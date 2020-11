Análisis | Por qué esta elección presidencial probablemente se reduzca a Arizona y Pensilvania

EE.UU.: ¿Qué estados podrían definir las elecciones? 1:17

(CNN) — El presidente Donald Trump está tratando de detener el camino del ex vicepresidente Joe Biden para que llegue a los 270 votos electorales. Las encuestas publicadas durante el fin de semana sugieren que esta será una tarea difícil, pero no imposible.

El mejor camino de Trump para detener a Biden es que haya un error de votación mayor que el promedio en Arizona y especialmente en Pensilvania.

La matemática electoral es bastante simple: Biden necesita obtener 38 votos electorales además de los 232 en las contiendas que ganó Hillary Clinton en 2016. Es probable que gane el del 2º Distrito Congresional de Nebraska. Recuerda, el estado de Nebraska asigna un voto electoral al ganador de cada uno de sus distritos electorales.

Abren urnas en EE.UU.; 100 millones ya votaron de forma anticipada 1:30

Además de eso, Biden tiene una ventaja clara y significativa en dos estados que los que Trump ganó por menos de un punto en 2016: Michigan y Wisconsin. Una encuesta de CNN / SSRS, del sábado, puso a Biden arriba 12 puntos en Michigan entre los votantes probables, mientras que Biden lideró en Wisconsin por 8 puntos en una encuesta de CNN / SSRS y 11 puntos en una encuesta de The New York Times / Siena College, publicada el domingo.

Esos dos estados valen 26 votos electorales combinados.

publicidad

Dixville Notch ya conoce a su candidato más votado 0:53

Ahora, agrega el segundo distrito del Congreso de Nebraska, y Biden tendría 259 votos electorales.

Esto significa que Biden necesita obtener 11 votos electorales más. Otras encuestas, publicadas el sábado y el domingo, de estados individuales con un valor de al menos 11 votos electorales sugieren que tendrá opciones para elegir.

El levantamiento más difícil es probablemente Florida. Una encuesta de The New York Times / Siena College tiene a Biden y Trump separados por 3 puntos, mientras que una encuesta de ABC News / Washington Post tiene la carrera dentro de los 2 puntos. Aunque el líder nominal en ambos fue diferente, las encuestas combinadas indican lo que ha quedado claro durante semanas: Florida y sus 29 votos electorales están demasiado cerca como para avistar un ganador, quizás con una ligera ventaja para Biden.

Resumen de encuestas: Biden mantiene 10 puntos sobre Trump 1:41

Los votos electorales de Carolina del Norte

Biden también podría llegar a 270 votos electorales con Carolina del Norte y sus 15 votos electorales. Una encuesta de CNN / SSRS hizo que Biden subiera 6 puntos allí ayer, mientras que el promedio de las encuestas acerca la carrera a una ventaja de 3 puntos. Esta es una carrera que Biden tiene el favor de ganar, aunque una en la que un error de votación de tamaño promedio (alrededor de 3 puntos en carreras presidenciales competitivas que se remontan a 1972) sería suficiente para que Trump salga victorioso.

Si Trump puede tomar tanto a Florida como a Carolina del Norte (junto con Georgia, que tiene una votación similar a Florida), entonces puede comenzar a ver cómo Trump podría lograrlo.

Necesitaría ganar en Arizona y Pensilvania. ¿Es eso posible? Sí. ¿Sera fácil? No.

Votos electorales en otros estados

Comencemos con Arizona. Biden tenía una ventaja de 6 puntos en una encuesta de The New York Times / Siena College, publicada el domingo. CNN / SSRS tenía a Biden con 50% y Trump con 46%, este sábado. La encuesta promedio en general tiene a Biden arriba en 4 puntos. Por lo tanto, Trump necesita un error de votación mayor que el promedio en un estado donde no ha habido una tradición de errores de votación que favorezcan a los republicanos.

Si Trump puede superar eso, aún tendrá que ir a Pensilvania y ganar allí. (Hay una razón por la que Trump ha estado asaltando el estado).

Tres encuestas realizadas este fin de semana muestran resultados similares en el estado de la llamada Piedra Angular. Biden subió 5 puntos en una encuesta de Muhlenberg College (muy dentro del margen de error de 5,5 puntos de la encuesta), 6 puntos en una encuesta de The New York Times / Siena College y 7 puntos en una encuesta de ABC News / Washington Post.

Encuestador duda de la sinceridad en las respuestas 1:00

Es posible superar un déficit de votación promedio de 6 puntos. Aunque es bastante difícil. Básicamente, es un poco menos que la posibilidad de lanzar una moneda al aire tres veces y que caiga cara las tres veces.

Como he señalado antes, esto no es 2016. Trump necesita algo para perder una votación mayor. Mira, no son solo las encuestas estatales las que necesitan estar desviadas por un margen considerable. Trump tiene que esperar que las encuestas nacionales también estén muy desviadas.

Trump está abajo alrededor de 9 puntos a nivel nacional. Una encuesta de NBC / The Wall Street Journal enfatiza ese punto con Trump a la zaga por 10 puntos en su última encuesta nacional, publicada el domingo. Trump bajó solo 4 puntos en su última encuesta de 2016.

Las encuestas nacionales fueron bastante buenas en 2016. Y aunque el margen nacional y el margen en el estado que finalmente determina al ganador pueden diferir (ver 2016), no habrá una brecha de 9 puntos entre ellos. Nada de eso ha estado cerca de suceder desde que se fundó el Partido Republicano.

Eso significa que cualquier error de votación que golpee a los estados indecisos debe ocurrir también en las encuestas nacionales, a diferencia de 2016.

Esto nuevamente es posible, aunque es poco probable. Eso convierte a Biden en un claro favorito y a Trump en un claro perdedor con solo dos días para el día de las elecciones.