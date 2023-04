Esta médica de Chicago donó su riñón a una mujer de Virginia que nunca había visto. Esta es su historia

La bioimpresión de órganos en 3D podría ser posible en una década 1:42

(CNN) -- Más de 90.000 personas en Estados Unidos esperan una donación de riñón, pero la Dra. Aleksandra Gmurczyk ayudó a sacar a dos personas de la lista de espera al donar su propio riñón a Ginger, una mujer a la que no conocía, y poner en marcha una donación de riñón emparejado.

La donación renal pareada o combinada se produce cuando una persona está dispuesta a donar un riñón a alguien que lo necesita pero él mismo no es compatible, por lo que se intercambia el receptor con otro donante.

En este caso, el riñón de Gmurczyk fue donado en febrero a Ginger, que tenía unos riñones "difíciles de compatibilizar". Gary, el marido de Ginger, no era compatible con su mujer. Así que donó su riñón a un paciente de Northwestern Medicine.

Ginger y Gary pidieron que no se divulgara su apellido.

"Me alegro mucho de conocerte", dijo Gmurczyk, nefróloga y profesora asociada de Northwestern Medicine, cuando conoció a Ginger en una rueda de prensa este jueves. "Me alegro mucho de que te hayan dado mi riñón, y puedo decir que vas a cuidarlo muy bien".

publicidad

"No quería donar específicamente a una persona", declaró Gmurczyk a CNN, y añadió que con el intercambio renal emparejado sentía que tenía la oportunidad de ayudar a más personas.

De acuerdo a los Institutos Nacionales de Salud, en 2020 se realizaron 22.817 trasplantes de riñón en Estados Unidos por afecciones como una enfermedad de riñones o insuficiencia renal. En promedio, un paciente tarda entre tres y cinco años en encontrar un donante de riñón compatible, según la Fundación Nacional del Riñón.

No es la primera vez que un médico dona un riñón a un paciente. Según Maine Health, el Dr. Aji Djamali, jefe del Departamento de Medicina del Centro Médico de Maine, donó su riñón a un paciente el año pasado.

En 2002, la Dra. Susan Hou, nefróloga del Hospital Michael Reese, del Centro Médico de la Universidad Rush y del Centro Médico de la Universidad Loyola, donó su riñón a un paciente, según el Wednesday Journal of Oak Park and River Forest.

Pero el objetivo de Gmurczyk era donar para ayudar a educar a los pacientes.

A menudo atiende a pacientes con insuficiencia renal, lo que hace que sus riñones sean incapaces de filtrar los residuos y toxinas del torrente sanguíneo. Muchos se someten a diálisis, un tratamiento agotador que ayuda a eliminar los residuos y el exceso de líquido de la sangre.

Aunque el tratamiento varía dependiendo las características de cada caso, la diálisis suele realizarse en sesiones de cuatro horas tres veces por semana, según la Fundación Nacional del Riñón.

"Es como un trabajo a tiempo parcial", afirma Gmurczyk. "Es estresante y triste, los pacientes se sienten aislados y solos. Muchos trabajan, pero otros tantos no pueden".

Antes del trasplante, Ginger estaba haciendo un tratamiento de diálisis.

"Ayer hace dos años que empecé la diálisis", dijo Ginger. "Una o dos semanas antes de recibir el trasplante... empecé a empeorar".

A pesar de la larga lista de personas que esperan una donación, algunos de sus pacientes siguen recelosos de someterse a un trasplante por cuestiones como la desconfianza en el sistema sanitario o los requisitos para la donación.

Hace nueve años, Gmurczyk empezó a pensar en cómo podía hacer cambiar de opinión a esas personas. Decidió donar uno de sus riñones para aumentar la confianza en el procedimiento y animar a otros a donar.

"La razón por la que quise donar es que... puedo acudir a ellos y decirles: 'He donado mi riñón, y creo que las personas que reciben un trasplante de riñón viven más tiempo y más sanas, y tanto creo en esto que he donado' ", explica.

Gmurczyk afirma que las donaciones de riñón de personas vivas suelen empezar a funcionar inmediatamente y pueden funcionar el doble de tiempo que las de donantes fallecidos: de 15 a 20 años frente a 10 o 12 años, respectivamente.

Ella pidió formar parte de un grupo de donación, lo que dio lugar al modelo de riñón emparejado.

Tras ser emparejada con Ginger en Virginia, el proceso de donación de Gmurczyk transcurrió de forma típica, con pruebas de la función renal y exámenes abdominales para encontrar el riñón más pequeño, que es el que finalmente se dona.

Su equipo médico estaba formado por otro nefrólogo, un farmacéutico, un cirujano, un trabajador social y un defensor del donante.

Los defensores de los donantes trabajan para garantizar que no se les coaccione ni se les pague para someterse al procedimiento. Los trabajadores sociales ayudan al donante a establecer el mejor apoyo social para asegurarse de que sean cuidados en su casa tras la intervención.

"Las personas que reciben un trasplante necesitan una persona de apoyo social, y muchas ni siquiera tienen una persona que les ayude después del trasplante", dijo Gmurczyk.

Después de la operación y de pasar la noche en el hospital, una amiga vino a ayudarla a volver a casa, pero Gmurczyk se sentía lo bastante bien como para caminar.

"Pude cuidar de mi perro al día siguiente", dijo. "Lo hacía todo por mí misma".

Se tomó dos semanas de licencia y no tuvo problemas para volver.

Su decisión de donar ya ha valido la pena, según afirma. Uno de sus pacientes, quien se mostraba escéptico ante la idea de recibir un trasplante de riñón, se animó a iniciar el proceso de evaluación.

Gary también conoció a quien recibió su riñón, Arturo "Art" Reyes.

Reyes se mostró especialmente emocionado. "Creía que ya no había esperanza", dijo Reyes. "Realmente no hay palabras para decir gracias, me has devuelto la vida".

Northwestern Medicine regaló a Gmurczyk y Reyes camisetas que decían: "La donación de órganos salva vidas".