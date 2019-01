5 cosas que debes saber este 28 de enero: Guaidó comienza a nombrar personal diplomático en Venezuela y la entrega de los premios SAG

El futuro del brexit podría aclararse el martes o, quién sabe, llegar a terreno desconocido. Además, te contamos la historia detrás del mural de Banksy robado en París, qué hacer en Atlanta si vas el domingo al Super Bowl (y si no entiendes nada del evento, aquí van 20 datos para que entiendas su importancia) y el enfrentamiento entre el actor Arnold Schwarzenegger y el presidente Donald Trump por el cambio climático. Esto es lo que necesitas saber para comenzar tu semana. Primero la verdad.

1. Lo último de la crisis en Venezuela

En entrevista concedida este domingo a The Washington Post, Juan Guaidó, presidente interino autoproclamado de Venezuela, afirmó que la oposición está en conversaciones con funcionarios militares y civiles de su país para expulsar al presidente Nicolás Maduro del poder.

Ya el sábado, el agregado militar de Venezuela en Washington, el coronel José Luis Silva Silva, dijo a CNN que rompía con el presidente Nicolás Maduro para apoyar a Juan Guaidó. Horas después, el Ministerio de Defensa de Venezuela tuiteó una captura de pantalla del video en el que Silva declaró su deserción con la palabra “traidor” estampada sobre ella.

Ese mismo día, el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, le pidió al Consejo de Seguridad de la ONU que reconociera a Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela.

También este domingo, el presidente Nicolás Maduro, dijo en una entrevista con CNN Turk que Juan Guaidó era uno de los “títeres políticos” de EEUU. y que, además, le envió varios mensajes al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pero que no obtuvo respuesta.

En cuanto a la suerte de los diplomáticos venezolanos y estadounidenses en cada país, dice la cancillería de Venezuela que ambos gobiernos acordaron negociar el establecimiento de “secciones de intereses” en las capitales del otro país para llevar los temas migratorios y “otros asuntos de interés bilateral” durante los próximos 30 días.

Guaidó usó las redes sociales de nuevo este domingo, pero no solo para pedir, sino para dar órdenes. Y le dio una a los militares del país para que no disparen “al pueblo de Venezuela” que sale a manifestarse. También convocó a dos manifestaciones, una para este miércoles y otra, que llamó “gran movilización nacional”, para el sábado 2 de febrero.

Desde Panamá y antes de culminar su visita– , el papa Francisco se refirió a la crisis política en Venezuela –: “pido al Señor que se busque y se logre una solución justa y pacífica para superar la crisis respetando los derechos humanos y deseando el bien de todos los habitantes del país”.

Y luego de que España, Francia, Alemania y el Reino Unido advirtieran que si en 8 días no se anuncian elecciones en Venezuela, reconocerán a Guaidó como presidente, Maduro decidió no esperar tanto para responder: “A nosotros nadie nos pone un ultimátum”.

2. Bolivia en las urnas

Este domingo se celebraron las elecciones primarias en Bolivia. En un tuit, el presidente Evo Morales, explicó el objetivo: “la designación de candidatos vuelve a las manos del pueblo organizado en militancia de organizaciones políticas, que decide libremente quienes serán sus representantes en las justas electorales. Ahora se elige postulantes con voto y no con plata”. En la mañana del domingo, Óscar Ortiz Antelo, candidato a la presidencia por la alianza Bolivia Dice No, afirmó: “unos cuantos miles de masistas [–los partidarios del Movimiento al Socialista, liderado por Morales–], la mayoría obligados, nunca van a estar por encima de los más de 5 millones que votamos en el Referéndum, de los casi 2.700.000 que votamos por el NO, aquellos que votan hoy en las primarias del MAS, ya votaron sí en el Referéndum y perdieron”. Al mediodía, Morales acusó a la oposición de bloquear la participación en otro tuit, diciendo que no presentó ningún programa para debatir y usó a sus seguidores para inscribirse, para pedir luego que no votaran porque, según él, “no quieren que decidan”.

