Ovnis: videos, qué son y lo que ha revelado hasta ahora el Pentágono

Barack Obama opina sobre la existencia de ovnis 1:26

(CNN) — Durante años, el Gobierno de Estados Unidos ha ignorado en gran medida los informes sobre misteriosos objetos voladores, los cuales han sido vistos moviéndose a través del espacio aéreo militar restringido. Sin embargo, ahora está empezando a reconocer lentamente que los ovnis, a los que el Pentágono se refiere como fenómenos aéreos no identificados, son reales.

Aunque es ciertamente prematuro especular sobre si estos objetos voladores proceden de otro mundo, el Ejército estadounidense confirmó recientemente la autenticidad de varios videos e imágenes que muestran encuentros con objetos voladores no identificados, lo que alimenta las preguntas sobre lo que el Pentágono sabe acerca de estos incidentes y otros similares.

Este mes de junio, la Oficina del director de Inteligencia Nacional y otras agencias tienen previsto entregar al Congreso informes no clasificados sobre ovnis.

También se prevé que el organismo de control del Departamento de Defensa examine la gestión del Pentágono sobre los informes de ovnis.

Una fuente con conocimiento del tema dijo a CNN a principios de este mes que se anunciarán más investigaciones en un futuro próximo sobre cómo se manejaron estos encuentros en los últimos años.

Esto es lo que sabemos sobre los ovnis hasta ahora:

Lo más reciente sobre ovnis

En mayo de este año, el aficionado a los ovnis Jeremy Corbell publicó imágenes que tomó un barco de la Marina. En el video, que es una filtración, se puede ver a un objeto no identificado volar sobre el agua. Luego, se puede observar que desaparece rápidamente, como si se sumergiera de golpe.

Se filtra video de un ovni que desaparece en el agua 1:37

Días después, Poppy Harlow, de CNN, habló con Corbell sobre otro nuevo video donde objetos que pululan alrededor de un barco de la Armada de EE.UU., que estaba frente a la costa de San Diego.

Video de posibles ovnis sobre un buque de EE.UU. 3:32

La publicación de estas imágenes ocurre semanas antes de un informe del Gobierno de Estados Unidos sobre los fenómenos aéreos no identificados. Este, como se explicó al inicio del texto, ocurrirá este mes de junio.

¿Qué son los ovnis?

En resumen, un ovni es un objeto volador que parece o se mueve de forma diferente a cualquier aeronave utilizada por Estados Unidos o cualquier país extranjero.

Los ovnis están rodeados de misterio y todavía hay muchas más preguntas que respuestas sobre estos incidentes inexplicables.

En los últimos años, se produjeron numerosos avistamientos de ovnis, pero los militares de EE.UU. solo verificaron recientemente algunos de esos encuentros.

El Pentágono confirma videos de ovnis tomados por la Marina

En abril de este año, el Pentágono confirmó la autenticidad de las fotos y el video tomados por el personal de la Marina en 2019 que parecían mostrar objetos con forma de triángulo que parpadeaban y se movían entre las nubes.

Otro conjunto de fotos de miembros de la Marina mostraba tres objetos aparentemente volando en el cielo, con forma de esfera, bellota y dirigible metálico.

El Pentágono confirma que este video de un ovni es real 1:28

En abril de 2020, el Pentágono publicó tres videos cortos de cámaras infrarrojas que parecían mostrar objetos voladores moviéndose rápidamente. En dos de los videos, aparecen miembros del servicio reaccionando con asombro ante la rapidez con la que se mueven los objetos. Una voz especula que podría tratarse de un dron.

Un mes después, en mayo de 2020, se dieron detalles sobre dichos videos.

¿Qué han dicho la Marina y el Departamento de Defensa?

La Marina reconoció la veracidad de los videos en septiembre de 2019, pero los hizo públicos oficialmente meses después, «con el fin de aclarar cualquier idea errónea del público sobre si las imágenes que han estado circulando eran reales o si hay algo más en los videos», dijo entonces la portavoz del Pentágono, Sue Gough.

