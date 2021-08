(CNN) -- Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE.UU. (CDC, por sus siglas en inglés) modificaron sus guías para recomendar una vez más que incluso las personas vacunadas comiencen a usar mascarillas en el interior en áreas del país con una alta y considerable propagación del coronavirus. La clave de su decisión fue un estudio que demuestra que las personas totalmente vacunadas pueden seguir transmitiendo la variante delta.

Al mismo tiempo, Disney, Netflix, Google, Walmart y el gobierno federal anunciaron planes para implementar algún tipo de requisito de vacunación para los empleados que se reincorporen al trabajo en persona.

¿Es seguro que las personas vacunadas vuelvan al trabajo si se aplican los requisitos de vacunación? ¿Y si no lo están? ¿Es suficiente el uso de mascarillas, y qué pasa si otros a su alrededor no están vacunados y no usan mascarillas? ¿Qué pasa con los trabajadores que tienen hijos demasiado pequeños para ser vacunados?

Para ayudarnos a navegar por estos tiempos inciertos, acudimos a la Dra. Leana Wen, analista médica de CNN. Wen es médico de urgencias y profesora invitada de política y gestión sanitaria en la Escuela de Salud Pública del Instituto Milken de la Universidad George Washington. También es autora de un nuevo libro, "Lifelines: A Doctor's Journey in the Fight for Public Health".

CNN: Sabemos que pueden producirse infecciones posvacunación. ¿De qué sirve que las vacunas sean obligatorias si los vacunados también pueden contagiar el covid-19?

Dra. Leana Wen: Los requisitos de vacunación ayudarán a que los lugares de trabajo sean mucho más seguros para todos. Este es el motivo: hay muchos malentendidos sobre lo que muestran los nuevos datos de los CDC. La agencia descubrió que las personas vacunadas infectadas con covid-19 pueden ser portadoras de la misma cantidad de virus que las que no están vacunadas y tienen covid-19.

Sin embargo, la posibilidad de contraer realmente covid-19 se reduce en gran medida si estás vacunado. Según el Dr. Anthony Fauci, se estima que el riesgo de contraer el coronavirus es ocho veces menor si estás vacunado que si no lo estás, y se estima que el riesgo de padecer una enfermedad lo suficientemente grave como para causar la hospitalización y la muerte es 25 veces menor, lo cual es realmente notable.

Really important slide by Dr. Fauci @WHCOVIDResponse. Getting vaccinated decreases your chance of hospitalization & death by 25-fold.

It also decreases your chance of getting #covid19 by 8-fold, meaning it's much safer to be around someone vaccinated than unvaccinated. pic.twitter.com/LS6lOflOgR

— Leana Wen, M.D. (@DrLeanaWen) August 2, 2021