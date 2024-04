OPINIÓN | ¿Hay justificación del ataque de Ecuador a la Embajada de México? 4:15

(CNN Español) -- México solicitará a las Naciones Unidas que suspendan a Ecuador como Estado miembro hasta que emita una disculpa pública por su allanamiento a la embajada de México en Quito la semana pasada, dijo la secretaria de Relaciones Exteriores, Alicia Bárcena, en una conferencia de prensa este jueves.

La disculpa de Ecuador debe reconocer “las violaciones a los principios y normas fundamentales del derecho internacional para garantizar la reparación del daño moral infligido al Estado mexicano y a sus nacionales”, aseguró Bárcena durante la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador.

México rompió sus relaciones diplomáticas con Ecuador el viernes 5 de abril, luego de que la Policía ecuatoriana irrumpió en la embajada mexicana en Quito para capturar al exvicepresidente Jorge Glas, quien había recibido asilo de México y se encontraba a la espera de un salvoconducto para dejar el país. Ante esto, Bárcena, anunció el lunes que el país llevaría a cabo tres acciones concretas, entre ellas "presentar la demanda ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ), que ya se está preparando ahora".

López Obrador informó en la misma conferencia de este jueves que el Gobierno mexicano presentó la denuncia ante la Corte Internacional de Justicia por la irrupción de la policía ecuatoriana a su embajada en Quito.

"Lo que se busca es que no se repita un hecho deleznable como el que sufrió, padeció, México, y en especial su representación diplomática. Que no se repita en ningún país del mundo. Que se garantice el derecho internacional. Que no violen los locales, las embajadas de países en ningún, ninguna nación y que los estados donde están ubicadas las embajadas tengan el compromiso de proteger la independencia y garantizar la soberanía", declaró López Obrador.

Glas había salido de prisión en noviembre de 2022 bajo libertad condicional tras cumplir cuatro años y medio de las condenas que cumplía por delitos de asociación ilícita y cohecho agravado en conexión con la trama Odebrecht. Glas enfrenta ahora acusaciones adicionales por otros presuntos, incluyendo de peculado.

Ecuador señaló que el asilo diplomático que tenía Glas en la embajada mexicana era "contrario al marco jurídico convencional" y que las autoridades irrumpieron en el recinto debido a un "riesgo real de fuga inminente", aunque no proveyeron detalles de cuáles eran esos riesgos reales.

CNN intenta contactar al Gobierno de Ecuador para conocer su reacción.

Sahar Akbarzai, Fidel Gutiérrez, Verónica Calderón y Uriel Blanco contribuyeron a este informe.