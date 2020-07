Quién es Ghislaine Maxwell, la mujer en el centro del escándalo de Jeffrey Epstein

La 'socialité' detrás de Jeffrey Epstein 3:38

Londres (CNN) — La socialité británica Ghislaine Maxwell fue arrestada en relación con una investigación sobre su exnovio, el pedófilo convicto Jeffrey Epstein.

Maxwell, de 58 años, ha sido nombrada en múltiples demandas por mujeres que dijeron que fueron abusadas por el desacreditado financiero de Estados Unidos, que se suicidó en agosto pasado.

La mujer fue arrestada, el jueves por la mañana, en Nueva Hampshire, dijo Nicholas Biase, portavoz de la Oficina del Fiscal de Estados Unidos.

Maxwell, cuyo paradero era desconocido desde el arresto de Epstein, el año pasado, ha sido investigada por presuntamente facilitar el reclutamiento de niñas y mujeres por parte de Epstein.

El ascenso y la caída de Jeffrey Epstein 4:41

Tras el suicidio de Epstein, en agosto de 2019, la presión pública ha aumentado para detener a quienes podrían haberlo ayudado, tal vez incluyendo a Maxwell y una camarilla de mujeres jóvenes que supuestamente trabajaron bajo su responsabilidad, no solo por sus acciones, sino también por sus propios roles.

En esa investigación, Maxwell ha seguido siendo un objetivo importante. Ella ha negado haber cometido algún delito, y, en una declaración, ha llamado al menos a uno de sus acusadores “mentiroso”.

Entonces, ¿quién es Maxwell? ¿Por qué se estaba escondiendo y qué acusaciones enfrenta?

¿Quién es Ghislaine Maxwell?

La socialité británica nació en 1961 y creció en el idílico campo de Oxfordshire. Es hija de Robert Maxwell, un magnate de los periódicos, de origen checo, y legislador británico, quien murió en circunstancias misteriosas. El magnate de los medios se cayó de su lujoso yate, llamado “Lady Ghislaine”, cerca de las islas Canarias, en 1991. Se descubrió póstumamente que había cometido un fraude masivo de pensiones contra sus empleados.

Según Roy Greenslade, quien trabajó para el magnate de los medios como editor de The Daily Mirror, a principios de la década de 1990, Maxwell “adoraba” a Ghislaine” de una manera que no hacía con sus [otros] hijos”.

“Era un padre monstruoso”, recuerda Greenslade. “Trataba muy mal a toda su familia”. Pero cuando se trataba de la más joven de sus nueve hijos, Maxwell “la trataba con más indulgencia que ninguno de ellos”.

En su biografía del magnate, “Maxwell: el ascenso y la caída de Robert Maxwell y su imperio”, Greenslade recuerda una noche en particular cuando estaba sentado en una oficina con Maxwell y la temeraria adolescente entró. Dice que Maxwell le dio su hija una reprimenda por “siempre tomar riesgos, hacer cosas estúpidas y peligrosas” después de tener un accidente casi fatal después de zambullirse en un bote.

“Ella era bastante inteligente al tratar con él”, explica Greenslade, y agrega que siempre habló con dulzura a su padre de una manera que le resultaba difícil desafiar.

Después de que Ghislaine se fue, Greenslade dice que Maxwell se volvió hacia él con orgullo en su voz: “Ella es como yo”.

Eso, dice Greenslade, es evidencia de quizás por qué él la favoreció más que a los demás.

El magnate de los medios murió en 1991 con una investigación que dictaminó que su muerte se debió a un ataque cardíaco combinado con ahogamiento accidental. Sin embargo, algunos creen que la muerte de Maxwell fue un suicidio con su imperio comercial al borde de la ruina.

Hubo aplausos en el momento por la forma en que Ghislaine manejó la tragedia familiar. “Las personas que estaban allí en ese momento (cuando Maxwell murió), dijeron que ella lo trató de manera brillante”, dijo Greenslade. “Ojos secos, lidiando bien con la prensa”.

Después de la muerte de su padre, Maxwell se mudó a Estados Unidos.

