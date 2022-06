La angustia de Estados Unidos: estas son algunas de las víctimas e historias de tiroteos recientes que el Congreso puede destacar

Cinco estadísticas alarmantes sobre los tiroteos en EE.UU. 2:15

(CNN) -- Los padres de las víctimas y un sobreviviente de los recientes tiroteos masivos en Buffalo, Nueva York y Uvalde, Texas, hablarán en una audiencia celebrada por la Comisión de Supervisión de la Cámara de Representantes de Estados Unidos este miércoles sobre la epidemia de violencia armada.

"En última instancia, esta audiencia se trata de salvar vidas, y espero que impulse a mis colegas de ambos lados del pasillo a aprobar una legislación para hacer precisamente eso", dijo en un comunicado la representante demócrata Carolyn Maloney de Nueva York, presidenta de la comisión.

Antes de la audiencia que se celebrará a las 10 am, hora de Miami, aquí está la cobertura anterior de CNN de los tiroteos en una tienda de comestibles en Buffalo y una escuela primaria en Uvalde.

Lo que sabemos sobre las víctimas en la Escuela Primaria Robb

Diecinueve niños de 10 y 11 años murieron después de que un hombre armado abrió fuego dentro de un salón de clases en la Escuela Primaria Robb. Las maestras de cuarto grado Irma García y Eva Mireles también murieron en el tiroteo del 24 de mayo.

Esto es lo que amigos y familiares quieren que todos recuerden sobre las personas que perdieron.

Comienzan los funerales de las víctimas de Uvalde

Lo que sabemos sobre las víctimas del tiroteo en Buffalo

Diez personas murieron en un tiroteo en un supermercado de Buffalo el mes pasado, una masacre que las autoridades creen que tuvo motivos raciales. Trece personas, de entre 20 y 86 años, fueron baleadas. Once eran negros y dos blancos, según la policía de Buffalo.

Se espera que Zeneta Everhart, la madre de una de las sobrevivientes, Zaire Goodman, se dirija al panel de la Cámara este miércoles. Goodman, de 21 años, trabajaba en el supermercado y es la única persona negra que recibió un disparo y sobrevivió.

Una niña de 11 años sobreviviente del tiroteo en Uvalde dice que se untó sangre y se hizo la muerta

Miah Cerrillo, una niña de 11 años sobreviviente del tiroteo en Uvalde, también testificará ante el comité de la Cámara el miércoles.

Anteriormente había hablado en exclusiva con CNN sobre su horrible experiencia ese día dentro del salón de clases donde tuvo lugar el tiroteo masivo.

Niña habría fingido su muerte durante el tiroteo en Uvalde y sobrevivió

Cerrillo temía que el atacante regresara por ella, así que se untó con la sangre de su amiga y se hizo la muerta.

Dijo que se sintió como si hubiera pasado tres horas allí, cubierta con la sangre de su compañera de clase, con sus amigos.

Lexi Rubio, de 10 años, víctima del tiroteo en Uvalde, nombrada en el cuadro de honor antes de que el pistolero le quitara la vida

Esto pide el padre de Lexi Rubio, niña víctima del tiroteo en Texas

Lexi Rubio, de 10 años, había asistido a una ceremonia de cuadro de honor con sus padres minutos antes de que el atacante abriera fuego en su salón de clases y acabara con su vida.

Sus padres, Félix y Kimberly Rubio, tienen programado comparecer en la audiencia del Congreso este miércoles.

Los residentes de Buffalo lloran a sus seres queridos y al refugio de una comunidad

Atacante de Buffalo habría planeado el tiroteo durante meses

Alaa Elassar de CNN habló con los residentes del vecindario Masten Park de Buffalo sobre la masacre que destruyó el refugio de su comunidad.

"El Tops Market es el único supermercado en un radio de 6 kilómetros dentro de este vecindario mayoritariamente negro y uno que tardó más de una década en llegar. Ahora ha sido marcado por un alboroto mortal cuyos restos son evidentes en los tramos de cinta policial que ahora custodian la tienda", escribe Elassar.

"Tops market era un lugar de comunidad, un espacio seguro para reunirnos, hablar, estar juntos", dijo Phylicia Dove a CNN. "No hay nadie aquí que no haya visitado este Tops. Era nuestro. Incluso si no era el mejor, era nuestro, y ahora nuestro espacio seguro ha sido infiltrado y nos lo han quitado y eso es algo por lo que estamos de luto".

13 tiroteos masivos durante el fin de semana

Más de una docena de personas murieron y más de 70 resultaron heridas en al menos 13 tiroteos masivos el pasado fin de semana en EE.UU.

EE.UU. sumó 13 tiroteos masivos el pasado fin de semana

Eso incluyó un tiroteo en South Street de Filadelfia, donde al menos dos personas murieron y otras 11 resultaron heridas por disparos.

El país está en camino de igualar o superar el total de tiroteos masivos del año pasado, que es el peor registrado, según Gun Violence Archive.

Lo último en negociaciones sobre armas

Los dos principales senadores republicanos involucrados en conversaciones en el Congreso sobre la legislación federal sobre armas dijeron este lunes que están buscando cambiar el sistema de verificación de antecedentes penales para acceder a los registros de menores antes de que se complete la venta de armas.

Pero también señalaron el lunes que es poco probable que el Congreso eleve el requisito de edad para comprar armas de fuego semiautomáticas a 21 años.

Los negociadores están considerando un puñado de ideas, como incentivar a los estados a promulgar las llamadas leyes de "bandera roja", que permiten las armas para ser quitado temporalmente de personas consideradas un peligro para ellos mismos o para otros.