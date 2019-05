5 cosas que debes saber este 23 de mayo: Las afectaciones a los usuarios de Huawei y las razones por las que Pelosi no quiere un juicio político contra Trump

Inglaterra prohíbe los artículos de plástico de un solo uso a partir de abril de 2020. ¿Tienes un Huawei? Así te afectará la ruptura con Google. ¿La dieta vegana es saludable para los niños? Un ejecutivo de HBO descarta la secuela de “Game of Thrones” de Arya Stark. Esto es lo que necesitas saber para comenzar tu día. Primero la verdad.

1. 5 razones por las que Nancy Pelosi no quiere un juicio político contra Donald Trump

Los demócratas de la Cámara de Representantes se amontonaron el miércoles cuando la presidenta de dicha cámara Nancy Pelosi intentó frenar una creciente revuelta por su resistencia a la idea de un juicio político al presidente Donald Trump. ¿Por qué Pelosi cree tan firmemente que el juicio político es un error, incluso frente a la resistencia constante de la Casa Blanca a todas y cada una de las solicitudes hechas por los demócratas de la Cámara de Representantes para investigar al gobierno? Aquí hay cinco razones posibles, entre las que se cuentan que la mayoría del público no quiere realmente la destitución y que los republicanos que controlan la cámara alta no han mostrado señales de agrietamiento en su apoyo a Trump.

2. Elizabeth Warren pide explicaciones al gobierno Trump sobre muertes de niños inmigrantes

La senadora Elizabeth Warren exigió una explicación por las muertes recientes de cinco niños guatemaltecos inmigrantes bajo custodia de EE.UU., y escribió en una carta el miércoles que el gobierno del presidente Trump le debe al público “una explicación completa”. La senadora de Massachusetts reclamó respuestas a una serie de preguntas sobre las muertes, que fueron solicitadas para recibir el 4 de junio.

3. ¿Tienes un Huawei? Así te afectará la ruptura con Google

Si ya tienes un teléfono de la firma china entonces no tendrás problemas para instalar nuevas aplicaciones ni para descargar las actualizaciones para los servicios de Google. Esto es porque sus dispositivos ya fueron certificados bajo los procesos conocidos como Compatibility Test Suite (CTS) y Vendor Test Suite (VTS). ¿Y los nuevos equipos? En estos teléfonos no se podrá tener acceso a los servicios móviles de Google preinstalados. Esto incluye la descarga de aplicaciones, música, fotos de Google, YouTube, Mapas y Almacenamiento en la nube de Google Drive. La prohibición impide que Google trabaje directamente con Huawei en hardware, software y servicios técnicos, lo que obliga a los futuros dispositivos de la firma a usar la versión pública del sistema operativo Android Open Source Project.

4. Inglaterra prohibirá algunos artículos de plástico a partir de abril de 2020

Las pajillas de plástico, mezcladores e hisopos serán prohibidos en Inglaterra a partir de abril de 2020, como parte de los planes diseñados para reducir drásticamente los residuos plásticos. “Estos artículos a menudo se usan solo por unos minutos, pero tardan cientos de años en descomponerse, terminando en nuestros mares y océanos y dañando la preciosa vida marina”, dijo el secretario de Medio Ambiente, Michael Gove. Hay 150 millones de toneladas métricas de plástico en nuestros océanos, y esa cifra se triplicará para 2025, según el comunicado.

5. ¿Es la dieta vegana saludable para los niños? Médicos belgas dicen que no

La Real Academia de Medicina de Bélgica recomendó la semana pasada que los niños, adolescentes, mujeres embarazadas y madres lactantes no sigan una dieta vegana. Un estimado de 3% de los niños belgas siguen este tipo de vegetarianismo que excluye la carne, los huevos, los productos lácteos y todos los demás ingredientes derivados de animales, según la declaración de la academia, que dijo que el plan de alimentación es “restrictivo”, crea deficiencias nutricionales “inevitables” y, si no se controla adecuadamente, podría llevar a deficiencias y un retraso en el desarrollo. Sin embargo, no todos están de acuerdo con la declaración de la academia.

A la hora del café

Argentina está oficialmente libre de malaria, dice la Organización Mundial de la Salud

Argentina es el segundo país en 45 años en ser reconocido como libre de malaria en las Américas, después de Paraguay, que alcanzó este estatus el año pasado.

Muertes por cáncer disminuyen en EE.UU., pero aumentan muertes por enfermedades cardíacas

La cantidad de adultos estadounidenses que mueren de cáncer continúa disminuyendo, según un nuevo informe.

Un ejecutivo de HBO descarta la secuela de “Game of Thrones” de Arya Stark

Si el final de la serie “Game of Thrones” te dejó insatisfecho, no esperes a que una secuela lo mejore todo.

Washington es el primer estado de EE.UU. en legalizar el compostaje de humanos

El gobernador Jay Inslee firmó una ley este martes que legaliza el compostaje humano. El proyecto entrará en vigencia en mayo del próximo año.

Tampax presenta nueva línea de toallas higiénicas y tampones orgánicos

La línea Pure de P&G está hecha, según afirma la compañía, de algodón orgánico y está libre de colorantes, fragancias y no está blanqueada con cloro.

Envía tu nombre para volar a bordo del rover de Marte. (Tu nombre, no tú)

La agencia espacial estadounidense, la NASA, le está dando a la gente la oportunidad de poner su nombre en el rover (grabado en microchips).

Venezuela quiere crear un sistema de pagos electrónicos independiente

Según el Superintendente del Sector Bancario, Antonio Morales, dicha plataforma complementaría los sistemas ya usados en el país. Diputados opositores denuncian que la medida podría ser ineficiente y traería costos elevados.

La marihuana podría formar equipo con la NFL

La Liga Nacional de Fútbol americano (NFL por sus siglas en inglés) está estudiando el uso de canabinoides para ayudar a sus jugadores a reducir el dolor después de una lesión.

La cifra del día

32

Treinta y dos equipos competirán en la Copa Mundial 2022 en Qatar, anunció la FIFA el miércoles. La FIFA y Qatar exploraron la posibilidad de expandir el torneo a 48 países, pero concluyeron que “en las circunstancias actuales, tal propuesta no se puede hacer ahora”.

La cita del día

“Creemos que el presidente de Estados Unidos está involucrado en un encubrimiento”.

La presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, se resistió a los llamados de sus colegas para iniciar una investigación de juicio político contra el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Pero en los comentarios a los reporteros inmediatamente después de una reunión con el mandatario, Pelosi criticó a Trump por participar en un “encubrimiento”.

Y para terminar

Tras 15 meses de gestación, nació un poco común rinoceronte negro en Chicago

Después de una larga espera, un saludable rinoceronte negro nació en el zoológico Lincoln Park de Chicago. La especie está en grave peligro de extinción desde que su población descendiera de forma dramática desde la década de 1960.