasil, y la Ley de Migraciones brasileña posibilita que el condenado cumpla la pena en territorio nacional.

Por mayoría, los ministros determinaron que la justicia federal de Santos ––la ciudad de Sao Paulo donde vive el exjugador–– comience de inmediato el cumplimiento de la sentencia aprobada, informó el tribunal en un comunicado.

El exfutbolista aún puede recurrir al Supremo Tribunal Federal (STF) mediante un habeas corpus o un recurso extraordinario, informó el medio estatal Agencia Brasil.

El juez Francisco Falcão, relator del caso y el primero en votar, señaló que "no hay ningún obstáculo constitucional o legal para ratificar la transferencia de la pena solicitada por la justicia italiana", según Agencia Brasil. Y explicó que como la Constitución de Brasil no permite la extradición de sus ciudadanos por nacimiento la única opción es transferir la pena. ""Cuando la extradición no es posible, es necesario transferir la ejecución de la pena, precisamente para que no haya impunidad debido a la nacionalidad del individuo", dijo.

El 11 de marzo, el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, se refirió al caso penal de Robinho y declaró que todas las personas que cometen violación deben ir a prisión. En una entrevista con la cadena de televisión brasileña SBT dijo que esperaba que Robinho cumpla con su condena en Brasil, luego de que sea juzgado en ese país.

"Todas las personas que cometen el crimen de violación deben ser encarceladas. La persona [Robinho] tiene que aprender que las relaciones sexuales no son solo el deseo de una parte y la conformidad de la otra", dijo Lula en la entrevista.

El caso por el que fue condenado Robinho

En noviembre de 2017, Robinho fue condenado a nueve años de prisión y al pago de una indemnización de 60.000 euros (equivalente a más de US$ 72.600), además de gastos legales, por la violación grupal ocurrida en 2013.

En diciembre de 2020, la justicia de Milán confirmó la sentencia contra el exfutbolista.

Robinho, quien se ha declarado inocente, presentó apelación contra la decisión; sin embargo, en enero de 2022, la Corte Suprema de Italia volvió a confirmar la condena de nueve años por la violación grupal.

CNN trabaja para conocer el paradero y situación jurídica de los otros implicados en la violación de la joven.

CNN también solicitó comentarios a la defensa de Robinho sobre las declaraciones de Lula da Silva y sobre la situación actual del caso y hasta este jueves no se había obtenido respuesta.

¿Por qué Robinho no ha cumplido con la condena si ya fue confirmada por todas las instancias de la justicia italiana?

Debido a que el exjugador se encuentra en Brasil, la condena italiana no se puede aplicar.

El recurso clave para hacer cumplir la condena sería la extradición de Robinho a Italia; no obstante, la Constitución de Brasil no permite la extradición de brasileños.

La justicia italiana puede recurrir a la Policía Internacional (Interpol) para detener al jugador si viaja al extranjero, pero esto no ha ocurrido porque desde marzo de 2023 se le quitó su pasaporte a Robinho y no puede salir del país.

Con información de Uriel Blanco.