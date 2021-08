Galaxy Watch 4 y Classic: ¿Es suficiente ser el mejor reloj de Samsung para cumplir con las expectativas?

(Crédito: Juan Garzon / CNN)

(CNN Español) – Samsung presentó los Galaxy Watch 4 y Galaxy Watch 4 Classic como los primeros relojes que quieren ofrecer lo mejor de Tizen y Wear OS en un solo sistema operativo (llamado Wear OS Powered by Samsung y conocido como Wear OS 3), pero de cierta manera no logran a pesar de ser los mejores relojes inteligentes que la empresa ha lanzado hasta este momento.

Los relojes Samsung Galaxy Watch 4, presentados junto con los Galaxy Z Fold 3 y Flip 3 fueron para muchos los productos más interesantes que la empresa reveló su evento Galaxy Unpacked 2021, principalmente porque son los que están estrenando un sistema operativo unificado que combina el sistema que Samsung ha usado en sus relojes en los últimos años (Tizen) y el sistema de Google especializado en esta clase de dispositivos (Wear OS, conocido anteriormente como Android Wear).

Sin embargo, por el momento los relojes dejan en claro que son simplemente una primera generación de este suceso porque aunque algunas cosas básicas como Google Maps y Google Pay están presentes, pero otras como Google Assistant y Google Home (o Nest) no lo están. Además, las nuevas funciones o integración con Fitbit que Google insinuó en la presentación de Wear OS 3 no están presentes tampoco.

A pesar de esto, los Galaxy Watch 4 son relojes con una muy buena construcción, diseños atractivos, un montón de funciones (que ahora integran la medición de la composición corporal) y precios competitivos.

Ademas, estos relojes de Samsung son los primeros de la empresa con procesador de 5nm (que promete un 20 por ciento más potencia que antes) y duplica el almacenamiento interno a 16 GB (en vez de 8GB).

Vale la pena dejar en claro que la llamada versión Galaxy Watch 4 parece una nueva generación del Galaxy Watch Active 2, mientras que el Galaxy Watch 4 Classic con su bisel giratorio físico parece el sucesor del Galaxy Watch 3.

Wear OS 3 o Wear OS Power by Samsung: Tizen y Wear OS en uno solo

Google y Samsung unen fuerzas para llevar a otro nivel a sus sistemas operativos para relojes inteligentes con Wear OS 3, o Wear OS Powered by Samsung.

Este es el primer reloj con este sistema operativo, pero tiene la interfaz personalizada de Samsung (One UI) que haría a la experiencia un poco diferente a lo que veríamos en relojes de otros fabricantes y posiblemente hasta de Google.

Sin embargo, este nuevo sistema operativo permite que el ecosistema de apps se unifique para llevar más apps de las que tenían las dos plataformas y así buscan ofrecer una experiencia más consistente que le permita establecerse mejor frente al Apple Watch.

Además, Wear OS 3 permite que configuraciones del celular (como un Galaxy S21 Ultra y posiblemente como ofrecerá el Pixel 6 Pro) se transmitan automáticamente al reloj para ofrecer consistencia en las preferencias del usuario. Inclusive, apps instalados en el celular se instalan automáticamente en el reloj cuando está disponible.

Estas son buenas novedades para los relojes inteligentes, pero aunque sí hay más apps disponibles (incluyendo Google Pay y Google Fit), tus cuentas de Google pueden ser copiadas en el reloj con facilidad y la interfaz trae componentes de Wear OS, la interfaz y experiencia general se parece muchísimo más a Tizen que a Wear OS y apps básicas como Google Assistant, Google Home y Gmail no están presentes.

En cambio, te vez obligado a utilizar Bixby como tu asistente virtual o reconocimiento de voz y a SmartThings como sus centro de domótica u hogar inteligente.

Además, los relojes tienen que ser configurados a través del app Samsung wearable en vez del app Wear OS. Inclusive, esto significa que es necesario descargar el plugin del Watch 4 desde la Google Play Store y si no usas un celular Samsung necesitarás también instalar Samsung Accessory Service.

Las funciones de gestos de Wear OS también llegan a Tizen, pero no de la misma manera. En las anteriores versiones de Wear OS ha sido posible controlar la interfaz con gestos, pero en los Galaxy Watch 4 tan solo se pueden utilizar los gestos para contestar llamadas o rechazar alertas y llamadas.

Adicionalmente, mientras que los anteriores relojes con Wear OS y Tizen eran compatibles con iPhone, los Galaxy Watch 4 no son compatibles con los celulares de Apple.

En conclusión, los Galaxy Watch 4 son un paso adelante en cuanto a su sistema operativo, pero se siente como tan solo una paso hacia ofrecer lo mejor de Tizen y Wear OS, pero aún no la experiencia que Google había planteado inicialmente.

Sensor BioActive para mejor monitorización de tu salud

El Galaxy Watch 4 y el Watch 4 Classic son los primeros relojes en integrar el sensor BioActive que combina tres potentes sensores en uno sin sacrificar la detección y precisión, al menos según asegura Samsung.

Este sensor BioActive combina un sensor óptico de frecuencia cardíaca, análisis de impedancia bioeléctrica y un sensor para realizar electrocardiogramas (ECG).

Con esto, los usuarios pueden detectar la presión arterial, arritmias, niveles de oxígeno en la sangre, presión sanguínea y, por primera vez, la composición corporal. Con esto, los usuarios pueden obtener más detalle sobre la salud y estado físico a través de medidas clave como son la masa osea, tasa metabólica basal, porcentaje de agua y grasa. Todo esto se puede hacer en solo 15 segundos al colocar dos dedos en el reloj -- el reloj medirá más de 2.400 puntos de datos.

