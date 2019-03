El ataque terrorista en Nueva Zelandia fue hecho para las redes sociales

(CNN) — El video es granulado y tiene una estética de videojuego. Pero pronto se vuelve terriblemente obvio que lo que se está filmando aquí no es una obra de ficción. El video, que no ha sido verificado por CNN, parece mostrar a un atacante invisible disparando a los fieles en una mezquita, como si fueran objetivos en un juego.

Parece que el video fue filmado por un autor de los tiroteos masivos en dos mezquitas en la ciudad de Christchurch, Nueva Zelandia, en la que al menos 49 personas murieron y muchas más resultaron heridas. En lo que es un factor repugnante a una historia ya horrible, fue transmitido en vivo en línea.

De hecho, todo el ataque parecía orquestado para la era de las redes sociales. Antes de que se llevara a cabo, una publicación en el foro de mensajes anónimos 8chan, un foro particularmente sin regulación que a menudo presenta publicaciones racistas y extremistas, parecía anticipar el horror. Se vinculó a un manifiesto de 87 páginas lleno de ideas antiinmigrantes y musulmanas, y dirigió a los usuarios a una página de Facebook que albergó la transmisión en vivo. Unas publicaciones en Twitter también aparecieron para anunciar el ataque.

Facebook finalmente quitó la página y Twitter eliminó el perfil del presunto autor; pero no antes de que el video se hubiera extendido como un incendio en las redes sociales.

Los ataques tuvieron lugar en la ubicación aparentemente improbable de Christchurch, Nueva Zelandia, que aún luchaba por recuperarse después de un devastador terremoto que derribó miles de edificios y mató a casi 200 personas en 2011. La población de la ciudad cayó bruscamente después de ese evento. El éxodo fue en gran parte repuesto por los migrantes, muchos contratados para ayudar a reconstruir la ciudad. La primera ministra de Nueva Zelandia, Jacinda Ardern, dijo después de los disparos que “muchos de los que habrán sido afectados directamente” probablemente fueron migrantes o refugiados.

Pero este ataque fue motivado mucho más que por esa afluencia en Christchurch. Esto fue sobre el auge de la supremacía blanca en línea y el poder de las redes sociales para difundir ese mensaje.

Un odio impulsado por internet

A primera vista, el “manifiesto” de los atacantes parece recordar los de asesinos nacionalistas blancos anteriores, como Anders Breivik, un terrorista de extrema derecha que cometió los ataques de Noruega en 2011. De hecho, el autor del manifiesto hace referencia a Breivik.

Pero este documento se distingue por estar plagado de lenguaje sarcástico,referencias y alusiones a la cultura de los memes en línea, lo que sugiere una evolución impulsada por Internet del odio nacionalista.

En un artículo ampliamente compartido en el sitio web de Bellingcat el viernes, el periodista Robert Evans señala que el documento contiene muchos puntos de referencia de la supremacía blanca que probablemente son representaciones precisas de los puntos de vista del atacante.

“Pero este manifiesto es una trampa en sí misma, para los periodistas que buscan el significado detrás de este crimen horrible”, agrega Evans. “Hay verdad ahí, y valiosas pistas sobre la radicalización del atacante, pero está enterrada debajo de una gran cantidad de, por falta de una palabra mejor, ‘shitposting‘ (publicación de m****)”.

En otras palabras, todo esto podría describirse como un gran ejercicio de troleo.

Tomemos otro ejemplo. Antes del ataque, el hombre armado les dijo a sus espectadores en línea que se suscribieran al canal de YouTube de PewDiePie, que tiene 89 millones de seguidores en la plataforma. PewDiePie, un youtuber sueco de videojuegos cuyo nombre real es Felix Kjellberg, ha promovido en el pasado temas alternativos y atrajo críticas por elogiar un canal de YouTube antisemita.

La referencia a Kjellberg tuvo un doble efecto, escribe Elizabeth Lopatto en The Verge. Kjellberg no tuvo más remedio que rechazar los ataques de Christchurch. “Acabo de escuchar noticias de los devastadores informes de Christchurch en Nueva Zelandia. Me siento absolutamente mal porque esta persona haya pronunciado mi nombre. Mi corazón y mis pensamientos están con las víctimas, las familias y todos los afectados por esta tragedia”, publicó en Twitter a su 17 millones de seguidores.

