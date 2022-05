ANÁLISIS | La estrategia detrás del nuevo lenguaje de Biden sobre los republicanos

Biden abordaría posible anulación de un borrador de la Corte Suprema al derecho al aborto 0:59

(CNN) -- El escándalo en la Corte Suprema de la semana pasada introdujo dos nuevos términos en la retórica presidencial de Joe Biden. Uno de ellos fue el de aborto; el otro puede dar más forma a sus perspectivas para el año electoral.

Ese término es "republicanos MAGA", que Biden emparejó con "extremo" pero, significativamente, no con "Donald Trump". La distinción refleja las encuestas y los análisis de los aliados de Biden, diseñados para identificar los argumentos más eficaces para los demócratas en su intento de esquivar un golpe republicano demoledor en las elecciones de noviembre.

"Está muy claro que el Partido Demócrata no ha tenido una historia coherente que contar sobre el Partido Republicano y lo que le ha ocurrido", dice Anita Dunn, una de las principales asesoras de Biden que participó en la investigación y que pronto se reincorporará al personal de la Casa Blanca. "No creo que estuviéramos buscando este mensaje en particular, pero nos encontró".

Los demócratas tienen la intención de pasar la recta final de 2022 intentando redirigir la atención de los votantes desde el descontento con la actuación de Biden hacia un contraste con los oponentes republicanos. No tienen otra opción; las tendencias históricas de un siglo, reforzadas por el descontento actual sobre la inflación, entre otras cuestiones, apuntan a que las pérdidas de las elecciones intermedias probablemente les costarán el control de la Cámara de Representantes y quizás del Senado.

La cuestión es qué tipo de contraste se debe establecer.

Tradicionalmente, los demócratas han utilizado temas como las prioridades fiscales y de gasto para atacar a los republicanos como el partido de los ricos. Eso ayudó al presidente Barack Obama a ganar la reelección en 2012 sobre Mitt Romney, el exejecutivo de capital privado que ahora representa a Utah en el Senado.

En 2018 y 2020, los demócratas se postularon con éxito contra la persona y la agenda impopular de Trump. Pero ahora no es presidente ni está en la boleta electoral, hechos que socavaron los intentos demócratas de usarlo como el elemento principal en la carrera por la gubernatura de Virginia el otoño pasado.

Fue entonces cuando el liberal Center for American Progress comenzó a explorar diferentes enfoques. Mirando más allá del expresidente, su encuesta puso a prueba temas más amplios que implican cambios que Trump aceleró dentro del GOP que han sobrevivido a su mandato.

"Esto es mucho más grande que él", explica Navin Nayak, presidente del Center for American Progress Action Fund. "Se han radicalizado".

Con la mirada puesta en un retrato más amplio, el Center for American Progress no midió las actitudes hacia temas discretos como el cambio climático o el aborto. Dado que los estadounidenses votan menos por sus posturas políticas que por el partido con el que se identifican personalmente, exploró la definición de un GOP remodelado para dirigir a sus potenciales partidarios hacia los demócratas.

En encuestas separadas, Hart Research y Global Strategy Group preguntaron a los estadounidenses que no se alinean fuertemente con Trump sobre la evolución del GOP. Su investigación sugirió que muchos vieron amplios cambios en los últimos cinco a 10 años en el Partido Republicano, y en sectores clave del electorado -independientes, no blancos, blancos sin título universitario-, porcentajes sustanciales dijeron que esos cambios han sido para peor.

En los distritos y estados con contiendas para la Cámara de Representantes, el Senado y las gubernaturas, los encuestadores encontraron que atacar "una nueva agenda extrema MAGA" movió a los votantes más que golpear la búsqueda del GOP para "bajar los impuestos a los ricos". Los encuestadores también concluyeron que había un amplio acuerdo con la idea de que los republicanos estaban "dispuestos a hacer cualquier cosa por el poder".

Esos resultados fundamentan el nuevo argumento que Biden y sus compañeros demócratas han empezado a esgrimir. Se trata de presentar la búsqueda de poder de los republicanos como una amenaza no solo para los intereses económicos de los votantes, sino también para los valores estadounidenses, los derechos personales y la propia democracia.

Su principal ejemplo llegó el 6 de enero de 2021. El próximo mes, las audiencias públicas de la comisión de la Cámara de Representantes que investiga la insurrección mortal llevarán el punto a casa mostrando el papel de Trump y los aliados republicanos.

Ahora el borrador de opinión filtrado de la Corte Suprema sobre el aborto proporcionó inesperadamente lo que Nayak llama un "poderoso punto de prueba". Como demostró Biden desde la Casa Blanca la semana pasada, los demócratas utilizarán el potencial retroceso de un derecho constitucional de medio siglo de antigüedad para reunir a los votantes contra el extremismo.

Destacar cómo los republicanos ejercieron el poder para crear una mayoría conservadora en la Corte Suprema también encaja en la estrategia. En 2016, el líder republicano del Senado, Mitch McConnell, de Kentucky, fabricó una excusa de año electoral para bloquear la consideración de un candidato de Obama a la Corte, y luego la descartó en 2020 para impulsar una selección de Trump. Desde la filtración, la senadora republicana Susan Collins sugirió que dos jueces nombrados por Trump la habían engañado sobre sus puntos de vista sobre Roe v. Wade durante el proceso de confirmación.

¿Sabías que el aborto era legal en el siglo XIX en EE.UU.? 1:51

El marco del extremismo engloba el llamado del veterano estratega demócrata James Carville para resaltar a los republicanos "abiertamente raros", como los representantes Marjorie Taylor Greene, de Georgia, y Madison Cawthorn, de Carolina del Norte. Dunn dice que los demócratas pretenden "hacerlos aún más conocidos de lo que ya se han hecho".

Al dirigir los ataques a los "republicanos MAGA", Biden deja espacio para la cooperación con los legisladores más tradicionales del Partido Republicano. Uno de ellos, el senador retirado de Ohio Rob Portman se unió al presidente en una planta metalúrgica aquí mientras promocionaba un proyecto de ley pendiente que invierte miles de millones en la fabricación de semiconductores. Pero el aumento de la temperatura partidista corre el riesgo de complicar las negociaciones.

Las probabilidades contra los demócratas en el Congreso siguen siendo largas, ya que la mayoría de los votantes siguen desaprobando la gestión del presidente. Lo que esperan los asesores de Biden es que el tema "MAGA Republicano" les dé una oportunidad de luchar.

"No hay una fórmula mágica para que el partido en el poder gane unas elecciones intermedias", concluye Dunn. "Hacer que sea una elección, no un referéndum, es un primer paso".