(CNN) -- El presidente Joe Biden pronunciará este jueves un discurso en el que promoverá la ampliación del crédito tributario por hijos (CTC, por sus siglas en inglés), una disposición del paquete de ayuda por covid-19 de su Gobierno, destinada a reducir la pobreza infantil.Biden "explicará en un lenguaje claro cómo funciona el crédito tributario por hijos", según un funcionario de la Casa Blanca. "Por cada niño menor de 6 años, las familias recibirán US$ 3.600, y por cada menor de 6 a 17 años, las familias recibirán US$ 3.000".

"El presidente proporcionará una visión general de cómo algunas familias pueden utilizar este dinero, desde lo básico, como la alimentación y la vivienda, hasta nuevos materiales escolares o actividades extraescolares", dijo el funcionario a CNN en un avance exclusivo, el miércoles por la noche.

A partir del jueves, según la Casa Blanca, las familias estadounidenses podrán recibir los pagos el día 15 de cada mes, lo que les proporcionará fondos adicionales, hasta finales de 2021, con una reducción de impuestos cuando presenten sus declaraciones el próximo año. La gran mayoría de las familias, aproximadamente 39 millones de hogares, que representan el 88% de los menores, recibirán el crédito automáticamente porque presentaron sus declaraciones de 2019 o 2020 solicitando el crédito. Las familias que declaran impuestos electrónicamente deberían ver los pagos en sus cuentas el jueves que dicen "CHILD CTC", mientras que las familias que declaran por correo deberían esperar cheques en "varios días", según la administración.

La Casa Blanca prevé que los pagos serán "transformadores" para las familias, lo que conducirá a "la mayor disminución de la pobreza infantil en un año en la historia de Estados Unidos", dijo el funcionario.

Las familias que no han presentado declaraciones de impuestos recientemente o que utilizaron la herramienta de no presentación el año pasado, para obtener sus cheques de estímulo, pueden utilizar un portal del IRS para inscribirse y recibir el crédito tributario por hijos ampliado. La herramienta de inscripción permite a los usuarios proporcionar la información necesaria sobre sus hogares y, si lo desean, sus cuentas bancarias para que la agencia pueda depositar directamente los fondos.

En su discurso de presentación del crédito de este jueves, Biden "destacará los ajustes que se hicieron al CTC para que las familias que más necesitan ayuda obtengan el monto total de este crédito fiscal, así como el retorno de la inversión que proporciona a los niños de nuestra nación".

"Por primera vez en la historia de nuestra nación, las familias trabajadoras estadounidenses están recibiendo pagos mensuales de alivio fiscal para ayudar a pagar lo esencial, como las visitas al médico, los suministros escolares y los comestibles", dijo la secretaria del Tesoro, Janet Yellen, en un comunicado, el miércoles por la noche. "Este importante beneficio fiscal para la clase media y el paso para reducir la pobreza infantil es una notable victoria económica para Estados Unidos, y también una victoria moral".

El crédito completo y mejorado estará disponible para los jefes de familia que ganen hasta US$ 112.500 al año y los declarantes conjuntos que ganen hasta US$150.000 al año, después el crédito comienza a disminuir gradualmente.

Para muchas familias, el crédito se estabiliza en US$ 2.000 por hijo y comienza a disminuir para los padres solteros que ganan más de US$ 200.000 anuales o las parejas casadas con ingresos superiores a US$ 400.000 al año.

Un mayor número de padres de bajos ingresos podrá beneficiarse de este crédito tributario por hijos, ya que el paquete de alivio lo hace totalmente reembolsable. Hasta ahora se reembolsaba parcialmente, lo que dejaba a más de 26 millones de niños sin poder obtener el crédito completo porque los ingresos de sus familias eran demasiado bajos, según estimaciones del Departamento del Tesoro de EE.UU.

El primer pago se produce al tiempo que la amplia agenda social de Biden supera un obstáculo crucial. Los demócratas del Senado en la Comisión de Presupuesto anunciaron este martes que alcanzaron un acuerdo sobre una resolución presupuestaria de US$ 3,5 billones, que incluye el gasto para las propuestas sociales de Biden.

El presidente también utilizará parte de su discurso del jueves para "subrayar la importancia de aprobar el Plan de las Familias Estadounidenses como parte de su programa completo de Reconstruir Mejor para garantizar que esta subvención fiscal continúe para las familias trabajadoras en los próximos años", dijo el funcionario a CNN, el miércoles.