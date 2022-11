¿En qué va el programa de condonación de préstamos estudiantiles de Biden?

Condonación estudiantil de Biden costaría US$ 400.000 millones 1:02

Washington (CNN) -- El programa de condonación de préstamos estudiantiles del presidente Joe Biden continúa suspendido mientras una corte federal de apelaciones evalúa un recurso legal que presentaron seis estados liderados por el Partido Republicano.



¿Se están aceptando solicitudes?

El Gobierno de Biden sigue aceptando solicitudes de condonación de préstamos estudiantiles, que ascienden a un máximo de US$ 20.000 por prestatario, pero actualmente no está autorizado a cancelar las deudas debido a una suspensión administrativa temporal que el Tribunal de Apelaciones del 8º Circuito de EE.UU. le impuso al programa el pasado 21 de octubre.

Ahora, la corte de apelaciones decidirá si concede una medida cautelar que solicitaron los estados. De ser así, el programa de condonación de préstamos estudiantiles podría mantenerse en suspenso mientras el litigio continúa y el tribunal escucha a ambas partes sobre las cuestiones de fondo del caso. Si no se concede la medida cautelar, la cancelación de la deuda podría comenzar mientras se resuelve el recurso.

El fallo sobre el requerimiento preliminar podría llegar en cualquier momento.

Un juez de primera instancia desestimó la demanda el 20 de octubre, dictaminando que los estados no tenían capacidad legal para presentar el recurso. La jueza del Tribunal Supremo Amy Coney Barrett también rechazó otra impugnación del programa de condonación de préstamos estudiantiles de Biden, negándose a aceptar un recurso presentado por un grupo de contribuyentes de Wisconsin.

Mientras tanto, el Gobierno de Biden también se enfrenta a las demandas del fiscal general republicano de Arizona, Mark Brnovich, y de grupos conservadores como la Job Creators Network Foundation y el Cato Institute.

Muchas de las demandas sostienen que el Gobierno de Biden no tiene autoridad legal para cancelar ampliamente la deuda de los préstamos estudiantiles. Pero los abogados del gobierno argumentan que el Congreso otorgó al secretario de Educación la facultad de condonar la deuda en una ley de 2003 conocida como Ley HEROES.

Casi 26 millones de personas han solicitado hasta ahora la condonación de sus préstamos estudiantiles, según informó este jueves el Gobierno de Biden. La solicitud se abrió el 14 de octubre.

La administración también dijo este jueves que 16 millones de solicitudes de condonación de préstamos podrían ser aprobadas esta semana. Pero los prestatarios no deben esperar ver sus deudas canceladas hasta que el tribunal de apelaciones levante la suspensión del programa.

¿Cómo pueden los prestatarios solicitar la condonación del préstamo estudiantil?

Los prestatarios pueden solicitarlo en línea aquí: https://studentaid.gov/debt-relief/application.

Los solicitantes recibirán una confirmación por correo electrónico una vez que su solicitud haya sido enviada con éxito. Luego, serán notificados por su administrador de préstamos si la cancelación de la deuda se ha aplicado a su cuenta y cuándo.

Los prestatarios tienen hasta el 31 de diciembre de 2023 para presentar la solicitud.

Si el tribunal autoriza a conceder la condonación de los préstamos estudiantiles, se calcula que unos 8 millones de prestatarios que reúnen los requisitos necesarios podrían recibir la cancelación de la deuda de forma automática porque el Departamento de Educación ya tiene registrada la información sobre sus ingresos. Esos prestatarios podrían empezar a ver su deuda cancelada el 15 de noviembre, como muy pronto, si no hay una pausa legal en ese momento.

¿Quién es elegible para la condonación de préstamos estudiantiles?

Si se permite que el programa de Biden siga adelante, los prestatarios individuales que ganaron menos de US$ 125.000 en 2020 o 2021 y las parejas casadas o jefes de familia que ganaron menos de US$ 250.000 anuales en esos años podrían recibir una condonación de hasta US$ 10.000 de su deuda federal.

Si un prestatario calificado también recibió una beca federal Pell mientras estaba inscrito en la universidad, el individuo es elegible para una condonación de hasta US$ 20.000.

Hay una variedad de préstamos estudiantiles federales y no todos son elegibles para la medida. Los Préstamos Federales Directos, incluidos los préstamos con subsidio, los préstamos sin subsidio, los préstamos PLUS para padres y los préstamos PLUS para graduados son elegibles.

Pero los préstamos estudiantiles federales que están garantizados por el gobierno, pero que están en manos de prestamistas privados no son elegibles a menos que el prestatario haya solicitado consolidar esos préstamos en un Préstamo Directo antes del 29 de septiembre.