“Probablemente se quedó sin dinero”, dice Greenslade, a pesar de que muchos especulan que obtuvo ingresos de un fideicomiso secreto.

En Estados Unidos, Maxwell vivió una vida pública y socializó en círculos exclusivos que incluían personas conectadas con la política.

Según relatos de testigos oculares, Maxwell fue invitada a la boda de Chelsea Clinton e incluso fue llevada entre bastidores a la cumbre de la Iniciativa Global Clinton, en 2009. Sin embargo, Bari Lurie, portavoz de Chelsea Clinton, dice que la única razón por la que Clinton conocía a Maxwell fue porque la socialité estaba saliendo con un amigo suyo.

Maxwell también fue fotografiada en el año 2000 con Donald Trump y su futura esposa, Melania Trump, junto a Epstein.

Maxwell también estaba en el fondo de la infame fotografía del príncipe Andrés, que lo muestra con los brazos alrededor de la cintura de una joven llamada Virginia Roberts. Roberts alega que ella fue traficada por Epstein, con la ayuda de Maxwell, y forzada a tener relaciones sexuales con sus amigos, incluido el príncipe Andrés, cuando ella era menor de edad. El príncipe ha negado enfáticamente haber tenido relaciones sexuales con Roberts y dice que “no recuerda que se haya tomado la fotografía“.

En 2012, Maxwell fundó la organización benéfica, el Proyecto TerraMar, que buscaba fomentar la conservación del océano. Sin embargo, la organización sin fines de lucro cesó sus operaciones en diciembre de 2019, según los registros de la Compañía de Compañías del Reino Unido. El mismo año, los fiscales federales en Nueva York revelaron una acusación penal contra Epstein de haber operado una red de tráfico sexual entre 2002 y 2005, donde pagó a niñas de tan solo 14 años para tener relaciones sexuales con él.

¿Cómo está conectada con Jeffrey Epstein?

Ghislaine Maxwell era la exnovia que se volvió la compañera social de Epstein, quien murió por suicidio en su celda de la cárcel, a los 66 años, mientras esperaba juicio por cargos federales de abuso sexual de mujeres menores de edad y dirigir una red de tráfico sexual. Se había declarado inocente de los cargos.

Se dice que la pareja se separó en la década de 1990, aunque la socialité se mantuvo cerca del pedófilo. Su nombre ha sido mencionado con frecuencia en una memoria de documentos que se revelaron, a principios de este año, que alegan que fue una proveedora de Epstein y otras personas de alto perfil.

En 2003, Epstein describió a Maxwell como su mejor amiga en un perfil con Vanity Fair.

Según varias personas en los círculos acomodados de Manhattan, incluidos dos de sus amigos, Maxwell presentó a Epstein a muchas de las figuras sociales de su vida.

¿Qué acusaciones enfrenta Maxwell?

Caso Jeffrey Epstein: ¿de qué acusan a Ghislaine Maxwell? 3:26

Maxwell está acusada de incitación y conspiración para atraer a menores de edad para que viajaran a participar en actos sexuales ilegales, transporte y conspiración para transportar a menores con la intención de participar en actividades sexuales criminales, y dos cargos de perjurio, según una acusación federal de Estados Unidos, revelada este jueves.

“En particular, desde al menos aproximadamente en 1994, hasta al menos aproximadamente 1997, Maxwell ayudó, facilitó y contribuyó al abuso de Jeffrey Epstein de niñas menores de edad, entre otras cosas, ayudando a Epstein a reclutar, preparar y, en última instancia, abusar de las víctimas que Maxwell y Epstein sabían que eran menores de 18 años”, dice la acusación. Esas víctimas, según la acusación, incluían niñas de hasta 14 años.

Un abogado de Maxwell, Jeffrey S. Pagliuca, no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios, el jueves.

Virginia Roberts, que ahora se llama Virginia Giuffre, acusó a Maxwell de ser la persona que le presentó a Epstein y supuestamente la obligó a tener relaciones sexuales con el príncipe Andrés cuando tenía 17 años.

