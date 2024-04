Tesla despedirá a más del 10% de su personal a nivel global

Tesla despide el 10% de su plantilla global 1:45

Nueva York (CNN) -- Tesla despedirá a más del 10% de su personal de 140.000 empleados a nivel mundial, según reportes.

Los recortes de la compañía, que casi había duplicado su plantilla global desde finales de 2020, son apenas el más reciente ejemplo de los efectos de una mayor competencia y una menor demanda en el sector de los vehículos eléctricos.

Un correo electrónico, que su CEO Elon Musk envió al personal durante el fin de semana, atribuía los recortes de empleo previstos a la necesidad de "reducir costos y aumentar la productividad", según un reporte de Reuters. No mencionó nada sobre la ralentización de la demanda de vehículos eléctricos ni sobre las ventas de Tesla.

"Hemos hecho una revisión exhaustiva de la organización y hemos tomado la difícil decisión de reducir nuestro personal en más de un 10% a nivel mundial", escribió Musk en el mensaje a los empleados de Tesla. El correo electrónico, que reportó por primera vez Electrek, un sitio de noticias sobre vehículos eléctricos, también fue informado por Reuters.

Este lunes, Musk publicó en X: "Aproximadamente cada 5 años, tenemos que reorganizar y racionalizar la empresa para la siguiente fase de crecimiento", en respuesta a los mensajes de reacción a los despidos y la salida de dos altos ejecutivos de Tesla, Drew Baglino y Rohan Patel.

publicidad

Tesla acaba de comunicar un descenso interanual de sus ventas en los tres primeros meses de este año, su primera caída de este tipo desde el punto álgido de la pandemia de hace cuatro años. En el cuarto trimestre, Tesla perdió brevemente el título de líder mundial de ventas de vehículos eléctricos ante el fabricante chino BYD. En el primer trimestre recuperó el título, a pesar de la caída de las ventas.

Otros fabricantes de automóviles, como General Motors y Ford, también redujeron su producción de vehículos eléctricos ante una demanda menor de la prevista. En general, las ventas de vehículos eléctricos siguen creciendo en todo el sector , pero no tan rápido como se esperaba. Las ventas de vehículos eléctricos en EE.UU. aumentaron un 40% el año pasado y superaron por primera vez el millón de unidades.

Tesla abrió fábricas en Alemania y Texas en 2022, y el año pasado anunció planes para una planta en México. Sin embargo, el crecimiento de su plantilla se ha ralentizado mucho últimamente.

Tras un aumento del 40% de su personal en 2021 y del 29% en 2022, la empresa registró algo menos de un 10% de crecimiento en 2023, según los archivos de la empresa, con lo que la plantilla mundial se situó en 140.473 empleados a finales del año pasado.

No es la primera vez que Tesla despide personal. Anunció un recorte del 7% de empleados en 2019, en un comunicado publicado en internet en ese momento. Y despidió a alrededor del 10% del personal asalariado, incluso mientras continuaba contratando personal por horas en 2022.

Esos recortes de 2022 fueron confirmados por una declaración pública de Musk en ese momento. Pero ni él ni Tesla han confirmado públicamente esta última ronda de despidos. Tesla, que no tiene personal de relaciones públicas, no respondió a una solicitud de comentarios sobre ese reportes y no confirmó el correo electrónico.

Las acciones de Tesla, que ya habían bajado un 31% en lo que va de año hasta el cierre de este viernes, cayeron otro 3% en las primeras operaciones de este lunes tras conocerse el recorte de empleos.

Reuters colaboró en la elaboración de este reporte