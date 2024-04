Petro llama "golpe antidemocrático" a la inhabilitación de María Corina Machado en Venezuela 1:08

(CNN Español) -- El presidente de Colombia, Gustavo Petro, se pronunció este lunes sobre el proceso electoral de Venezuela en un momento de tensión política en el país vecino en que una parte de la oposición, liderada por María Corina Machado, ha denunciado falta de garantías para sumarse al proceso electoral del próximo mes de julio.

Desde Colombia, Petro, que ha sido calificado por detractores como "aliado" del Gobierno de Venezuela, y que desde el inicio de su gobierno apostó por restablecer las relaciones con el Gobierno de Nicolás Maduro, dijo que lo que ocurrió en Venezuela al no dejar inscribir a la opositora María Corina Machado como candidata presidencial es un "golpe antidemocrático".

Petro estaba haciendo referencia al derecho político de elegir y ser elegido, del que dijo es un derecho "no individual, sino social", y criticó que por decisiones de autoridades electorales "administrativas" se le prohibiera participar en las elecciones.

"Hoy está esta discusión muy bien argumentada en los hechos de Venezuela", dijo Petro en un evento de posesión de la nueva la consejera de Estado, Gloria María Gómez Montoya.

"A la señora María Corina y a otros previamente se les inhabilitó para participar de campañas electorales por autoridades administrativas previamente... En Colombia pasa lo mismo: aquí como una especie de doble moral, atacamos lo que hacen allá porque indudablemente es un golpe antidemocrático, pero ocultamos que aquí también se hace".

Hasta este martes, el Gobierno de Venezuela no se había pronunciado sobre las declaraciones de Petro y tampoco había contestado una petición de comentarios enviada por CNN.

Las palabras de Petro llegan en un momento en que un sector de la oposición, el liderado por María Corina Machado, ha denunciado que Maduro quiere poner a un candidato "opositor" a su medida para las presidenciales del 28 de julio. El Tribunal Supremo de Venezuela ratificó una inhabilitación política para Machado y la candidata elegida para su reemplazo, Corina Yoris, tampoco pudo inscribirse. Dijo que no recibió las claves para la inscripción digital y que no pudo acudir al Consejo Nacional Electoral.

Machado envió un mensaje a sus seguidores en la red social X resaltando las voces de izquierda que han criticado al régimen de Maduro.

"Lo que han hecho es tan burdo, tan obsceno, que han hecho que sus antiguos aliados hayan tenido que alzar la voz. Maduro no puede escoger el candidato que lo va a enfrentar en la elección presidencial. Eso no lo vamos a permitir. Eso no serían elecciones", dijo María Corina Machado este lunes en su cuenta social de X.

Una semana atrás, la Cancillería de Colombia emitió un comunicado en el que pedía tanto al Gobierno de Maduro como a sectores de oposición cumplir irrestrictamente lo establecido en el Acuerdo de Barbados, en el que Colombia actuó como observador. En el comunicado, el Gobierno de Colombia reiteró la necesidad de un "proceso electoral presidencial libre, justo y competitivo". También expresó preocupación por los problemas con la inscripción de algunos candidatos de la oposición, y sin nombrar específicamente a Yoris dijo que ese hecho "podría afectar la confianza de algunos sectores de la comunidad internacional".

Machado agradeció anteriormente a los gobiernos de Colombia, Brasil y Francia "por sus posiciones en las últimas horas que reafirman que nuestra lucha es justa y democrática". Hizo un llamado a la comunidad internacional a exigir que se le permita a Yoris inscribir su candidatura.

El canciller de Venezuela, Yvan Gil, acusó a Estados Unidos de ser "los jefes de la operación contra Venezuela" y ser "dueños de un circo que intenta desconocer y deslegitimar las próximas elecciones presidenciales".

Pero Petro no es el único líder de izquierda que se ha pronunciado. El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula Da Silva, un otrora aliado de Maduro, dijo a finales de marzo que los obstáculos para el registro de la candidata opositora Corina Yoris a las elecciones presidenciales de Venezuela son "graves" y no tienen explicación "legal ni política".

La Cancillería de Brasil también manifestó su preocupación por las dificultades que los opositores denunciaron para su registro en Venezuela: "se observa que la candidata indicada por la Plataforma Unitaria, fuerza política de oposición, y sobre la cual no pesaban decisiones judiciales, fue impedida de registrarse, lo cual no es compatible con los acuerdos de Barbados", un pacto de garantías políticas y electorales de cara a los comicios de este año, en el marco de una negociación que se inició en agosto de 2022 bajo la mediación del Reino de Noruega.

¿Por qué Lula y Petro se han mostrado críticos al régimen de Maduro? 2:25

Las elecciones presidenciales de Venezuela serán el 28 de julio. Hasta el momento hay 13 candidatos inscritos postulados por 37 organizaciones y partidos políticos, según información del Consejo Nacional Electoral. Nicolás Maduro se registró como candidato presidencial del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) en un acto público en el que dijo que el 28 de julio habrá elecciones con o sin la oposición. Maduro busca un tercer mandato.