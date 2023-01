Última hora y noticias de la guerra de Rusia en Ucrania del miércoles 18 de enero

El ministro del Interior ucraniano, Denis Monastyrsky, fallecido en el accidente de helicóptero de Brovary, era "un gran amigo de la UE", declaró Charles Michel, presidente del Consejo Europeo.

Michel dijo que la Unión Europea se une a Ucrania "en el dolor tras el trágico accidente de helicóptero en Brovary" en un tweet este miércoles.

"El ministro Denys Monastyrsky era un gran amigo de la UE. Compartimos nuestras más profundas condolencias con las familias de las víctimas, el presidente @ZelenskyyUa, el primer ministro @Denys_Shmyhal y el pueblo de #Ucrania", decía el tuit de Michel.

We join #Ukraine in grief following the tragic helicopter accident in #Brovary

Minister Denys Monastyrsky was a great friend of the EU.

We share our deepest condolences with the families of the victims, President @ZelenskyyUa PM @Denys_Shmyhal and the people of #Ukraine

— Charles Michel (@CharlesMichel) January 18, 2023