(CNN) -- Estantes vacíos de fórmula para bebés. Temidos apagones de energía en verano. Desplome de las acciones. Predicciones del precio de la gasolina generalizado de US$ 6 por galón. Nubes de recesión. Próxima escasez de alimentos. Aumento de los precios de los comestibles. Y la negativa de una pandemia a aliviar su control.

Esta realidad actual, mezclada con pronósticos de que lo peor está por venir, difícilmente es la normalidad que anhelaban los estadounidenses. Y menos la que el presidente Joe Biden prometió el año pasado cuando dijo, poco después de asumir el cargo, que “Estados Unidos está de regreso”.

Sin embargo, existe una sensación creciente de que las crisis se acumulan a medida que las ondas de choque de un período de agitación global inusual, incluida una pandemia única en un siglo y la peor guerra en Europa desde 1945, se entierran en el tejido de la vida cotidiana.

Todo destila una sensación de pesimismo y agotamiento entre el pueblo estadounidense, según una encuesta de CNN publicada esta semana que mostró claras mayorías preocupadas por cómo van las cosas y quemadas por una política tóxica que parece incapaz de resolver las cuestiones más fundamentales que enfrenta el país.

Sin embargo, a pesar de todo el pesimismo, este también es un momento de extraña dualidad en una economía que, en muchos sentidos, se ha recuperado bien de los cierres por la pandemia. La tasa de desempleo está cerca de los mínimos de 50 años. Los trabajadores con alta demanda pueden dictar los términos cuando obtienen nuevos trabajos. Y los estadios deportivos bajo techo de la nación están llenos de fanáticos que animan los juegos de la NBA y la NHL que hacen que las "burbujas" estériles de los playoffs de la era covid sean un recuerdo horrible, a medida que las ciudades vuelven a la vida.

Estos puntos brillantes en un país que trata de encontrar su lugar nuevamente tienden a exacerbar la sensación de que estamos viviendo una época de extremos, un estado de ser que en sí mismo es inquietante y estresante.

Millones de estadounidenses se preocupan por cómo lidiar con los altos precios, o se están quedando sin ellos. Las predicciones de una recesión que se avecina hacen que todos se preocupen por sus trabajos. Y cualquier aumento de sueldo que viene con un nuevo trabajo sea devorado rápidamente por la inflación.

Las consecuencias secundarias de tal coacción están destinadas a ser políticas. Y para Biden y los demócratas, que ya se enfrentaban a un insoportable año electoral de mitad de período, la perspectiva de repudio por parte de votantes enojados está creciendo. Casi día a día, el ambiente político empeora a pesar de los frenéticos esfuerzos de Biden por convencer al país de que siente su dolor y puede llevarlo a momentos mejores.

"Sé que las familias de todo Estados Unidos están sufriendo debido a la inflación", dijo Biden a principios de este mes. "Entiendo cómo se sienten", agregó, insistiendo en que el alto costo de vida era su "máxima prioridad interna".

Biden es responsabilizado por los golpes económicos

Los presidentes probablemente reciben demasiado crédito cuando la economía va bien. La otra cara de la moneda es que ellos reciben toda la culpa cuando las cosas van mal. Esa es la difícil situación de Biden en este momento. Pero es difícil abrirse paso con eventos presidenciales programados y viajes fuera de Washington en medio de un aluvión de malas noticias.

En la última semana, por ejemplo, el presidente ha promocionado los éxitos de su plan de rescate estadounidense y ha anunciado medidas para reducir el costo de la vivienda. Ha ordenado el uso de poderes de guerra para poner fin a la escasez de fórmula para bebés. La Casa Blanca está alentando a las comunidades a desbloquear fondos de la ley de infraestructura bipartidista de Biden.

Sin embargo, el índice de aprobación del presidente languidece alrededor del 40% en la mayoría de las encuestas, en medio de preguntas sobre si su administración realmente comprende los desafíos que enfrentan los estadounidenses y si su gobierno está haciendo lo suficiente para solucionarlos.

Es una posición política peligrosa cuando un presidente trata de resaltar los aspectos positivos de una economía que muchos estadounidenses creen que está funcionando mal.

El impacto político de la situación actual no se limita al destino del partido de Biden en las elecciones de mitad de período de noviembre, que la historia sugiere que sería un viaje difícil incluso sin tiempos económicos difíciles. Una ola roja en las elecciones intermedias podría llevar al poder a una creciente cosecha de candidatos extremistas pro-Trump de una manera que podría remodelar el país a largo plazo. Algunos de ellos, por ejemplo, el recién nombrado candidato republicano a gobernador de Pensilvania, Doug Mastriano, han adoptado posiciones extremas sobre el fraude electoral de 2020 que plantean serios desafíos para el propio sistema político de Estados Unidos.