3. Brexit, segundo round

Este martes, 29 de enero, la primera ministra de Gran Bretaña, Theresa May, regresará a la Cámara de los Comunes para proponer su “plan B” de acuerdo para el brexit, que, para muchos, es el mismo plan A, que ya sufrió una aplastante derrota en el Parlamento con 432 votos en contra y 202 a favor. El objetivo es el mismo: lograr que el Reino Unido salga de forma ordenada de la Unión Europea. Algunos británicos ya se abastecen de alimentos, bebidas y medicamentos en caso de escasez, porque en poco más de dos meses, la decisión de los británicos se concretará, con o sin acuerdo para el brexit.

4. Muerte en Perú

Al menos 15 personas murieron la madrugada del domingo en el distrito Tamburco, provincia de Abancay, región Apurímac, ubicado en sur de Perú, por el colapso de una pared y parte del techo de un hotel –en el que se celebraba un matrimonio–. El desastre fue causado por intensas lluvias, según el Instituto Nacional de Defensa Civil.

5. ‘Black Panther’ triunfa en los premios SAG

En lo que ha demostrado ser una temporada de premios muy impredecible, “Black Panther” triunfó el domingo por la noche en la entrega de los premios del Sindicato de Actores (SAG, por sus siglas en inglés). La película de superhéroes ganó el premio a la actuación sobresaliente del elenco de una película, en una ceremonia en la que no estuvo considerada la favorita de la temporada, “Roma”. El momento político de la noche fue cortesía de Patricia Arquette, quien entre sus agradecimientos tras ganar el premio a mejor actriz en una película de televisión o serie incluyó al fiscal especial Robert Mueller y “a todos los que trabajan para asegurar la soberanía de los Estados Unidos de América”.

A la hora del café

Roban mural de Banksy

Este mural de Banksy tiene un significado adicional: estaba en la puerta del Teatro Bataclan, donde murieron 90 personas en un ataque terrorista en noviembre de 2015.

El misterio del avión fantasma abandonado en Madrid

Nadie sabe quién es su dueño. Una enorme rareza de la aviación, que se ha ocultado a simple vista en el aeropuerto de Barajas.

¿Qué hacer en Atlanta antes o después del Super Bowl LIII?

Si vas a visitar la capital de Georgia el domingo para ver a los Patriots de Nueva Inglaterra contra a los Rams de Los Ángeles, esta guía de la ciudad le dará otra dimensión a tu experiencia.

El invitado especial de Lady Gaga

En su presentación en Las Vegas, la cantautora hizo un dúo con un invitado especial para cantar “Shallow”, de la banda sonora de “A Star is Born”. ¿De quién se trató?

Schwarzenegger y Trump

El actor Arnold Schwarzenegger, quien lanzó la organización de cambio climático R20 en 2011, advierte que Donald Trump está cometiendo un “gran error” con su política medioambiental.

Cifra

360.000 dólares

La cifra recaudada en la plataforma GoFundMe para seguir con la búsqueda del futbolista argentino Emiliano Sala, desaparecido desde el lunes de la semana pasada, luego de que el pequeño avión en el que volaba desapareciera del radar entre Francia e Inglaterra.

Cita

“No anticipé que la cooperación con esta marca casi arruinaría mi carrera como modelo”.

La modelo china Zuo Ye afirmó que recibió amenazas, ataques en línea y hostigamiento tras participar en una campaña de Dolce & Gabbana.

Y para terminar

El papa Francisco rinde su homenaje a las víctimas del ataque en Colombia

Durante una visita al Hogar del Buen Samaritano en Ciudad de Panamá este domingo, el papa Francisco nombró a las 21 víctimas mortales del atentado a la Escuela de cadetes en Bogotá, ocurrido el 17 de enero.