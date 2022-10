Las 5 cosas que debes saber este 24 de octubre: Dos muertos tras el impacto del huracán Roslyn en México

Otro ciclón tropical vuelve a causar estragos en México. Xi Jinping rompe los esquemas de China con un tercer mandato. Última semana antes de las presidenciales en Brasil. Bajan los precios de la vivienda en EE.UU. Además, ya se conocen los equipos que disputarán la Serie Mundial. Esto es lo que debes saber para comenzar el día. Primero la verdad.

1. Ciclón tropical Roslyn afectó estado de Nayarit, México

Roslyn tocó tierra este domingo como un huracán categoría 3 en el centrooeste de México. Posteriormente se degradó a tormenta tropical, pero dejando lluvias muy fuertes en Sinaloa, Nayarit, Durango y Zacatecas, según el servicio meteorológico de México. En el estado de Nayarit fallecieron al menos dos personas, una tras el derrumbe de una barda y otra luego del desplome del techo de su casa.

2. Xi Jinping, más poderoso que nunca

El líder de China, Xi Jinping, empezó formalmente a su tercer mandato que rompe las convenciones y gobierna con un control férreo del poder. Xi dio a conocer los miembros del Comité Permanente y está colmado de hombres leales a él y por primera vez en 25 años no incluye mujeres. Como era de esperarse, ni hubo espacio para los moderados al término del Congreso del Partido Comunista.

De Mao a Xi Jinping: la historia de los presidentes de China 4:01

3. ¿Se acerca Bolsonaro a Lula en las encuestas?

El próximo domingo 30 de octubre alrededor de 156 millones de brasileños están habilitados para votar en las elecciones presidenciales. La proyección de intención de voto vuelve a generar incertidumbre, pero cabe la pregunta si tras la primera vuelta Jair Bolsonaro se ha acercado en las encuestas a Lula da Silva. Mira este análisis de Brian Winter, editor en jefe de Americas Quarterly.

4. Inmigración, tema clave entre los votantes latinos

Cuando faltan menos de tres semanas para las elecciones intermedias en EE.UU., la inmigración sigue siendo uno de los temas más importantes para los votantes latinos. No obstante, las opiniones sobre la inmigración legal e ilegal varían mucho. Entérate de lo que opinan varios de ellos.

publicidad

5. Rusia retira tropas de Jersón, según Ucrania

La portavoz del ejército de Ucrania dijo este domingo que Rusia retiró sus tropas de posiciones en el sur ocupado de Jersón, una información que ha sido negada por Rusia alegando que sus fuerzas no han perdido terreno frente a los ucranianos en la región. No obstante, Rusia sí afirma que evacúa a civiles de Jersón por su propia seguridad.

A la hora del café

Una cara que solo una madre podría amar: así se ve una hormiga muy de cerca



Esta aterradora foto es una de las 57 Imágenes de Distinción en el Concurso de Fotomicrografía Small World de Nikon.

Astros de Houston contra Filadelfia Phillies: así se jugará la serie mundial de béisbol

Los Astros de Houston remontaron su partido ante los Yankees y obtuvieron su cuarto boleto a la serie mundial en 6 años. Los Phillies le ganaron el cupo a los Padres de San Diego.

Nueva luz sobre la forma de trabajar de Modigliani

Más de un siglo después de su muerte, un grupo de historiadores y expertos en conservación descubrió aspectos ocultos de las técnicas del artista gracias a investigaciones y tecnologías.

“House of the Dragon” mostró la increíble evolución de los dragones desde “Game of Thrones”

La serie ha llevado las imponentes bestias de los Targaryen a otro nivel gracias a los avances en materia de efectos especiales. Esta es una nota libre de spoilers.

Bajan (por fin) los precios de la vivienda en EE.UU.

Después de dos años de una apreciación estratosférica, los precios de las viviendas han tocado techo y están bajando. Pero, ¿cuánto más bajarán?

La cifra del día

82

Son los años que cumplió este domingo Edson Arantes do Nascimento, “Pelé”, y volvió a aparecer en público con un mensaje en sus redes sociales.

La cita del día

“No se puede gobernar de manera efectiva a menos que tenga un partido unido en el Parlamento"

Lo dijo Boris Johnson, ex primer ministro del Reino Unido, tras abandonar la posibilidad de postularse de nuevo al cargo de primer ministro tras la renuncia de Liz Truss.

Y para terminar…

Por qué deberías cambiar tus contraseñas actuales 3:43

Probablemente deberías cambiar tus contraseñas ahora mismo. Esta es la razón

Tres años después de aceptar el reto de hackear los datos personales de Donie O'Sullivan de CNN, la experta en ciberseguridad Rachel Tobac demuestra cuán vulnerables siguen siendo sus contraseñas en línea. Descubre algunos consejos esenciales en materia de seguridad.