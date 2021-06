Vacuna de Moderna llegará a niños desde 5 años 0:47

(CNN) — Cada vez son más los adultos que se vacunan contra el covid-19, pero sus hijos menores de 12 años aún no pueden hacerlo. ¿Qué significa esto para los padres que se reincorporan al trabajo y para los niños que vuelven a los campamentos de verano, a la guardería y, eventualmente, a la escuela? Cuanto más pequeños son los niños, más cuidados necesitan. ¿Qué es lo más seguro cuando se trata de arreglos para el cuidado de los niños, y qué pasa si se vive en un estado que ya no requiere el uso de mascarillas en la mayoría de los lugares?

Le pedimos a la Dra. Leana Wen, analista médica de CNN, que nos ayude a resolver estas inquietudes. Wen es médico de urgencias y profesora invitada de políticas y gestión sanitaria en la Escuela de Salud Pública del Instituto Milken de la Universidad George Washington. Es autora del libro de próxima aparición «Lifelines: A Doctor’s Journey in the Fight for Public Health», y, algo importante en este caso, también es madre de dos niños pequeños.

CNN: ¿Hay riesgo para los niños por el covid-19?

Dra. Leana Wen: Aunque es mucho menos probable que los niños enfermen gravemente por el covid-19, pueden contraerlo y enfermarse por ello. Según la Academia Americana de Pediatría, desde el comienzo de la pandemia se ha diagnosticado a casi 4 millones de niños en Estados Unidos, y más de 18.000 han sido hospitalizados. Trágicamente, más de 300 niños han muerto.

Como cada vez hay más adultos vacunados, el nivel general de covid-19 es menor en muchas comunidades, pero los niños siguen estando en riesgo. De hecho, las infecciones pediátricas son ahora casi 1 de cada 4 del total de infecciones por coronavirus en Estados Unidos.

CNN: ¿Pueden los padres vacunados transmitir el covid-19 a sus hijos?

Wen: Esta es una pregunta realmente importante. Sabemos que vacunarse contra el coronavirus te protege muy bien de contraer la enfermedad tú mismo, y también reduce la probabilidad de ser un portador asintomático que pueda transmitir el virus a otros.

Que los padres se vacunen reduce definitivamente el riesgo de covid-19 para toda la familia. Sin embargo, sigue existiendo una pequeña posibilidad de que los padres vacunados puedan transmitir el coronavirus a sus hijos. Es difícil cuantificar exactamente cuál es este riesgo, porque también depende del índice de propagación del coronavirus en la comunidad. Cuanto mayor sea el nivel de covid-19 a tu alrededor, más probabilidades tendrás de infectarte y contagiarte, a pesar de estar vacunado.

A los padres que quieran ser tan precavidos como se pueda, los animaría a intentar reducir su propio riesgo. Mi esposo y yo, por ejemplo, veremos a amigos que sabemos que están vacunados dentro de casa, sin mascarillas ni distanciamiento, y ciertamente socializaremos y participaremos en todas las actividades al aire libre. Pero si vamos a estar en ambientes interiores con otras personas potencialmente no vacunadas, seguiremos usando mascarillas. Seguiremos manteniéndonos alejados de los entornos de mayor riesgo, como los bares cerrados abarrotados, hasta que el nivel de transmisión de la comunidad en nuestra zona disminuya aún más.

publicidad

CNN: ¿Y las guarderías y los campamentos de verano son seguros? ¿Qué debería buscar para garantizar que lo son?

Wen: Voy a enviar a mi hijo de casi 4 años a un campamento de verano en una guardería, y esto es lo que busqué. En primer lugar, me gustó ver que los niños pasan la mayor parte del tiempo al aire libre, incluso cuando llueve. El aire libre es mucho más seguro que el interior cuando se trata de reducir la transmisión del coronavirus. Me parecería bien una guardería que no exigiera mascarillas cuando están al aire libre. Las horas de comida son todas al aire libre, lo cual es importante, ya que las mascarillas no se pueden usar exactamente cuando los niños están comiendo.

En segundo lugar, todo el personal de la guardería está totalmente vacunado. Esto nos dio más tranquilidad. En tercer lugar, las mascarillas siguen siendo necesarias cuando los niños están dentro del edificio. En la zona en la que vivimos, en Baltimore, todavía hay una alta transmisión comunitaria de covid-19, por lo que era importante que se exigiera el uso de mascarillas en interiores.

CNN: ¿Qué pasa si la guardería, el campamento o la escuela no requieren mascarillas cuando están en el interior?

Wen: Esto dependerá de su nivel de comodidad y tolerancia al riesgo, así como del nivel de transmisión de covid-19 en la comunidad. Si vives en una zona donde la transmisión es bastante baja, probablemente el riesgo sea bajo aunque los niños no lleven mascarilla en el interior. Por otro lado, en las zonas de alta transmisión comunitaria, hay una mayor probabilidad de que los niños no vacunados se transmitan el coronavirus entre sí.

