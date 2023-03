La muerte de Stephen Smith, un joven de 19 años, ahora está siendo investigada como un homicidio; el apellido Murdaugh se menciona en las investigaciones

Acusan a este hombre de matar brutalmente a tiros a su esposa e hijo 3:50

(CNN) -- La División de Cumplimiento de la Ley de Carolina del Sur (SLED) está investigando la muerte de Stephen Smith, un estudiante de enfermería de 19 años cuyo cuerpo fue encontrado en medio de una carretera de Carolina del Sur en 2015, como un homicidio, dijo un portavoz de la agencia a CNN.

Un portavoz de SLED también confirmó que no había indicios en la investigación de que la muerte de Smith fuera un caso de atropellamiento y fuga, que es lo que decía un informe inicial del incidente sobre la causa de la muerte.

El cuerpo de Smith fue descubierto en el condado de Hampton el 8 de julio de 2015.

SLED anunció en junio de 2021 que estaba abriendo una investigación sobre la muerte de Smith en base a la información obtenida mientras investigaba los asesinatos de Margaret “Maggie” Murdaugh y su hijo Paul Murdaugh antes ese mes. No ha dado ningún detalle sobre lo que se encontró.

Las autoridades no han anunciado una conexión entre la muerte de Smith y la familia Murdaugh, cuyo patriarca, Alex Murdaugh, fue declarado culpable a principios de este mes y sentenciado a cadena perpetua por matar a Maggie y Paul, la noche del 7 de junio de 2021. Murdaugh ha apelado sus condenas.

Durante las entrevistas en el archivo del caso de la investigación inicial de la Patrulla de Carreteras de Carolina del Sur, dadas por la patrulla a CNN, el nombre de Murdaugh se menciona docenas de veces tanto por testigos como por investigadores, incluido el nombre del hijo sobreviviente de Alex Murdaugh, Buster.

Durante una entrevista de audio de un testigo, el entonces policía Todd Proctor dice: “Buster estaba en nuestro radar. … Los Murdaugh lo saben”. Pero no está claro por qué estaba en su radar. Ni él ni nadie más ha sido acusado en el caso.

Buster Murdaugh, un excompañero de clase de Smith, emitió un comunicado este lunes, el primero sobre el tema, negando cualquier participación en la muerte de Smith y “solicitando que los medios de comunicación dejen de publicar inmediatamente estos comentarios difamatorios y rumores sobre mí”.

“Esto ha durado demasiado”, dice su declaración. “Estos rumores sin fundamento sobre mi relación con Stephen y su muerte son falsos”.

Lo que decían los informes iniciales del caso de Stephen Smith

Un informe de incidente de la patrulla estatal de carreteras indicó que Smith había sufrido un traumatismo contundente en la cabeza.

Si bien un patólogo citado en un informe de SLED dijo que Smith parecía haber sido atropellado por un vehículo, el oficial que respondió en un informe del Equipo multidisciplinario de investigación de accidentes de la patrulla de caminos señaló que “no había restos del vehículo, marcas de derrape o lesiones consistentes” de alguien siendo atropellado por un vehículo”.

Los zapatos de Smith también estaban puestos y sin atar, agregó el informe, y los investigadores no vieron evidencia que sugiriera que fue atropellado por un vehículo.

Las notas de los investigadores en el expediente del caso dicen que “según la familia, Stephen nunca habría estado caminando en medio de la carretera” y que era “muy asustadizo”.

Según las notas tomadas por un investigador de SLED en el lugar, Smith tenía lesiones en el brazo, la mano y la cabeza izquierdos.

Su vehículo fue encontrado a unos cinco kilómetros de distancia, según el informe, con la puerta del tanque de gasolina abierta y la tapa de la gasolina colgando del costado del auto. La batería del vehículo funcionaba pero el automóvil no arrancaba, agregó el informe.

La madre busca respuestas

En un comunicado de prensa este martes, los abogados de la familia de Smith elogiaron la decisión de clasificar la muerte de Smith como un homicidio.

“Tenemos la oportunidad de corregir ocho años de errores, y tenemos la intención de hacer precisamente eso”, dijo el abogado Eric Bland en el comunicado.

La familia de Smith ha recaudado más de US$ 84.000 a través de una página de GoFundMe para una exhumación y una autopsia privada que, según la madre de Smith, buscará “una mirada nueva e imparcial a su cuerpo y una determinación precisa de la causa de su muerte basada en hechos”.

La madre de Smith y sus abogados dijeron que solicitarán a un tribunal que proceda a exhumar el cuerpo de Smith, lo que requiere el permiso de un juez.

“Nuestro trabajo no es averiguar quién lo hizo”, dijo Bland a los periodistas en una conferencia de prensa virtual este lunes. “Eso no es lo que hacemos, no somos fuerzas del orden público, no estamos investigando un caso penal… Lo que realmente estamos tratando de hacer es dar respuestas a una madre”.

La investigación también implicará observar la vida de Smith, agregó Bland, y qué tipo de comunicación tuvo el adolescente y con quién se asoció en los días previos a su muerte. Todo lo que se sepa, dijo Bland, se compartirá con las fuerzas del orden.

-- Dianne Gallagher de CNN contribuyó a este informe.