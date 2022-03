Guerra de Rusia en Ucrania: última hora y noticias de la invasión y las negociaciones

No hubo "áreas sin sirenas" durante la noche, dice un alto funcionario ucraniano

La mañana después de que funcionarios rusos anunciaran que habría una desescalada militar en Kyiv y la ciudad norteña de Chernihiv, un alto funcionario ucraniano dijo el miércoles que "no había áreas sin sirenas" durante la noche en Ucrania.

"Hubo una alarma aérea en todo el país durante la noche", dijo Vadym Denysenko, asesor del ministro del Interior de Ucrania. "De hecho, no hubo áreas sin sirenas. Por la mañana se repitieron. En particular, en el Donbás, Kramatorsk, Bakhmut, la ciudad de Kyiv, la región de Kyiv, etc. Hubo bombardeos de Chernihiv. Hubo bombardeos en la región de Khmelnytsky. En Kyiv, varios cohetes fueron derribados sobre la capital".

Denysenko describió la situación en las ciudades sitiadas de Chernihiv y Mariúpol como "difícil". Alrededor de la capital, hubo informes de combates cerca del suburbio occidental de Irpin durante la noche, dijo.

"Así que no hay necesidad de decir hasta ahora que los rusos están reduciendo la intensidad de las hostilidades en las direcciones de Kyiv y Chernihiv", dijo.

"Podemos decir que, sí, de hecho, ciertas unidades y equipos se están moviendo hacia el territorio de Belarús. Pero parece más una rotación y lamido de heridas que un cese real de las hostilidades", dijo.

En Irpin, las fuerzas ucranianas habían descubierto muchas minas y trampas explosivas, incluidos cuerpos con trampas explosivas, mientras despejaban el área, dijo Denysenko. Esa afirmación no pudo ser verificada de inmediato.

"Por lo tanto, una gran solicitud para todos los que quieren regresar a sus hogares, por favor esperen", dijo Denysenko. "Se anunciará oficialmente cuando pueda ingresar a la ciudad".