5 cosas que debes saber este 28 de junio: la cumbre del G20, el Censo en EE.UU., homicidios en Colombia, niños indocumentados y el “apartheid climático”

Visitamos el centro de detención de niños de Clint, Texas, y te contamos qué vimos –no nos permitieron tomar fotos ni hacer video–. Liberan a casi 100 ballenas varadas en Rusia. Casi 100 conductores siguieron un desvío de Google Maps y terminaron atrapados en un campo enlodado. Encuentran gigantesco banco de agua dulce debajo del Atlántico, con suficiente líquido para llenar 1.000 millones de piscinas olímpicas. Esto es lo que debes saber para comenzar tu día. Primero la verdad.

1. La cumbre del G20

El G20 de este fin de semana en Japón será tan divertido para el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, como bañarse con estropajo, dice Nic Robertson, editor internacional de CNN, en un análisis sobre la cumbre. Incluso un hombre que disfruta tanto la confrontación como Trump no puede estar demasiado emocionado por el fracaso que le espera en Osaka. Y él realmente está condenado al fracaso en todo tipo de áreas. Robertson sostiene que el mandatario estadounidense odia el ADN supranacional del G20, mientras que los miembros del bloque aborrecen su retórica divisoria de “Estados Unidos Primero”. Conoce aquí el análisis sobre la batalla diplomática que deberá librar Trump en Japón contra naciones como Rusia y China.

2. El Censo 2020 en EE.UU.

La Corte Suprema de EE.UU. decidió que durante el Censo de 2020 no se incluirá la pregunta sobre ciudadanía. Esto es una derrota para el gobierno de Donald Trump, que insistió en incluir la pregunta durante el Censo. La Corte Suprema asegura que la explicación “sobre la pregunta no es clara”. Grupos de defensa de derechos civiles decían que no había una intención honesta detrás de la inclusión de la pregunta. Te explicamos por qué.

3. Homicidios en Colombia

La cifra de homicidios en Colombia aumentó en 2018 por primera vez luego de ocho años de continuo descenso, según un reporte forense de Medicina Legal publicado esta semana. La causa de esta tendencia se debe, según Medicina Legal, al aumento de la violencia de grupos armados en las regiones desde el año pasado. Según este informe, en 2017, primer año de la implementación de los acuerdos con las FARC, se presentó la tasa “más baja” de homicidios en la última década. Pero el año pasado se registraron 757 asesinatos más, por lo que ese año “marcó el fin de ocho años en los que el número de homicidios descendió constantemente”.

4. Los niños indocumentados

Más de 100 niños migrantes estaban retenidos en las instalaciones de Clint, en el oeste de Texas, cuando se permitió la entrada de periodistas este miércoles. La instalación ha estado bajo escrutinio luego de que un equipo de abogados, médicos y defensores dijeran la semana pasada que los niños migrantes se encontraban bajo condiciones de salud e higiene deficientes en varias instalaciones de La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EE. UU. en Texas, incluida la de Clint. CNN y otros medios de comunicación recorrieron las instalaciones el miércoles, pero se les prohibió tomar fotos o videos. Esto fue lo que encontraron.

5. El “apartheid climático”

El mundo se enfrenta a un “apartheid climático” entre los ricos que pueden protegerse a sí mismos y los pobres que quedan rezagados, advirtió la ONU. Un reciente informe estima que más de 120 millones de personas podrían caer en la pobreza en la próxima década debido al cambio climático. “Nos arriesgamos a un escenario de ‘apartheid climático’ en el que los ricos pagan para escapar del sobrecalentamiento, el hambre y los conflictos, mientras que el resto del mundo tiene que sufrir”, declaró Philip Alston, Relator Especial de la ONU sobre la pobreza extrema y los derechos humanos.

A la hora del Café

Nueva York declara emergencia climática

Funcionarios de la ciudad de Nueva York declararon una emergencia climática en un esfuerzo por movilizar las respuestas locales y nacionales para luchar contra el cambio climático. Es la primera ciudad de Estados Unidos con más de un millón de residentes en hacerlo.

El 15% de mexicanos padece depresión, estima la UNAM

Adolescentes, mujeres y mayores de 65 años son los más propensos a tener depresión, una enfermedad mental que muchas veces es ignorada o que pasa desapercibida.

Casi 100 conductores siguieron un desvío de Google Maps y terminaron en…

La tecnología no siempre es infalible. 100 conductores de Colorado aprendieron esa lección cuando Google Maps les ofreció una forma supuestamente rápida de evitar un embotellamiento y fueron a parar a un campo enlodado.

Encuentran gigantesco acuífero de agua dulce debajo del Atlántico

Es el acuífero submarino de agua dulce más grande conocido en la Tierra. Pero lo más importante es que puede haber otros similares en todo el mundo. Tiene suficiente agua para llenar 1.000 millones de piscinas olímpicas.

La cifra del día

US$ 143 millones

La estrella portuguesa João Félix podría convertirse en el segundo adolescente más caro de la historia del fútbol. Su club Benfica considera una lucrativa oferta de 143 millones de dólares hecha por el Atlético de Madrid.

La cita del día

“Los niños vienen primero. Al final del día, tenemos que asegurarnos de que los recursos necesarios para proteger a los niños estén disponibles”.

La presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, al anunciar que la Cámara aprobaría (como en efecto ocurrió) el proyecto del Senado para abordar la crisis en la frontera sur de EE.UU.

Y para terminar…

Liberan a casi 100 ballenas varadas en Rusia

Cerca de 100 ballenas varadas desde el año pasado en el este de Rusia fueron liberadas luego de que su situación despertara la indignación global. Unas cuatro empresas rusas han sido acusadas de violación a las leyes de pesca.