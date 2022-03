Guerra de Rusia en Ucrania: última hora y noticias y de la invasión y las negociaciones

Zelensky dice que Moscú "se asustó" de su entrevista con periodistas rusos

El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskiy, reaccionó al intento de Rusia de censurar su entrevista con periodistas rusos, afirmando que Moscú está "asustado" de los periodistas "que pueden decir la verdad".

"Gente fuerte de nuestro fuerte país, hoy es el día en el que me convenzo una y otra vez de lo lejos que estamos de la Federación Rusa", dijo Zelensky este domingo en su último discurso en video.

"Imagínense: en Moscú se asustaron por mi entrevista con los periodistas rusos. Los que pueden decir la verdad. Cuando los periodistas se preparaban para publicar nuestra entrevista (he hablado con ellos esta tarde), la agencia de censura rusa salió con amenazas. Eso es lo que escribieron: exigen que no se publique la conversación. Sería ridículo si no fuera tan trágico", dijo Zelensky.

"Han destruido la libertad de expresión en su Estado, y están intentando destruir el Estado vecino. Se presentan como actores globales. Y ellos mismos tienen miedo de una conversación relativamente corta con varios periodistas", dijo Zelensky. "Si hay tal reacción, entonces estamos haciendo todo bien. Significa que están nerviosos".