«Después de una revisión exhaustiva, el Departamento de Defensa determinó que la publicación autorizada de estos videos no clasificados no revela ninguna capacidad o sistema sensible», dijo Gough en un comunicado, «y no incide en ninguna investigación posterior sobre incursiones en el espacio aéreo militar por parte de fenómenos aéreos no identificados».

Los videos de la Marina fueron publicados por primera vez entre diciembre de 2017 y marzo de 2018 por la Academia de Artes y Ciencias To The Stars, una compañía cofundada por Tom DeLonge, exmiembro de la banda Blink-182, que dice que estudia información sobre fenómenos aéreos no identificados.

En esos videos, que datan de 2004, los sensores se fijan en un objetivo cuando vuela antes de que se acelere fuera del lado izquierdo del marco, demasiado rápido para que los sensores lo reubiquen.

Habla el piloto que vio ovnis en los videos de 2004

En 2017, uno de los pilotos que vio uno de los objetos no identificados en 2004 dijo a CNN que se movía de una manera que no podía explicar.

«Cuando me acerqué a él (…), aceleró rápidamente hacia el sur, y desapareció en menos de dos segundos», comentó el piloto retirado de la Marina estadounidense David Fravor. «Esto fue extremadamente brusco, como una pelota de ping pong rebotando en una pared. Golpeaba y se iba hacia el otro lado».

¿Qué dirá el informe sobre ovnis que se avecina este mes?

Aunque expertos en la materia aplaudieron las medidas recientes del gobierno para compartir más información sobre los encuentros con ovnis reportados en las últimas décadas, muchos siguen siendo escépticos respecto a que el próximo informe de la Oficina del Director de Inteligencia Nacional y otras agencias pueda proporcionar una mirada integral del tema.

Eso se debe a que el Pentágono se resistió durante mucho tiempo a reconocer que parte de lo que se ha observado simplemente es inexplicable a pesar de la evidencia convincente de que estos objetos muestran características que no se asocian normalmente con las aeronaves convencionales, según Luis Elizondo, exjefe de un programa clasificado del Departamento de Defensa para la investigación de potenciales ovnis.

«En el mejor de los casos (…) hay un informe provisional que cumplirá con la intención del Congreso con una promesa de proporcionar otro informe después de este», comentó Elizondo a periodistas el mes pasado.

«Desafortunadamente es mucho más lo que no sabemos de lo que sabemos. La buena noticia es que finalmente nos lo estamos tomando en serio», agregó.

Programa previo del Pentágono para estudiar ovnis

El Pentágono estudió previamente grabaciones de encuentros aéreos con objetos desconocidos como parte de un programa clasificado que ya no existe. Este se llevó a cabo por los esfuerzos de Harry Reid, exsenador demócrata de Nevada.

El programa se lanzó en 2007 y finalizó en 2012, según el Pentágono, porque se evaluó que había prioridades más importantes que necesitaban financiamiento.

Reid, Elizondo y otros que han presionado para que el Gobierno de EE.UU. divulgue más información sobre los ovnis dicen que los materiales que se publicaron hasta el momento solo alcanzan la superficie de lo que se sabe.

Grupo de trabajo sobre ovnis

El año pasado, el Pentágono creó un grupo de trabajo para comprender mejor «la naturaleza y los orígenes» de los fenómenos aéreos no identificados, informó el Departamento de Defensa en un comunicado.

«El Departamento de Defensa y los departamentos militares toman muy en serio cualquier incursión de aeronaves no autorizadas en nuestros campos de entrenamiento o espacio aéreo designado y examinan cada informe.

«Esto incluye examinar incursiones que inicialmente se informan como fenómenos aéreos no identificados cuando el observador no puede identificar inmediatamente lo que está viendo», señala el comunicado.

El grupo de trabajo incluyó los videos cuya autenticidad se confirmó el mes de abril de este año.

Con información de Oren Liebermann, Zachary Cohen, Ryan Browne, Michael Conte, Chandelis Duster y Scottie Andrew, de CNN.