(CNN Español) – El contagio de coronavirus y las vacunas contra la enfermedad continúan siendo las dudas más frecuentes de nuestra audiencia. En este episodio, el doctor Huerta responde preguntas sobre las pruebas de detección, las vacunas y transmisión del covid-19.

Hola, soy el Dr. Elmer Huerta y esta es su diaria dosis de información sobre el nuevo coronavirus. Información que esperamos sea de utilidad para cuidar de su salud y la de su familia.

Hoy contestaremos algunas preguntas que nos han hecho en nuestra cuenta de Twitter @DrHuerta.

Hola Dennis.

Los Centros para la Prevención y el Control de Enfermedades de Estados Unidos especifican que las personas con cáncer tienen alto riesgo de complicación por coronavirus.

Por lo tanto estas personas deben vacunarse para ser protegidas.

Hola Máximo. La vacuna de Sinovac es una de las vacunas cuya eficacia está en discusión. Mientras que en Brasil la vacuna logró una eficacia de 50,38%, en Turquía se reportó recientemente una eficacia del 83,5%.

A pesar de esa diferencia en la eficacia para prevenir la enfermedad sintomática, la vacuna ha mostrado tener una muy buena eficacia para prevenir la enfermedad severa que lleva a la hospitalización.

En el estudio turco por ejemplo, de más de 10.000 participantes, ningún voluntario del ensayo que recibió la vacuna fue hospitalizado, comparado con seis en el grupo de placebo.

Hola Alejandra. Eso no es cierto.

La única contraindicación que existe para el uso de las vacunas de Pfizer y Moderna en Estados Unidos es la historia de una reacción alérgica grave después de una dosis previa de una vacuna de ARN mensajero o cualquiera de sus componentes, por ejemplo, el polietilenglicol o al polisorbato.

Hola Patricia. Es importante entender que las vacunas no se recomiendan de acuerdo al tipo de enfermedad que tienen las personas.

Recuerda que personas con esas condiciones, pueden tener más riesgo de complicarse, por lo que pueden recibir cualquiera de las vacunas.

Hasta el momento todas protegen de la enfermedad severa, la hospitalización y la muerte.

Hola Albert. En general, no existe ninguna contraindicación relacionada al uso de un medicamento y el uso de una vacuna.

Como siempre, tu doctor es quien tiene la última palabra.

Hola Vanessa. Claro que sí. Los CDC dicen que las personas que ya han superado el coronavirus pueden recibir la vacuna en cualquier momento después de su recuperación.

Claro que sí Ramiro.

Recuerda que personas con historial de cáncer y presión alta (no así la osteoporosis) tienen más riesgo de complicarse por coronavirus y, por tanto, deben ser protegidas con la vacunación.

Hola Candy. La verdad es que no creo que el riesgo de contagio sea grande.

En primer lugar, están al aire libre, y segundo, están separados. En abundancia de precaución, quizás pudieran disminuir aún más el riesgo separándose a tres metros de distancia.

Eso sí, asegúrense de que eso no haga que tengan que gritar para comunicarse porque el gritar hace que se produzcan grandes cantidades de aerosoles.

Hola Juanito. Claro que sí es posible. Es más, te puedo decir que es muy importante hacer actividad física. Lo importante es escoger una actividad que sea de muy bajo riesgo de contagio.

El tenis es un deporte relativamente de bajo riesgo de contagio, y se recomienda que incluso después del juego, se mantenga la distancia y se practique buena higiene de las manos.

Los CDC recomiendan dos opciones. Una es que te aísles durante 10 días, para ver si aparece algún tipo de síntoma.

La segunda es que te aísles igual, pero te hagas una prueba molecular PCR al séptimo día, y si esta es negativa, ya puedes retomar tus rutinas.

Hola Máximo. Todo es posible en la vida, pero estadísticamente hablando, es muy poco probable.

En primer lugar, están al aire libre, y aunque no me dices cuán juntas están las dos personas, es poco probable que, si se cruzan, estén muy juntas como para que ocurra un contagio. Además, si ambas están usando mascarillas, la probabilidad es mucho menor.

Hola Vladimir. En general, todas las vacunas que requieren dos dosis -como la de Sinopharm- brindan una protección total dos semanas después de recibir la segunda dosis.

Hola César. Claro que sí, la espirometría -que es un examen de función pulmonar en el que el paciente sopla a través de un tubo- puede crear muchos aerosoles. Es una causa de contagio.

Dr Huerta, los especialistas, incluyendo a los de la OMS, han dicho cosas contradictorias desde que se declaró la pandemia: "Use mascarilla", "No es la solución para frenar la pandemia", "Limpie las superficies", "No es necesario". No es raro que en la población haya confusión.