Te aconsejo que preguntes en la guardería o en el colegio cuántos niños usan mascarilla dentro del edificio. Si la mayoría de los niños las usan en el interior, el tuyo también puede hacerlo, y eso ayudará a protegerlo. Sin embargo, si ninguno de los niños usa mascarilla, aunque tu hijo probablemente pueda optar por llevarla, esto podría crearle incomodidad, y quizá quieras ver si puedes encontrar otro centro que se ajuste más a tu tolerancia al riesgo.

CNN: A muchos padres se les pide ahora que vuelvan a trabajar en persona. ¿Deberían seguir usando mascarillas, aunque no sean obligatorias?

Wen: Eso depende. Si vas a una oficina, y estás bastante seguro de que todos los demás están completamente vacunados, creo que está bien renunciar a las mascarillas en el trabajo. Sin embargo, si trabajas en una tienda, o en otro trabajo en el que tienes que interactuar con muchos clientes en el interior, que pueden no usar mascarilla y no estar vacunados, es posible que quieras considerar la posibilidad de seguir usando la mascarilla. Las vacunas te protegen muy bien, y tu probabilidad de transmitir el coronavirus a tus hijos no vacunados es baja. Pero la mascarilla es una capa adicional de protección, especialmente si estás cerca de muchas otras personas potencialmente no vacunadas.

CNN: ¿Hay situaciones en el trabajo que podrían resultar incómodas desde el punto de vista de la seguridad frente al coronavirus?

Wen: Sí. Tuve una paciente que se sintió muy incómoda cuando se le pidió que entrara en salas de conferencias muy concurridas, sentada hombro con hombro con compañeros de trabajo de los que estaba segura que no estaban vacunados. Esta paciente vivía con un padre anciano que estaba inmunodeprimido, y le aconsejé que hiciera saber a su supervisor que prefería asistir a esas reuniones de forma virtual. El supervisor estuvo de acuerdo, y ella y otras personas pueden llamar a la reunión mientras están sentadas en sus propias oficinas. Si tienes hijos pequeños y te encuentras en una situación similar, podrías pedir este tipo de adaptaciones.

CNN: ¿Y si estás en un cubículo y las personas que te rodean están a menos de dos metros de distancia?

Wen: Si las personas de los cubículos que me rodean están vacunadas, me parecería bien que todos no llevaran mascarilla. Si alguien no está vacunado y no se exige el uso de mascarillas, y no hay otras medidas de protección, como la realización de pruebas periódicas, podría considerar la posibilidad de preguntar a su supervisor si puedes ser reubicado en un lugar donde se sepa que las personas que te rodean están vacunadas.

CNN: ¿Usarías una mascarilla para ir al baño o a la sala de descanso en el trabajo?

Wen: Si las personas que me rodean no están todas vacunadas, sí, me pondría una mascarilla en lugares concurridos y comunes. Y probablemente no comería en la sala de descanso.

CNN: ¿Importa si mis hijos ya han tenido covid-19?

Wen: Sí. Si tus hijos ya han tenido coronavirus y se han recuperado de él, es probable que tengan algún nivel de protección inmunitaria. No sabemos cuánto tiempo dura, y es posible que se vuelvan a infectar, pero creo que podrías preocuparte un poco menos de que vuelvan a contraer inmediatamente el coronavirus.

CNN: ¿Qué pasa si tengo que tomar el transporte público para ir al trabajo?

Wen: Actualmente se requiere el uso de mascarillas en los autobuses, el metro, los trenes, etc. Yo llevaría una mascarilla bien ajustada, pero por lo demás, no me preocuparía tanto por la exposición durante el transporte si estás vacunado.

CNN: ¿Y si tengo hijos mayores de 12 años que aún no han sido vacunados?

Wen: Yo te recomendaría que los vacunaras lo antes posible. La vacuna contra el covid-19 de Pfizer-BioNTech está autorizada para niños de 12 años o más. Se ha comprobado que es segura y muy eficaz.

Un estudio de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE.UU. (CDC, por sus siglas en inglés) descubrió que se ha producido un aumento en el nivel de infecciones y hospitalizaciones entre los adolescentes de 12 a 17 años. Aunque las infecciones y hospitalizaciones han disminuido en los adultos durante el mismo periodo de tiempo, han aumentado en este grupo de edad, quizá debido al predominio de variantes más contagiosas y virulentas.

Este estudio también descubrió que casi uno de cada tres niños de este grupo de edad que fue hospitalizado estaba tan grave que requirió atención en la unidad de cuidados intensivos. Mientras que alrededor del 70% tenía condiciones médicas subyacentes, el 30% estaban previamente sanos.

Somos muy afortunados de tener la vacuna disponible para los niños de 12 años en adelante. Vacunarlos los protegerá y les dará tranquilidad a ustedes, como padres, y a toda la familia.