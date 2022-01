Aerolíneas advierten de reducción de la demanda debido a ómicron

Tanto American Airlines como United Airlines presentaron resultados financieros mejores de lo esperado, a pesar de los problemas provocados por la oleada de ómicron durante el periodo de viajes navideños. Sin embargo, ambas dijeron que esperan problemas por la variante a principios de año.

American, la mayor aerolínea de Estados Unidos, perdió US$ 921 millones en el trimestre, excluyendo los elementos especiales. Eso fue menos de los US$ 1.200 millones previstos por los analistas, y menos de la mitad de los US$ 2.200 millones que perdió en el cuarto trimestre de 2020, antes de que las vacunas covid-19 estuvieran ampliamente disponibles.

Sus ingresos alcanzaron los US$ 9.400 millones, más del doble de los 4.000 millones de un año antes.

Y lo que es más impresionante, solo bajó un 17% respecto a los ingresos que registró en el cuarto trimestre de 2019, antes de que la pandemia empezara a perjudicar a los viajes aéreos. Pero la compañía dijo que los ingresos de este trimestre bajarán entre un 20% y un 22% en comparación con el primer trimestre de 2019, ya que el aumento de ómicron se come la demanda de vuelos.

United, por su parte, reportó una pérdida de US$ 520 millones excluyendo elementos especiales, que también fue mejor que la pérdida de US$ 700 millones prevista por los analistas. También fue una mejora significativa de los US$ 2.100 millones que perdió hace un año.

Sin embargo, la aerolínea dijo que se estaba retirando de su programa de principios de 2022 debido a la suavidad de las reservas con el aumento de los casos de covid-19 causados por ómicron. Dijo que ahora espera tener menos capacidad de pasajeros en sus vuelos en 2022 que en 2019, en lugar de la mayor capacidad que había previsto anteriormente. Dijo que los nuevos recortes en su calendario reflejaban "el impacto del pico de Omicron en la demanda".

"Aunque ómicron está impactando en la demanda a corto plazo, seguimos siendo optimistas con respecto a la primavera y estamos entusiasmados con el verano y más allá", dijo el CEO Scott Kirby.

Todas las aerolíneas han tenido problemas en las dos últimas semanas de 2021 y principios de 2022 por la cancelación de miles de vuelos debido a que un número importante de su personal se puso enfermo con ómicron y al mal tiempo del invierno. La semana pasada, delta informó de que esas cancelaciones le costaron 80 millones de dólares sólo en las dos últimas semanas de 2021.

Ni American ni United desglosaron el coste de sus propias cancelaciones.