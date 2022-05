Las 5 cosas que debes saber este 6 de mayo: ¿Qué necesita Ucrania para ganar la guerra?

Las consecuencias en otros ámbitos si prohíben el derecho al aborto. Ocho consejos para protegerte de una recesión. La economía de China está en retroceso. Esto es lo que debes saber para comenzar el día. Primero la verdad.

¿Qué necesita Ucrania para ganar la guerra?

El excomandante del Comando de Operaciones Especiales de Estados Unidos en Europa, el general de división retirado del Ejército de Estados Unidos Michael Repass, dice que la comunidad internacional tiene que aumentar en gran medida su apoyo a Ucrania para que la nación asediada sea capaz de expulsar a los rusos.

Las consecuencias para la Corte Suprema en otros ámbitos si prohíben el derecho al aborto

La filtración del borrador sobre el derecho al aborto puede impactar las decisiones de la Corte Suprema en inmigración, control de armas y cambio climático.

Putin se disculpa por comentarios de su ministro de Relaciones Exteriores

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, se disculpó por los comentarios que su ministro de Relaciones Exteriores, Sergey Lavrov, hizo sobre Hitler y los judíos a principios de esta semana en una llamada telefónica con el primer ministro de Israel, Naftali Bennett, según un comunicado de la oficina de Bennett.

La economía de China está en retroceso

El gigantesco sector de servicios de China acaba de contraerse a su segundo ritmo más pronunciado jamás registrado, a medida que los confinamientos por covid-19 golpean con fuerza a las empresas.

Un escándalo de espionaje en los niveles más altos del gobierno sacude a España

El ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Félix Bolaños, denunció que los teléfonos móviles del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y de la ministra de Defensa, Margarita Robles, fueron espiados a través del software Pegasus.

A la hora del café

Ya puedes ver el nuevo tráiler de "House of the Dragon", la precuela de "Game of Thrones"

Los amantes de "Game of Thrones" que aguardan con ansias el estreno de "House of the Dragon" pueden dar un vistazo a lo que será la serie: se publicó un nuevo tráiler de la precuela en redes sociales.

Todo lo que necesitas saber para combatir las quemaduras de sol, el envejecimiento prematuro y el cáncer de piel

Las quemaduras solares son la prueba más inmediata de que pasamos demasiado tiempo bajo el sol sin protección, pero lo que a menudo no vemos de inmediato es el envejecimiento acelerado de la piel y el riesgo de cáncer de piel que pueden acompañarlas.

La fortuna del Canelo Álvarez: cuánto gana por peleas, patrocinios, bienes raíces y más

Falta muy poco para que podemos ver la primera pelea de Saúl "Canelo" Álvarez en este 2022. El próximo sábado 7 de mayo, el boxeador mexicano se enfrentará al pugilista ruso Dmitry Bivol. ¿Cuál es la fortuna del Canelo Álvarez?

8 consejos para protegerte de una recesión

Incluso si EE.UU. no cae en una recesión, y hay señales de que no lo hará, hay muchos vientos económicos en contra que podrían tener efectos potencialmente negativos en tus finanzas. Aquí que te contamos algunas formas de evaluar tu situación para que te protejas contra las pérdidas económicas.

Este avión que funciona con energía solar podría permanecer en el aire por meses... sin una gota de combustible

En 2016, un avión de aspecto extraño, cubierto con más de 17.000 paneles solares, le dio al mundo un vistazo al futuro de los vuelos. Con la envergadura de un Boeing 747, pero con el peso de una camioneta SUV, la aeronave le dio la vuelta a la Tierra sin utilizar una gota de combustible.

La cifra del día

10

Solo quedan 10 vaquitas marinas en el mundo, pero aún hay esperanza de que sobrevivan.

La cita del día

"Nada de lo que hice logró que dejara de pegarme"

Amber Heard relató en el juicio por difamación que la enfrenta con su exesposo Johnny Depp una serie de abusos físicos a manos del actor que, según ella, se intensificaron hasta que la pareja se maltrató mutuamente.

Y para terminar...

Paleontólogos argentinos encuentran fósil de dinosaurio depredador que medía 10 metros

Se trata del mayor megaraptor de su especie descubierto hasta la fecha. Sus restos fueron encontrados en la provincia argentina de Santa Cruz. Haz clic aquí para saber todos los detalles.