Las 5 cosas que debes saber este 25 de diciembre: Las 10 canciones latinas más populares de la década

(CNN Español) — Trump dice que está listo para el “regalo” de Corea del Norte. Las 10 canciones latinas más populares de la década, según Billboard. Bomberos dan agua a koala afectado por voraces incendios en Australia. Esto es lo que debes saber para comenzar el día. Primero la verdad. Suscríbete al newsletter

1

Trump dice que está listo para el “regalo” de Corea del Norte

El presidente Donald Trump dice que manejará cualquier “regalo de Navidad” que Corea del Norte tenga reservado para Estados Unidos. Dijo que el regalo no será necesariamente malo. “Tal vez es un buen regalo. Tal vez es un regalo donde me envía un hermoso jarrón en lugar de una prueba de misiles”, dijo Trump a los periodistas en Mar-a-Lago, después de hablar con efectivos militares estadounidenses por teleconferencia.

2

AMLO notifica que “aminoró la vigilancia extrema” en embajada de México en Bolivia

En su conferencia de prensa de este martes, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, fue consultado por la que el gobierno mexicano llamó “excesiva” presencia de personal de servicios de inteligencia y de seguridad bolivianos, tanto en la residencia del embajador como en la sede de la Embajada de México en La Paz, Bolivia, desde el pasado 11 de noviembre. “Tengo noticias de que aminoró considerablemente esta situación de vigilancia extrema en nuestra embajada en Bolivia”, afirmó López Obrador.

3

¿Hay juicio político si los cargos no han llegado al Senado?

Todos vimos a la Cámara de Representantes aprobar los cargos de juicio político contra el presidente Donald Trump. Ahora hay un debate legal muy técnico que se puede estar saliendo de control, dice Zachary B. Wolf en un análisis. La esencia básica es si Trump ya está acusado formalmente, si la Cámara aún no ha entregado los cargos de juicio político al Senado. Trump, maestro de aprovechar los tecnicismos, impulsó esa idea en un mitin durante el fin de semana. “¿Cómo acusas si no tienes crimen?”, dijo Trump. “Incluso si la gente dijera que no hubo delito, de hecho no hay juicio político”.

4

Los debutantes que ganaron y perdieron en la bolsa

En un año en que el promedio industrial Dow Jones aumentó casi un 20%, algunas empresas que recientemente cotizaron en la bolsa de valores se quedaron en el frío. Uber, Lyft y Slack tuvieron problemas por las especulaciones sobre sus futuras ganancias. Mientras tanto, la empresa matriz de WeWork no pudo llegar a cotizar. ¿Le irá mejor a la generación 2020?

5

Las 10 canciones latinas más populares de la década, según Billboard

Fue la década de “Despacito”. Pasito a pasito, la canción de Luis Fonsi y Daddy Yankee (a la que luego se sumó Justin Bieber) dominó las listas de popularidad y reproducción de los últimos años. Es, según Billboard, la principal canción en su lista de canciones latinas más populares de la década.

A la hora del café

Cómo viajar en las fiestas y no desesperarse en el intento

Stephanie Lewis, cofundadora de Trooper México y experta en viajes, nos dio unos cuantos consejos para que viajar en estas fechas festivas no termine siendo un dolor de cabeza.

¿Qué hacer para evitar que pirateen las cámaras de seguridad de tu casa?

Ante al caso de una mujer que se sintió aterrorizada luego de que la cámara de su casa fuese vulnerada por un hacker, que además tomó el control de otros sistemas del hogar, Camilo Gutiérrez, jefe del laboratorio de Investigación de ESET Latinoamérica, nos dice qué podemos hacer para evitarlo.

La cifra del día

200 galones de diésel

La barcaza que se hundió cerca de isla San Cristóbal en Galápagos sólo llevaba unos 200 galones de diésel y no los 600 que se pensaron inicialmente el domingo, día del accidente, dice el reporte del Consejo de Gobierno de Galápagos.

La cita del día

“Parece que es el momento adecuado para concentrarme en mi negocio actual y mis actividades filantrópicas”

Travis Kalanick, cofundador y expresidente del directorio ejecutivo de Uber, renunciará a la junta directiva de la compañía a fines de este mes para concentrarse en otros proyectos, anunció Uber.

Y para terminar…

Bomberos dan agua a koala afectado por incendios en Australia

Los bomberos que luchan por extinguir los voraces incendios forestales en Australia ofrecieron agua a un koala afectado por las llamas mientras la ola de calor sigue sin dar tregua a la vida silvestre.