El ejército estadounidense difunde imágenes del incidente entre un caza ruso y un dron estadounidense en el mar Negro. Citan a declarar a decenas de empleados de Trump en la investigación por el manejo documentos clasificados. Argentina lucha contra una ola de calor sin precedentes. Ben Affleck aclara qué ocurrió en el momento viral de los Grammy. Esto es lo que debes saber para comenzar el día. Primero la verdad.

1. Imágenes del incidente entre caza ruso y dron de EE.UU.

El Comando Europeo de Estados Unidos reveló las imágenes del encuentro de este martes entre un dron estadounidense y cazas rusos sobre el mar Negro. El nuevo video desclasificado muestra momentos críticos del encuentro en pleno vuelo, que según el Pentágono duró entre 30 y 40 minutos.

2. Grandes bancos de EE.UU., al rescate de First Republic

First Republic Bank, que se enfrenta a una crisis de confianza de los inversores y clientes, recibirá un salvavidas de US$ 30.000 millones de un grupo de los bancos más grandes de Estados Unidos, que incluye a JPMorgan Chase, Bank of America, Wells Fargo, Citigroup y Truist.

¿Está mi dinero seguro en el banco? 2:09

3. Aumenta la tasa de mortalidad materna en EE.UU.

La tasa de mortalidad materna en Estados Unidos aumentó significativamente en 2021. Ese año se registraron 1.205 fallecimientos durante el embarazo o el parto, un aumento pronunciado con respecto a las 861 reportadas en 2020. Hay, además, diferencias claras en las cifras según la raza de las mujeres.

Aumenta la tasa de mortalidad materna en mujeres negras, dice estudio 0:54

4. Citan a declarar a decenas de empleados de Trump

Al menos dos decenas de personas, desde personal del resort Mar-a-Lago hasta miembros del círculo íntimo de Donald Trump en la residencia de Florida, fueron citadas a declarar ante un jurado investigador federal que indaga por el manejo de documentos clasificados por parte del expresidente, según informaron a CNN múltiples fuentes familiarizadas con la investigación.

5. Calor "interminable y brutal" en Argentina

Argentina lucha contra una ola de calor sin precedentes de fines del verano austral en las que las temperaturas se elevan a niveles nunca antes vistos, lo que hace que los cultivos se marchiten, ayuda a que se propaguen los incendios forestales y agrega una gran presión a un país que ya enfrenta una crisis económica.

Siguen los cortes de luz y el intenso calor en Argentina 4:52

A la hora del café

Hallan "aterradoras" rocas de plástico en una isla remota

La geología de la isla volcánica brasileña de Trindade lleva años fascinando a los científicos, pero el descubrimiento de rocas formadas por restos de plástico en este remoto refugio de tortugas está desatando la alarma.

¿Es seguro consumir un medicamento vencido? El Dr. Huerta lo explica

Con seguridad te ha pasado esto: necesitas tomar un medicamento, pero entonces te das cuenta que venció hace semanas o meses. ¿Qué pasa si te lo tomas? ¿Tendrás una reacción alérgica o te intoxicarás? Lo responde el Dr. Huerta en un nuevo episodio de su podcast.

¿Por qué importa la fecha de vencimiento de los medicamentos? 5:31

5 cosas asombrosas que GPT-4 puede hacer que ChatGPT no logró

El primer día después de su presentación, GPT-4 sorprendió a muchos usuarios en las primeras pruebas y en una demostración de la empresa con su capacidad para redactar demandas, aprobar exámenes estandarizados y crear un sitio web funcional a partir de un boceto dibujado a mano.

Openai da mayor potencia a ChatGPT 1:15

¿Puede convertirse Ciudad de México en un refugio para las aves? Ellas apuestan a que sí

Osos panda. Vaquitas marinas. Tigres de Sumatra. Parece que las especies en peligro se encontraran tan lejos nuestro que poco podemos hacer por ellas. Sin embargo, no es así: la clave para la conservación también está en las ciudades y específicamente en nuestros hogares, que se pueden convertir en hábitats para decenas de especies.

Ben Affleck aclara qué ocurrió en el momento que se hizo viral de los Grammy

En una entrevista con The Hollywood Reporter, Ben Affleck trató de aclarar lo que sucedió en el momento viral que protagonizó en los Premios Grammy junto a su esposa Jennifer Lopez, después de que la pareja pareciera tener reacciones visiblemente diferentes durante el evento.

JLO y Ben Affleck se hacen tatuajes complementarios 0:53

La cifra del día

8.000

Una masa de algas de 8.000 km de ancho que se formó en el océano Atlántico se dirige hacia las costas de Florida y otros litorales del golfo de México, amenazando con llevar montones de algas malolientes y potencialmente peligrosas a las playas y poner un gran freno a la temporada turística.

Enorme masa de algas se dirige a las playas de Florida 6:00

La cita del día

"Él puede hacer eso y sabrá que esa es una opción. Sin duda lo discutiremos. Él puede explorar esas opciones (...) [García Luna] siempre ha mantenido sus opciones abiertas"

En una amplia entrevista con CNN, César de Castro, abogado defensor de Genaro García Luna, habló sobre la posibilidad de que el exsecretario de Seguridad Pública de México coopere con el gobierno estadounidense después de que un jurado en Nueva York declaró culpable al exfuncionario de cuatro cargos relacionados con narcotráfico y uno por haber mentido a las autoridades estadounidenses de inmigración.

César de Castro, abogado de Genaro García Luna, habla en exclusiva con CNN 5:42

Y para terminar...

¿Cuál es cuál? La insólita confusión de unos padres con sus hijos recién nacidos

Sofía Rodríguez y Leonardo Costa fueron padres por primera vez el pasado 6 de enero de los gemelos Lorenzo y Valentín. El parecido de sus hijos es tan grande que los llevó a vivir una situación insólita: no lograban diferenciarlos. Después de muchos intentos para hacerlo, finalmente debió intervenir un organismo estatal. Conoce los detalles de esta curiosa historia.