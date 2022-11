Biden vuelve a congelar pagos de préstamos estudiantiles mientras el programa de condonación se estanca en las cortes

Deuda en préstamos estudiantiles en EE.UU. asciende a US$ 1,57 billones 0:56

(CNN) -- El gobierno de Biden volvió a extender este martes la suspensión de pagos de préstamos estudiantiles federales, un beneficio que comenzó en marzo de 2020 para ayudar a quienes sufrían dificultades financieras por la pandemia de covid-19.



La prórroga llega justo mientras el programa de condonación de préstamos estudiantiles de Biden está estancado en las cortes. Funcionarios de la administración dijeron previamente a los prestatarios que la condonación ––que asciende hasta los US$ 20.000 de alivio de la deuda por beneficiario–– se aplicaría antes de que se reanudaran los pagos de los préstamos en enero.

La prórroga en los pagos durará hasta 60 días después de que se resuelva el litigio. Si el programa no se ha implementado y el litigio no se ha resuelto para el 30 de junio, los pagos se reanudarán 60 días después, según el Departamento de Educación.

"Estoy completamente seguro de que mi plan es legal", dijo el presidente Joe Biden en un video publicado en su cuenta Twitter este martes, al referirse a su programa de condonación de préstamos estudiantiles.

"Pero no es justo pedirles a decenas de millones de prestatarios elegibles para el beneficio que retomen los pagos de su deuda estudiantil mientras las cortes evalúan la demanda", añadió.

La semana pasada, el Departamento de Justicia pidió la intervención de la Corte Suprema para que restableciera el programa de condonación de préstamos estudiantiles mientras se resuelven los desafíos legales. Un juez de primera instancia anulo el programa en Texas el 10 de noviembre.

La extensión de la pausa en pagos le da tiempo a la Corte Suprema para revisar el caso en su actual mandato, dijo Biden.

El gobierno había dicho previamente que la prórroga establecida hasta finales de diciembre sería la última.

El anuncio de este martes marca la octava vez que se reprograma la fecha de reinicio de los pagos desde marzo de 2020.

Los saldos de los prestatarios han estado congelados desde entonces, sin requerir pagos en la mayoría de los préstamos estudiantiles federales. Durante este tiempo, los intereses han dejado de acumularse y los cobros de la deuda impagada también han estado suspendidos.

Se espera que la suspensión de los pagos y los intereses durante un año le cuesten al gobierno US$ 155.000 millones hasta finales de 2022, según una estimación del Comité para un Presupuesto Federal Responsable. La nueva prórroga se sumará a ese total.

Si el programa de condonación de préstamos estudiantiles de Biden continúa, los prestatarios individuales con ingresos inferiores a US$ 125.000 en 2020 o 2021 y los matrimonios o jefes de familia que ganaron menos de US$ 250.000 anuales en esos años podrían ver condonada hasta US$ 10.000 de su deuda federal de préstamos estudiantiles.

Si un prestatario calificado también recibió una beca federal Pell mientras estaba inscrito en la universidad, el individuo es elegible para una condonación de hasta US$ 20.000.