Las 5 cosas que debes saber este 5 de marzo: Los mitos del coronavirus que no debes creer, por qué las mujeres se sienten presionadas por afeitarse y más

El histórico e increíble retorno político de Biden. Orugas ‘comeplástico’ contra la contaminación. No creas ni compartas los siguientes mitos sobre el coronavirus. Esto es lo que debes saber para comenzar el día. Primero la verdad.

1

Aumentan los casos de coronavirus en América Latina

Hay nuevos casos de coronavirus en Ecuador, Chile y Brasil. En Estados Unidos ya se cuentan 10 muertes, mientras que alrededor del mundo hay más de 3.200 muertes y más de 92.000 casos. Entérate de los eventos deportivos afectados por el brote.

Además:

2

Los mitos del coronavirus

No, el nuevo coronavirus no se hizo en un laboratorio y comer ajo no evitará que te infectes. Hay tanta información imprecisa rondando por ahí, que la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha hablado de una “infodemia”. Y quizás en el signo más evidente de esta época de redes sociales, la OMS se ha unido a TikTok para ayudar a aclarar los hechos y la situación. Esta es la realidad sobre algunas de las afirmaciones extrañas.

3

El histórico e increíble retorno político de Biden

Joe Biden acaba de lograr el regreso más grande, rápido e inesperado de la historia política moderna de EE.UU. Nada en la historia electoral del exvicepresidente, su campaña hasta ahora deslucida, y la dinámica de esta carrera presidencial, sugería su victoria del supermartes.

4

Orugas ‘comeplástico’ contra la contaminación

Un pequeño gusano de cera pasó de ser anónimo a un héroe en 2017, cuando los investigadores descubrieron que la oruga podría ayudar a resolver uno de los problemas ambientales más urgentes del mundo: los desechos plásticos. Ahora los científicos tienen una mejor comprensión de cómo la larva es capaz de hacer esto, y todo se reduce a su bacteria intestinal o microbioma.

5

Cuida tu cintura, no tu peso

Una investigación ha encontrado que los sobrevivientes de ataques cardíacos que llevan un peso extra alrededor del abdomen corren un mayor riesgo de sufrir otro ataque cardíaco, otra razón por la cual medir tu cintura puede ser más importante que ver el número de la balanza.

A la hora del café

El príncipe Guillermo bromea sobre la propagación del coronavirus

Guillermo comentó que su esposa y él están esparciendo el contagio, e incluso preguntó si los medios exageraban la situación.

La banda de rock Genesis se reunirá para su primera gira en 13 años

Phil Collins, Tony Banks y Mike Rutherford, del grupo Genesis, anunciaron que harán una gira por el Reino Unido a finales de 2020.

BMW rediseña su icónico logo

BMW cambió su logo y su nuevo diseño abandona el anillo negro para formar un círculo transparente. Míralo aquí.

¿Por qué las mujeres se sienten presionadas a afeitarse?

Esa práctica, que ha moldeado durante mucho tiempo la dinámica de género, sirvió como un símbolo de la clase y las nociones definidas de feminidad y el “cuerpo ideal”. Esta es la historia.

La cifra del día

54.000

El número de presos que Irán liberará temporalmente de las cárceles, mientras las autoridades luchan por contener la rápida propagación del mayor brote de coronavirus en el Medio Oriente.

La cita del día

“Ni tenía en mente que el lunes era el paro de mujeres”

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo que se cambia la fecha para iniciar la venta de “cachitos” para la rifa del avión presidencial al 10 de marzo, tras las críticas porque se había programado para el mismo día del paro nacional de mujeres.

Y para terminar…

Escuela de danza en Italia sale al aire libre para evitar contagios de coronavirus

Mientras el coronavirus se expande por el mundo, algunos apelan a la creatividad para protegerse, sin afectar sus actividades diarias. Así lo hizo la escuela de danza Area Dance en Milán, donde las clases se dieron al aire libre, luego de la orden de cerrar hasta mediados de marzo los centros de estudio en Italia, uno de los países más afectados por el brote.