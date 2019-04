5 cosas que debes saber este 23 de abril: ataques en Sri Lanka, masacre en Veracruz y la guerra contra el cambio climático

Te contamos cuáles son las contraseñas más “hackeables” de internet. Investigadores dicen que en solo 50 años los tigres de Bengala podrían desaparecer por completo de uno de sus últimos bastiones restantes. Además, te explicamos la controversia sobre si se les debe preguntar a los habitantes de EE.UU. sobre el estatus de su ciudadanía en el censo de 2020. Esto es lo que necesitas saber para comenzar tu día. Primero la verdad.

1. ¿Podrían haber sido evitados los ataques en Sri Lanka?

Algunos miembros del gobierno de Sri Lanka supieron por semanas sobre las advertencias de un posible ataque a iglesias y destinos turísticos. A pesar de una serie de advertencias hechas por los servicios de inteligencia de la India y Estados Unidos, durante los primeros días de abril, cuando los terroristas suicidas entraron el domingo en tres iglesias alrededor de Sri Lanka y tres hoteles de lujo en Colombo, no enfrentaron mayor seguridad. Aún no está claro por qué no se escucharon las alertas rojas, pero Sri Lanka ha sido destrozada por divisiones políticas que derivaron en una crisis constitucional el año pasado. Ahora, hay temores de que esas disputas políticas hayan brindado una ventana a un vacío de seguridad catastrófico que podría repercutir en toda la región. Por el número de víctimas, que lastimosamente se espera que aumente, los ataques en Sri Lanka están entre los ataques terroristas más mortíferos desde el 11 de septiembre.

2. Precaución de los candidatos de 2020 sobre el informe de Mueller

Los candidatos demócratas de 2020 están divididos sobre qué hacer tras la revisión de la versión editada del reporte del fiscal especial Robert Mueller entregada la semana pasada. Esto se suma a la sensación de que el presidente Donald Trump ya ha sacado ventaja tras el informe. La senadora de Massachusetts Elizabeth Warren se distinguió de sus rivales al convertirse en la primera candidata de 2020 en pedir un juicio político. Pero otra importante candidata demócrata, la senadora de California Kamala Harris, dijo a reporteros que aunque creía que Trump había obstruido la justicia, quería ver la “evidencia subyacente”. El alcalde de South Bend, Indiana, Pete Buttigieg, dijo que estaba en manos del Congreso decidir si Trump debía ser acusado. “Creo que puede merecer (el juicio político), pero mi enfoque, ya que no formo parte del Congreso sino que formo parte de (la carrera presidencial de 2020), es darle una derrota decisiva en las urnas si es el candidato republicano en 2020”, dijo Buttigieg el viernes.

3. La masacre de Veracruz dispara la violencia en México

Trece personas, entre ellas un niño, murieron durante un ataque que ocurrió en una fiesta familiar en Minatitlán, estado de Veracruz, México, este sábado. En 2019 en Veracruz ha habido 2.301 víctimas de delitos contra la vida y la integridad corporal, entre los que se incluyen homicidios, feminicidios, lesiones y más, según las cifras más recientes del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, publicadas este 20 de abril. Entre enero y marzo de 2019, hubo 682 homicidios, 255 de ellos con arma de fuego. Además, se registraron 122 secuestros. Además, de febrero a marzo, la incidencia delictiva aumentó un 15,1%, pero comparado con marzo de 2018, decreció 18,1%.

4. ¿Se les debe preguntar a los habitantes de EE.UU. sobre el estatus de su ciudadanía?

Críticos y defensores del tema acerca de si se debe preguntar o no a los habitantes de EE.UU. sobre el estatus de su ciudadanía dicen que su posición producirá una contabilidad más precisa de la población. Los críticos dicen que podría asustar a las minorías y hacer que no respondan, y así se dejarían de contar en el censo. Los partidarios de esta pregunta dicen que una mejor comprensión de dónde vive la ciudadanía mejorará las elecciones. La controversia viene de marzo de 2018, cuando el secretario de Comercio, Wilbur Ross, anunció que el Censo de 2020 preguntaría a toda la población sobre el estatus de su ciudadanía, una pregunta que no se había formulado en la encuesta enviada a todos los hogares desde 1950. El conteo del censo decenal se usa para dividir los asientos del Congreso y distribuir millones de dólares de fondos federales.