Pero al desviar las posibles críticas para inspirar la atrocidad, se ve obligado a llamar la atención, dice Lopatto. Si alguno de sus 17 millones de seguidores se había perdido los tiroteos antes de su publicación, fueron muy conscientes de ellos después de eso, escribe ella.

Lee Jarvis, coeditor de la revista Critical Studies on Terrorism, dice que internet ha brindado a las personas con creencias de minorías un espacio para conectarse con otras personas de ideas afines de una manera que puede normalizar su visión del mundo.

“Hay temores de que si tienes un pequeño número de personas con las mismas ideas, las ideas se sienten más legítimas y generalizadas de lo que realmente son”, dice Jarvis.

El hecho de que el documento esté repleto de chistes, referencias y memes de internet subraya que muchos supremacistas blancos se radicalizan al socializar entre ellos en línea, agrega.

El manifiesto también acredita sarcásticamente que los videojuegos relativamente anodinos, como Spyro the Dragon y Fortnite, causan que el extremismo de los atacantes parezca socavar la percepción popular de que solo la cultura de juego violenta tiene un efecto radicalizador.

“Soy escéptico de que los videojuegos desempeñen un papel directo en los ataques terroristas”, dice Jarvis. “Pero la cultura populista que cualquiera consume moldea cómo actúan a su vida diaria”.

La cultura del juego estuvo ciertamente presente en el compromiso y la estilización de los asesinatos del viernes: el arma visible en el video recordaba visualmente los juegos de disparos en primera persona.

¿Una herramienta para los terroristas?

Las redes sociales han sido cada vez más cooptadas por los terroristas en los últimos años. En 2013, los militantes de Al-Shabaab tuitearon en vivo el ataque del centro comercial Westgate en Nairobi, Kenya. Al publicar actualizaciones cuando los militantes abrieron fuego contra los compradores, tomaron el control de la narrativa lejos de los medios de comunicación y los espectadores.

En enero de 2015, un terrorista que mató a tiros a cuatro personas en un mercado kosher en el este de París registró el ataque a una cámara GoPro, según un funcionario de inteligencia de Estados Unidos. Intentó enviar el video por correo electrónico antes de ser asesinado por la policía.

“El terrorismo es violencia política, por lo que los terroristas siempre han tenido que encontrar publicidad para influir en el cambio político”, dice Adam Hadley, director de Tech Against Terrorism, un grupo que trabaja en nombre de la ONU para apoyar a la industria tecnológica mundial en la lucha contra el terrorismo.

“Quieren una audiencia, siempre irán donde esté la audiencia más grande. Podrían ser los medios tradicionales. O podrían ser plataformas de redes sociales a gran escala”.

Después del ataque del viernes, Mia Garlick, portavoz de Facebook Nueva Zelandia, dijo que los videos que parecían mostrar los disparos de Christchurch habían sido retirados de la plataforma.

“La policía de Nueva Zelandia nos alertó sobre un video en Facebook poco después de que comenzara la transmisión en vivo y eliminamos rápidamente las cuentas de Facebook e Instagram del tirador y el video”, dijo la portavoz.

Pero, horas después de los ataques, CNN aún podría encontrar los videos en las plataformas de redes sociales, incluyendo Twitter.

Tom Chen, profesor de seguridad cibernética en la City University de Londres, señala que la Comisión Europea estaba presionando a las compañías de medios sociales “para que derriben la propaganda terrorista en una hora”. Hay amenazas de posibles multas futuras por incumplimiento, “porque la mayor parte de la distribución ocurre dentro de las primeras dos horas de subir un nuevo video”, agrega.

Chen dice que las plataformas como Twitter y Facebook se basan en software automatizado para eliminar dichos materiales. “Si el video terrorista se parece a un videojuego, sería muy difícil para un clasificador automático distinguir la diferencia entre ese video terrorista y un videojuego”, dice.

Para otros, la idea de hacer retroceder esas tecnologías o examinarlas sería una violación de nuestras libertades.

“Esto se ha planteado antes en los debates sobre la transmisión en vivo del suicidio”, dice Jarvis. “Por un lado, las empresas tienen la responsabilidad de cómo las personas usan su tecnología. La otra cara es la preocupación en torno a la censura y quiénes son examinados y cómo son examinados”.

Los humanos también pueden usar tecnología como los autos para infligir daño a otros, agrega Jarvis, pero se han implementado leyes para promover su uso seguro. “Depende de cuánto riesgo estemos preparados para vivir”.