Sin embargo, en su lanzamiento la presión sanguínea no está disponible en, por ejemplo, Estados Unidos un mercado que si ha podido disfrutar de esta función en el Galaxy Watch 3 y Galaxy Watch Active 2.

Otras funciones de ejercicio como son el entrenador que te anima a seguir trabajando, la posibilidad de hacer ejercicio y mostrar tu estado en un televisor Samsung o medir el Vo2 están presentes.

En cuanto al desempeño, me parece que en general los Galax Watch 4 hicieron un buen trabajo, excepto contando pasos que resultó generalmente muy elevado (miles de pasos de diferencia) en comparación con lo que obtenía con el Galaxy Watch Active 2.

Monitorización del sueño y de los ronquidos

Samsung sigue ofreciendo una función que permite monitorear el sueño, pero promete algunas mejoras para obtener más detalles detalles de la calidad de sueño.

Inclusive, cuando duermes el reloj monitorea la oxigenación de la sangre, detecta los ronquidos para combinarlos con otros datos para proporcionarte un marcador de sueño.

Sin embargo, es necesario tener el celular a corta distancia tuya para que pueda detectar los ronquidos y también diferenciarlos en tal caso que tu pareja también ronque.

Además, aunque me pareció que el tiempo de detección de sueño era correcto, me pareció muy extraño que la mayoría del tiempo marcada de cero a tan solo unos minutos de sueño profundo.

Duración de batería de los Galaxy Watch 4

Los Galaxy Watch 4 tienen una batería que les permite durar en la mayoría de casos todo un día de uso, especialmente los modelos grandes que tienen batería más grande (al igual que pantallas más grandes).

Sin embargo, en mis pruebas los relojes se quedaron cortos frente a lo que ofrecían los Galaxy Watch 3 y Galaxy Watch Active 2. Por ejemplo, utilizando el Galaxy Watch 4 de 44mm y el Galaxy Watch 4 Classic de 46mm me duraron de mañana a mañana con un uso normal, teniendo la pantalla siempre encendida, haciendo un poco de ejercicio y durmiendo con ellos.

Generalmente, cuando se me agotó la batería de los Galaxy Watch 4, el Galaxy Active 2 tenía 10 o 20 por ciento de batería. Esto sin duda que puede decepcionar a más de uno, especialmente que otros relojes de anteriores generaciones ofrecían hasta mejor duración que esos relojes. Me imagino que Samsung le ha dado más prioridad al diseño, ya que estos son un poco más delgados que las generaciones anteriores.

Por otra parte, Samsung promete una carga más rápida de la batería, pero en mis prueba me sigue pareciendo lenta, sobre todo en comparación con el Oppo Watch que se carga en solo unos minutos.

Precio del Galaxy Watch 4 y Galaxy Watch 4 Classic

La preventa de los Galaxy Watch 4 comenzó el 11 de agosto y estarán disponibles el 27 del mismo mes. Los que compren estos relojes en preventa obtendrán US$ 50 en Samsung.

El precio del Galaxy Watch 4 es de US$ 249, mientras que el precio del Galaxy Watch 4 Classic es de US$ 349 para los modelos de 40 (regular) y 42mm (Classic) en versión sin conectividad celular. Las versiones con conectividad se pueden comprar desde US$ 299 y US$ 399 dependiendo del tamaño.

Galaxy Watch 4: características y especificaciones

Tamaños: 40mm y 44mm / 42mm y 46mm (Classic)

Pantalla y resolución: 1.2 pulgadas, 396x396 pixeles y 1.4 pulgadas , 450x450 pixeles

Procesador: Exynos W920 dual-core de 5nm (1.18Ghz)

RAM: 1.5 GB

Almacenamiento: 16GB

Batería: 361mAh (44 y 46mm), 247mAh (40 y 42mm)

NFC: Sí

Sistema operativo: Wear OS Powered by Samsung (One UI Watch 3)

Durabilidad: 5AMT + IP68 / MIL-STD-810G

Conectividad: Wi-Fi + Bluetooth y Wi-Fi + Bluetooth + LTE

Conclusión del análisis

Los Galaxy Watch 4 y Galaxy Watch 4 Classic son los mejores relojes inteligentes de Samsung, pero no cumplieron por completo con mis expectativas.

En general, los relojes ofrecen un buen desempeño y la integración de Wear OS con Tizen es sin duda un paso adelante para los relojes de la empresa, pero aún no es una integración con lo mejor de los dos mundos y tan solo algunas partes que dejan en claro que esta es tan solo la primera generación.

No es claro si esto significa que estos relojes mejorarán de manera importante a través del tiempo o que las próximas generaciones sean las que muestren una integración más completa con lo mejor de los dos sistemas operativos.

A pesar de esto, creo que vale la pena considerar estos relojes a menos de que tengas un Galaxy Watch 3 y Galaxy Watch Active 2. Esos relojes tienen presión sanguínea en Estados Unidos, mejor duración de batería y muchas de las mismas funciones, con excepción de la medición de la composición corporal.

Elegir entre un Galaxy Watch 4 y un Galaxy Watch 3 dependerá de la diferencia de precio, pero en este momento no existe una diferencia clara o muy grande que haga pensar que un Watch 3 vale más la pena a menos de que necesites la detección de la presión sanguínea en Estados Unidos hoy mismo.