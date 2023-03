El ejército estadounidense difunde imágenes de un caza ruso obligando a descender a un dron estadounidense sobre el mar Negro

El Mando Europeo del ejército estadounidense hizo públicas imágenes del encuentro de este martes entre un dron de vigilancia estadounidense y un caza ruso sobre el mar Negro.

El nuevo video desclasificado muestra momentos críticos del encuentro en pleno vuelo, que según el Pentágono duró entre 30 y 40 minutos.

El video muestra la cámara del avión no tripulado MQ-9 Reaper apuntando hacia atrás, hacia su cola, y la hélice del avión no tripulado, que está montada en la parte trasera, girando. A continuación, se muestra un caza ruso Sukhoi SU-27 acercándose. A medida que se acerca, el caza ruso descarga combustible e intercepta el dron estadounidense.

En otra parte de las imágenes, el caza ruso realiza otra pasada. Al acercarse, vuelve a descargar combustible. El video del dron se interrumpe cuando el caza ruso colisiona con el MQ-9 Reaper, dañando la hélice y obligando a Estados Unidos a hacer caer el dron en el mar Negro. Rusia ha negado que se produjera una colisión.

Cuando la cámara vuelve a estar en línea en la grabación, la vista vuelve a apuntar hacia atrás y se muestra la hélice dañada por la colisión. Con la hélice dañada, los operadores del avión no tripulado pilotaron el aparato como un planeador mientras descendía sobre el mar Negro, haciéndolo caer en aguas internacionales al suroeste de Crimea. En su descenso, dos funcionarios estadounidenses dijeron a CNN que los operadores borraron a distancia el software sensible del avión no tripulado, mitigando el riesgo de que materiales secretos cayeran en manos del enemigo antes de que se estrellara en el agua.

El coordinador de comunicaciones del Consejo de Seguridad Nacional, John Kirby, declaró este miércoles a "CNN This Morning" que el dron no había sido recuperado y que "no estaba seguro" de que EE.UU. pudiera recuperarlo.

Moscú había dejado claro que intentaría recuperar los restos del avión no tripulado, y dos funcionarios dijeron a CNN este miércoles que Rusia había llegado al lugar del accidente del MQ-9 en el Mar Negro. Kirby no quiso confirmar la noticia, pero dijo que EE.UU. había "hecho imposible que pudieran obtener algo de valor de inteligencia de los restos de ese avión no tripulado, cualesquiera que fueran los restos que pudiera haber en la superficie del agua".