Una crisis clásica que hace tambalearse a la Casa Blanca

La crisis de la fórmula para bebés es un ejemplo clásico de los problemas en cascada que pueden consumir las presidencias. No hay nada más angustioso para un padre que un bebé hambriento. Y la sola idea de que los bebés puedan pasar hambre es una metáfora dañina para un país y un sistema que no parecen estar funcionando. También es un poderoso punto de reunión para los críticos de Biden en la industria de los medios conservadores que sugieren que el país está al borde de la devastación.

Biden no causó el problema de la fórmula para bebés. Comenzó cuando un fabricante de alimentos para bebés cerró una planta después de que varios bebés enfermos fueran vinculados a fórmula posiblemente contaminada. Pero los presidentes se cargan rápidamente con crisis que nadie más ha resuelto. Reciben la culpa cuando las cosas salen mal y terminan con poco crédito cuando el problema finalmente se resuelve. Esa es la posición de Biden ahora.

Otro tema emotivo que socava la moral nacional es el alto precio de la gasolina. El promedio nacional de un galón de gasolina el jueves fue de casi US$ 4,60, según la Asociación Estadounidense del Automóvil. Llegado el verano, eso puede parecer una ganga. El gigante de servicios financieros JPMorgan advirtió esta semana que el golpe de US$ 6 por galón de California podría extenderse por todo el país en agosto.

Los altos precios de la gasolina son un golpe particularmente doloroso para la billetera, especialmente en las áreas rurales donde muchas personas manejan kilómetros para ir al trabajo.

Una vez más, Biden ha intentado responder. Liberó millones de barriles de petróleo de reservas estratégicas y ha avergonzado a los gigantes petroleros por no bajar los precios más rápidamente. Pero los precios parecen seguir subiendo. ¿Y quién no ha buscado un chivo expiatorio cuando el costo de llenar un tanque se acerca a los US$ 100?

En respuesta a la creciente ira del público, la Cámara de Representantes, controlada por los demócratas, aprobó el jueves un proyecto de ley que otorga a la Comisión Federal de Comercio la autoridad para investigar a las empresas de energía por supuesto aumento de precios. Pero cuatro demócratas se unieron a los republicanos para votar en contra, con la representante Stephanie Murphy, una demócrata de Florida que no se postula para la reelección, criticó la medida como una fachada.

"En el mejor de los casos, este proyecto de ley es una distracción que en realidad no abordará el problema", dijo en un comunicado. "En el peor de los casos, podría hacer que el problema sea más grave".

Por qué la inflación significa un desastre político

La alta inflación les está dando a los republicanos una apertura fácil en el período previo a las elecciones intermedias. La insistencia anterior de la Casa Blanca en que el costo de vida era un resultado "transitorio" de la pandemia la perseguirá durante meses. También hay pocas señales de que fijar precios a los verdaderos culpables, como los problemas de la cadena de suministro relacionados con la pandemia y la guerra en Ucrania, lo reducirán con votantes cansados de los golpes económicos.

"La estrategia del presidente Biden de culpar a la inflación de un nuevo villano cada mes está fracasando. Primero, negó que existiera la inflación. Luego, la llamó temporal; y ahora, es culpa de Putin", dijo el representante Jason Smith de Missouri, el principal republicano en el Comité de Presupuesto de la Cámara, dijo en una audiencia esta semana.

La perspectiva desalentadora para la Casa Blanca es que, aunque hay señales de que la inflación (que aumentó un 8,3 % en los 12 meses que terminaron en abril) se está desacelerando, no hay garantía de que las cosas no empeoren en los meses venideros.

La pérdida de una parte sustancial de la cosecha de Ucrania a finales de este verano podría tener un impacto devastador en los precios y podría hacer que algunos alimentos básicos escasearan. Si bien es probable que el problema sea más grave en los países en desarrollo, e incluso podría causar hambrunas, es poco probable que los estadounidenses se salven de las consecuencias. Aparte de los cereales, Ucrania también es una fuente principal de fertilizantes y aceites de girasol, cuya escasez tendrá un impacto directo en los precios de los alimentos.

Esta fue la semana en que la inflación finalmente alcanzó al mercado de valores, que es fundamental para los ahorros para la jubilación de los estadounidenses de clase media, ya que las ganancias inferiores a las esperadas de los minoristas afectadas por los recortes de los consumidores hicieron que Wall Street diera un vuelco. Eso coincidió con nuevos temores de recesión.

The Conference Board, una asociación de miembros empresariales sin fines de lucro, advirtió esta semana que el 68% de los directores ejecutivos encuestados piensa que la estrategia de la Reserva Federal de aumentar las tasas de interés para combatir la inflación provocará una desaceleración.

Incluso una recesión leve podría tener consecuencias negativas para muchos estadounidenses, sin mencionar las repercusiones devastadoras para los demócratas en noviembre.

Si el panorama no fuera lo suficientemente sombrío, la Corporación de Confiabilidad Eléctrica de América del Norte advirtió este jueves que las temperaturas extremas y la sequía podrían hacer que la red eléctrica colapsara.

Parece un verano largo, caluroso y miserable que es poco probable que alivie el estado de ánimo descontento del país.