Biden y Trump llegan a la cifra de delegados 1:40

(CNN) -- La campaña de Donald Trump experimentó un aumento en las donaciones en febrero, pero no logró igualar el ritmo acelerado de recaudación de fondos establecido por Joe Biden, cuya operación política amplió su ya sustancial ventaja financiera sobre su rival republicano al empezar marzo y enfrentarse a la contienda electoral general, según muestran las nuevas presentaciones de gastos de campaña.

Los informes financieros de febrero presentados este miércoles también subrayan el continuo alto costo de los problemas legales de Trump: los honorarios legales por sí solos superaron el dinero que el comité de acción política de liderazgo de Trump recibió el mes pasado.

Mientras tanto, Robert Kennedy Jr., cuya candidatura independiente a la Casa Blanca enfrenta un escrutinio y críticas crecientes de los demócratas, está acumulando grandes facturas mientras un super PAC aliado gasta fuertemente para ayudarlo a llegar a los votantes y obtener acceso a la boleta en más estados.

Aquí hay algunos puntos clave de los estados financieros de las campañas en el mes de febrero.

Biden acelera

Las nuevas presentaciones financieras, que cubren solo una parte de los comités asociados con cada contendiente presidencial, continúan mostrando el dominio temprano de recaudación de fondos de Biden.

publicidad

El presidente terminó febrero con US$ 71 millones en efectivo disponible en su cuenta de campaña principal, más del doble de los US$ 33,5 millones en reservas de efectivo que tenía la campaña de Trump. Biden amplió la brecha desde fines de enero cuando su campaña tenía casi US$ 56 millones en fondos disponibles en comparación con los aproximadamente US$ 30,5 millones de Trump.

Las presentaciones también muestran que el Comité Nacional Demócrata terminó febrero con más del doble de efectivo en mano que su contraparte republicana, reforzando la ventaja financiera de los demócratas sobre una operación política que Trump está trabajando para construir con el Partido Nacional Republicano ahora que es el posible candidato presidencial del partido.

Algunos grupos afiliados con los contendientes presidenciales no divulgarán sus balances a los reguladores federales hasta el próximo mes, pero los totales publicados por las campañas de los dos candidatos destacan la disparidad entre ellos a fines de febrero.

La campaña de Trump y el comité de recaudación de fondos juntos recaudaron US$ 20,3 millones en febrero y comenzaron este mes con un total combinado de US$ 41,9 millones en efectivo en mano, dijo un funcionario de la campaña de Trump a CNN.

Esas cantidades quedan muy por detrás de los US$ 53 millones que Biden y los demócratas anunciaron anteriormente haber recaudado en febrero y de los masivos US$ 155 millones en efectivo disponible que el equipo del presidente dijo haber acumulado con sus comités afiliados.

Ante la crisis de recaudación de fondos de su campaña, Trump adoptó un enfoque más directo con los donantes, incluido reunirse con contribuyentes en su club Mar-a-Lago en Florida. Se espera que el expresidente sea el principal orador en un evento de recaudación de fondos de alto precio el próximo mes en Palm Beach, donde los principales contribuyentes pueden cenar en su mesa, entre otros beneficios, según una invitación obtenida por CNN.

El PAC de liderazgo de Trump continúa acumulando facturas legales

Las presentaciones de los estados financieros de este miércoles también subrayan la carga financiera de los continuos problemas legales de Trump.

El PAC de liderazgo Save America, que Trump utilizó como vehículo para ayudar a cubrir los honorarios legales incurridos por él y sus aliados, gastó casi US$ 5,6 millones en facturas para abogados en febrero.

Esos gastos superaron el total de recibos de Save America, la mayoría de los cuales provinieron en forma de un reembolso de $5 millones que el PAC recibió de un super PAC alineado con Trump, MAGA Inc. En total, Save America ha recuperado más de US$ 52 millones del super PAC, desviando recursos de una cuenta destinada a ayudar a la candidatura presidencial de Trump para pagar sus crecientes facturas legales.

Save America está en camino de agotar pronto los US$ 60 millones en reembolsos que solicitó anteriormente a MAGA Inc.

Trump enfrenta 88 cargos penales en cuatro jurisdicciones y también está luchando por asegurar una fianza de medio billón de dólares para apelar su fallo de fraude civil en Nueva York.

Un acuerdo de recaudación de fondos conjunto que la campaña de Trump recientemente firmó con los partidos republicanos nacionales y estatales reservará una parte del dinero que recaude para beneficiar a Save America, una forma potencial de aumentar el saldo menguante del PAC de liderazgo.

Conoce los 91 cargos contra Donald Trump 2:21

Hotelero donó US$ 5 millones al super PAC de Trump

MAGA Inc., el super PAC alineado con Trump, recibió US$ 12,7 millones en febrero, impulsado por una contribución de US$ 5 millones del hotelero con sede en Nevada y empresario espacial Robert Bigelow.

Bigelow, quien anteriormente apoyó la campaña del exrival de Trump, el gobernador de Florida, Ron DeSantis, está entre varios donantes republicanos adinerados programados para asistir a una recaudación de fondos de alto nivel el próximo mes para beneficiar a Trump y al Partido Republicano.

Otros contribuyentes del super PAC de Trump el mes pasado incluyeron a la exsenadora de Georgia Kelly Loeffler y al empresario James Liautaud.

El super PAC aliado de Kennedy aumenta el gasto

Un super PAC alineado con Kennedy aumentó su gasto en febrero, dedicando recursos a la publicidad y a los esfuerzos para acceder a la boleta, muestran los nuevos informes.

American Values 2024, el principal super PAC que apoya la campaña de Kennedy, informó que gastó casi US$ 8,8 millones el mes pasado, un aumento drástico sobre los US$ 1,4 millones que empleó en enero. El mayor expendio en febrero: más de US$ 6 millones a CBS por un anuncio de alto perfil y controvertido durante el Super Bowl que adaptó un anuncio de la campaña presidencial de 1960 del difunto tío del candidato.

El grupo también informó haber gastado alrededor de US$ 950.000 en esfuerzos de acceso a la boleta, mientras Kennedy busca un lugar en las listas de candidatos presidenciales en el otoño.

American Values 2024 informó haber recaudado US$ 4,2 millones el mes pasado, con US$ 4 millones provenientes del megadonante aliado Gavin de Becker.

Becker, un ejecutivo de una empresa de seguridad privada, anteriormente donó US$ 10 millones al super PAC y se le reembolsaron US$ 9,65 millones, en un acuerdo inusual que los funcionarios del super PAC han descrito anteriormente como "financiamiento puente".

Los funcionarios del super PAC no respondieron de inmediato a una consulta de CNN este miércoles sobre la donación de US$ 4 millones en febrero de de Becker. Su empresa también ha sido un proveedor principal de la campaña de Kennedy.

A principios de este mes, el DNC presentó una queja contra el super PAC alegando que el grupo no había revelado adecuadamente la actividad de de Becker como préstamos y pagos de préstamos. American Values 2024 no informó haber reembolsado más contribuciones en febrero.

Mientras tanto, el comité de campaña principal de Kennedy recaudó US$ 3,2 millones y gastó casi US$ 2,9 millones el mes pasado. Comenzó marzo con alrededor de US$ 5,1 millones en efectivo disponible y tenía más de US$ 1,3 millones en deudas con la empresa de de Becker por servicios de seguridad y costos de viaje.