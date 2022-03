Guerra Rusia - Ucrania: última hora, noticias y análisis de la invasión

Zelensky: La inacción de los líderes mundiales equivale a un "genocidio"

En un apasionado discurso en su canal de Facebook este martes, el presidente de UCrania, Volodymyr Zelensky, culpó de las muertes ucranianas a la comunidad mundial por permanecer en la "línea lateral" de la invasión rusa. Apelando a la gente del "mundo", Zelensky acusó a los "líderes mundiales de no poner todo su empeño" en favor de Ucrania y sugirió que la inacción equivale a un "genocidio".

Dijo que la "culpa es de los ocupantes (rusos), pero la responsabilidad es de aquellos que durante los últimos trece días en algún lugar de Occidente, en algún lugar de sus oficinas, no pueden aprobar una decisión obviamente necesaria. Aquellos que todavía no han asegurado los cielos ucranianos de los asesinos rusos, que no han protegido nuestras ciudades de los bombardeos aéreos y de los cohetes, cuando realmente pueden hacerlo".

Zelensky hizo un llamamiento a los líderes mundiales para que "superen la codicia y el miedo para proteger los cielos ucranianos", proporcionando "aviación militar y sistemas anticohetes que salven vidas".

"Los acuerdos no han funcionado, y no tengo más tiempo para esperar. No tenemos más tiempo para esperar", instó.

Según Zelensky, los bombardeos aéreos continúan sobre Sumy, y en la ciudad "sitiada" de Mariupol un niño murió de deshidratación.

"Durante trece días solo oímos promesas, durante trece días dicen que en cualquier momento habrá ayuda en los cielos, que llegarán aviones. La culpa de cada muerte en Ucrania por los bombardeos aéreos y los bloqueos es sin duda del Estado ruso, de los militares rusos que dan estas órdenes criminales y que las siguen".

En un discurso tradicional por el Día Internacional de la Mujer, Zelensky admitió que "no puede dar simples saludos en este día".

"Hay demasiadas muertes, demasiado sufrimiento, hay una guerra a gran escala, una guerra de terror contra nuestro pueblo".

"Algunos poderosos han decidido renunciar a Ucrania. Pero no lo permitiremos", prometió.

Zelensky tiene previsto pronunciar un discurso "histórico" ante la Cámara de los Comunes británica este martes.