Ella dice que fue llevada a Londres, en 2001, donde le presentaron al príncipe y fue a bailar a un club nocturno con él, Epstein y Maxwell.

En un caso de difamación, presentado en 2015, contra Maxwell, que se resolvió en 2017, después de que el juez dictaminó en contra de una moción de juicio sumario presentada por Maxwell, Giuffre dice que fue “obligada a tener relaciones sexuales” con el duque de York cuando ella era menor de edad en “tres ubicaciones geográficas separadas”, incluyendo Londres, Nueva York y las Islas Vírgenes de Estados Unidos.

Giuffre dice que cuando dejó el club nocturno Tramp, de Londres, donde bailó con el príncipe Andrés, Maxwell le dio instrucciones. “En el auto, Ghislaine me dijo que tenía que hacer por Andrés lo que hacía por Jeffrey y eso me enfermó”, dijo Giuffre, y agregó que tuvo relaciones sexuales con el príncipe en la casa de Maxwell, en el área de Belgravia, en Londres.

El duque de York ha negado vehementemente todas las acusaciones de Giuffre, y le dijo a la BBC, el año pasado, que “no recordaba haber conocido a esta dama, ninguna”.

El Palacio de Buckingham dijo el jueves que no comentarían sobre el arresto de Maxwell. Maxwell no ha sido acusada en Gran Bretaña y ella y sus representantes habían negado previamente que ella haya participado en abuso sexual o tráfico sexual. Un abogado de Maxwell no respondió a la solicitud de comentarios de CNN.

En las presentaciones judiciales, Maxwell y su abogado también retrataron a Giuffre como una narradora poco confiable, alegando que hay errores en ciertas fechas y cifras que ella proporcionó.

Jennifer Araoz, quien está demandando el patrimonio de Epstein, alega que Maxwell, junto con otros, actuaron como cómplices de Epstein.

Araoz dice que su “red de facilitadores” le robó su juventud, identidad, inocencia y autoestima.

“Si bien estoy enojada porque la muerte de Epstein significa que nunca me responderá personalmente en un tribunal de justicia, mi determinación de buscar justicia solo se fortalece”, dijo previamente a los periodistas, en agosto pasado. “Mi historia y mis experiencias, aquellos que permitieron y facilitaron su comportamiento criminal, nada de eso se ve disminuido o inmunizado simplemente porque aparentemente eligió quitarse la vida”.

Ella alega que Epstein repetidamente cometió agresión sexual y agresión contra ella cuando tenía 14 y 15 años y que la violó a la fuerza. Los abogados de Araoz dicen que ella no ha interactuado con Maxwell, pero la demanda alega que Maxwell “participó y ayudó a Epstein a mantener y proteger su red de tráfico sexual, asegurando que aproximadamente tres niñas por día estuvieran disponibles para su placer sexual”.

También alega que ella brindó “apoyo organizativo a la red de tráfico sexual de Epstein, identificando y contratando a los reclutadores de niñas menores de edad” y “programando citas con estas niñas menores de edad” para el “placer sexual” de Epstein, así como “intimidando a posibles testigos de la operación de tráfico sexual de Epstein”.

Un enigma

A pesar de las acusaciones lanzadas contra Maxwell, en gran medida siguió siendo un enigma cuyo paradero reciente estaba envuelto en misterio, hasta su arresto, el jueves.

Para una mujer que una vez se deleitó con la atención que recibió cuando se mezcló con algunos de los políticos y celebridades de más alto perfil, Maxwell hizo un trabajo increíble al esconderse del ojo público.

Los tabloides quedaron fascinados por su paradero. El año pasado, un periódico británico ofreció 10.000 libras esterlinas (alrededor de US$ 13.100) a cualquiera que pudiera revelar su ubicación, mientras que otros afirmaron que la habían rastreado desde Massachusetts hasta la riviera brasileña.

A pesar de los rumores, solo surgió una fotografía de Maxwell en medio de la controversia, cuando el New York Post publicó una historia, el año pasado, que la mostraba comiendo en una cadena de comida rápida en Estados Unidos. Pero incluso entonces, surgieron preguntas sobre la veracidad de la foto.