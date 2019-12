Las 5 cosas que debes saber este 27 de diciembre: Ari Behn: realeza, suicidio y Kevin Spacey

(CNN Español) — La causa de muerte de dos empleados de McDonald’s en Perú. Putin asegura que Rusia es líder mundial en armas hipersónicas. ¿Mejoran la salud 16 o 18 horas de ayuno? Esto es lo que debes saber para comenzar el día. Primero la verdad. Suscríbete al newsletter

La causa de muerte de dos empleados de McDonald’s en Perú

La empresa Operaciones Arcos Dorados de Perú que opera la franquicia del restaurante McDonald’s en el país, cometió “infracciones muy graves en materia de seguridad y salud en el trabajo” que ocasionaron la muerte de dos de sus empleados, anunció este jueves la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral. Operaciones Arcos Dorados no se ha pronunciado sobre el comunicado de la SUNAFIL.

Putin asegura que Rusia es líder mundial en armas hipersónicas

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, presumió de los avances “únicos” en armamentos hipersónicos que ha logrado su país, asegurando que otras naciones “están tratando de alcanzarnos”.

Plan de ayuda para familias afectadas por incendios en Valparaíso

El presidente de Chile, Sebastián Piñera, visitó este jueves la ciudad portuaria de Valparaíso, afectada por incendios forestales, donde presentó un plan de ayuda para decenas de familias damnificadas. A partir del lunes de la próxima semana se entregarán bonos a las familias que perdieron sus propiedades a causa de los siniestros, para que puedan recuperarlas, así como también subsidios para vivienda, que serán entregados en los primeros meses de 2020.

Ari Behn: realeza, suicidio y Kevin Spacey

Ari Behn, el exmarido de la princesa noruega Marta Luisa, quien se suicidó el día de Navidad, dijo hace dos años que el actor Kevin Spacey lo había tocado íntimamente una vez y le sugirió que salieran. Behn dijo que había hablado con Spacey cuando el actor presidió un concierto del Premio Nobel. Spacey no ha respondido a la solicitud de comentarios de CNN sobre esas acusaciones.

¿Mejoran la salud 16 o 18 horas de ayuno?

Abstenerse de comer de 16 a 18 horas al día podría ser clave para tratar una variedad de afecciones de salud, incluso si tienes que entrenarte para superar el hambre. Así lo muestra un estudio en The New England Journal of Medicine.

A la hora del café

Nace un extraño ejemplar de rinoceronte negro en un zoológico de EE.UU. en Nochebuena

Un zoológico en Michigan celebra su más reciente incorporación: un bebé rinoceronte negro. Doppsee, de 12 años, dio a luz al rinoceronte aún por nombrar en el zoológico Potter Park en Lansing en la madrugada del martes.

Investigadores encontraron un nuevo mineral dentro de un pequeño meteorito

La edscottita es una de las fases por las que pasa el hierro cuando se enfría. Pero la edscottita, descubierta en un pequeño meteorito y oficialmente nombrada este año, es la primera en surgir en la naturaleza.

La cifra del día

9.000 puntos

Las acciones de EE.UU. cerraron el jueves con máximos históricos. El Nasdaq Composite registró su décimo récord consecutivo y terminó por encima de los 9.000 puntos por primera vez. El índice tuvo un alza de 0,8%. El Dow cerró 106 puntos, lo que equivale a un incremento del 0,4%. El S&P 500 cerró también con alza de 0,5%.

La cita del día

Las protestas dejaron cifras “históricamente negativas”

El presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Chile, Manuel Melero, dijo que las cifras del comercio para el mes de octubre, cuando se iniciaron las protestas en contra del Gobierno, son “históricamente negativas”.

Y para terminar…

El autobús escolar que un abuelo les regaló a sus nietos en Navidad

Para esta Navidad, Doug Hayes, un abuelo del estado de Oregon, en Estados Unidos, quiso darle a sus diez nietos un regalo de Navidad inolvidable. Por eso compró un camioncito y lo convirtió en un autobús escolar para llevarlos todos los días a la escuela, y así, evitar que se tengan que trasladar en distintos automóviles. Decidió llamarlo el “Grandfather Express”. Te invitamos a conocer la historia.