5. Estamos perdiendo la guerra contra el cambio climático

Está claro no solo que estamos perdiendo la guerra contra el cambio climático, sino que todavía estamos fallando en reconocer que está teniendo lugar. Un informe de 2018 de Gallup encontró que el cambio climático era el undécimo tema más importante para los votantes estadounidenses, detrás de la atención médica, la economía, la inmigración, el trato a las mujeres en la sociedad de EE.UU., la política de armas, los impuestos, asuntos internacionales, ingresos y distribución de la riqueza, la confirmación de Brett Kavanaugh a la Corte Suprema y políticas comerciales y arancelarias de EE.UU. ¿Cuán avanzados estamos en los objetivos de reducción de la contaminación? Realmente no hemos empezado.

A la hora del café

Estas son las contraseñas más “hackeables” de internet

La encuesta, realizada por el Centro Nacional de Seguridad Cibernética (NCSC, por sus siglas en inglés) del Reino Unido, analizó las contraseñas de cuentas en todo el mundo que habían sido violadas. Entérate cuáles son las 10 contraseñas más comunes.

La relación entre los niños que beben agua y el consumo de bebidas azucaradas

Investigadores analizaron datos de 8.400 niños y adolescentes de 2 a 19 años y pudieron establecer que aquellos que beben agua tienen menos probabilidades de consumir bebidas azucaradas durante el día.

Samsung retrasa el lanzamiento del Galaxy Fold después de que los primeros modelos se rompieran

La compañía confirmó este lunes que el dispositivo plegable de 1.980 dólares no llegará a las tiendas el viernes 26 de abril, como estaba previsto, por los informes que muestran que el dispositivo se les ha roto a algunos de los primeros usuarios.

Los tigres de Bengala podrían desaparecer de uno de sus últimos refugios

Investigadores dicen que en solo 50 años, el tigre de Bengala podría desaparecer por completo de uno de sus últimos bastiones restantes: un enorme bosque de manglares llamado Sundarbans, que va desde la India hasta Bangladesh.

Alejandro Sanz nos habla de su amor por Venezuela

El cantante habla sin tapujos sobre el gobierno del asediado presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y deja clara su postura en contra de un “gobierno antidemocrático”. Para él es importante hacer visibles las carencias que está sufriendo el pueblo venezolano.

La edad de Maise Williams se “dispara” en búsquedas en Google

La escena de sexo de Arya Stark con Gendry en el segundo episodio de la última temporada de “Game of Thrones”, no solo sorprendió a los fanáticos de la serie, sino que disparó las búsquedas de su edad actual en Google. Aquí te decimos cuántos años tiene hoy la actriz.

La cifra del día

626

Los casos de sarampión en EE.UU. siguen aumentando y ya son 626. Esta enfermedad, que se consideró erradicada en EE.UU. en el año 2000, sigue preocupando a las autoridades sanitarias.

La cita del día

“Al principio, pensé que era una broma… Yo pensé: Hey, buen chiste”.

Maisie Williams, quien interpreta a Arya en Game of Thrones, le dijo a EW que al principio pensó que era una broma su escena de sexo con Gendry. Los directores David Benioff y Dan Weiss han enviado guiones falsos a los actores para hacerles una broma.

Y para terminar

Chile, Costa Rica y Colombia tienen algunos de los 25 de los lugares más bellos del mundo

Desde los exuberantes bosques africanos hasta los vastos desiertos de América Latina, las paradisíacas aguas de los Balcanes y las antiguas ciudades del Medio Oriente. Aquí encontrarás nuestra selección de las mejores opciones de destinos más impresionantes y hermosos del mundo.