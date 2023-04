(CNN) -- El presidente Joe Biden visualiza con frecuencia lo que podría lograr en un segundo mandato, dicen asesores y aliados que han hablado con él, pero no ha expresado ninguna urgencia para lanzar formalmente una campaña que le permita estar otros cuatro años en el cargo.

El presidente no se ha decidido por un director de campaña, ni si su sede de campaña debería estar en Filadelfia o Wilmington, Delaware. Tampoco ha seleccionado una fecha para hacer oficial su candidatura a la reelección.

Biden, conocido desde hace mucho tiempo por no apresurar las decisiones importantes —incluidas las varias veces que siendo senador evaluó una posible candidatura a la presidencia—, plantea una última espera para los demócratas a medida que se preparan para las elecciones del próximo año.

“En lo que creo que es la improbable posibilidad de que finalmente decida no postularse esta vez, tendrá que hacerlo lo suficientemente pronto para que otros candidatos puedan entrar al ruedo y ser competitivos”, dijo el senador demócrata de Delaware Chris Coons, amigo cercano y aliado del presidente. “Lo estoy animando a postularse, y creo que lo hará. Pero él tomará esa decisión a su tiempo, no el mío”.

El presidente ha sido notoriamente reflexivo en el transcurso de décadas en cargos públicos, a menudo posponiendo decisiones importantes hasta el último minuto. Pero aplazar el anuncio de reelección tiene sus raíces en consideraciones mucho más prácticas, dicen sus asesores, la primera y principal de las cuales es centrarse en gobernar asuntos como elevar el techo de la deuda y evitar verse arrastrado a la contienda política antes de lo debido.

"No está indeciso sobre servir un segundo mandato, pero no tiene prisa por volver a ser candidato", le dijo a CNN un asesor demócrata de larga data, que ha trabajado estrechamente con Biden a lo largo de los años. “¿Cuál es la ventaja?”.

Esa pregunta cobró relevancia esta semana, dado cómo el expresidente Donald Trump dominó la conversación y llamó toda la atención con su acusación penal en Nueva York. Y el Partido Demócrata respalda en gran medida a Biden, particularmente desde las elecciones intermedias del otoño pasado, y saben que la falta de una amenaza primaria grave le ofrece "la capacidad de moverse en su propio tiempo", dijo un alto funcionario de la Casa Blanca.

Biden le ha dicho a varios funcionarios electos en conversaciones privadas que definitivamente se postulará, según le dijo a una persona hace unas semanas, pero ha sido menos comunicativo sobre el momento en que hará el anuncio oficial.

“¿Por qué no dejar que los republicanos traten de superarse unos a otros?”

Por cierto tiempo se había previsto el mes de abril como un momento probable para anunciar su candidatura, dado que se produce cuatro años después de que saltara a la carrera en 2019. Y como vicepresidente, se unió al entonces presidente Barack Obama para iniciar una campaña de reelección en abril de 2011.

Ahora es más probable que el momento de un anuncio de Biden sea en el verano boreal que en la primavera, dicen tres funcionarios demócratas, con una fecha límite aún no determinada.

“El presidente Biden ha sido claro en que tiene la intención de postularse, y su enfoque es terminar el trabajo que está haciendo para las familias estadounidenses: continuar trayendo manufacturas del extranjero, recortar aún más el déficit al hacer que los ricos paguen lo que les corresponde y defender los derechos fundamentales como la libertad de elegir”, dijo el portavoz de la Casa Blanca, Andrew Bates, a CNN. “Nunca ha habido un plazo para ningún anuncio”.

Fuera de las entrevistas, Biden ha guardado mayormente silencio sobre sus planes de reelección.

Eso volvió más notable dos guiños que hizo recientemente a una probable candidatura. Durante un evento en que entregó medallas nacionales de Artes y Humanidades en la Casa Blanca el mes pasado, Biden dijo que ciertas personas estaban “listas para correr” y, señalando los dos premios Pulitzer del novelista Colson Whitehead, dijo que él mismo estaba “buscando dos consecutivos”.

Las alusiones no pasaron desapercibidas para ninguno de los presentes en la Sala Este, muchos de los cuales fueron fervientes partidarios de la última candidatura presidencial de Biden y están ansiosos por respaldar una campaña para un segundo mandato.

Para otros observadores, incluidos algunos en contacto con el presidente esa semana, los comentarios también se sintieron como un golpe sutil contra aquellos que aún cuestionan si realmente planea volver a postularse.

Las señales de una campaña inminente han sido evidentes.

Biden pasó los primeros meses del año viajando por el país para promover los logros de la primera mitad de su mandato en eventos que fácilmente podrían confundirse con paradas de campaña. Ha intensificado sus ataques contra los republicanos, incluso apuntando a las leyes antiLGBTQ en Florida impulsadas por el gobernador Ron DeSantis, un probable aspirante a la nominación del Partido Republicano. Y una serie de medidas sobre inmigración, crimen y energía han reforzado la imagen de Biden como moderado, al tiempo que enojan a algunos liberales por parecer dar marcha atrás en sus promesas anteriores.

En conjunto, todo indica que es un candidato en espera. Sin embargo, Biden ha pospuesto la decisión final sobre volver a postularse, y el plazo para un posible anuncio —nunca escrito en piedra— parece retrasarse cada vez más.

El año pasado, los asesores principales de Biden discutieron el lanzamiento de la campaña de reelección a principios del año nuevo, y se dice que algunos miembros de la familia de Biden también estaban a favor de un anuncio ya en febrero. Pero esa línea de tiempo ha fluctuado. Ahora, dicen las fuentes, no hay garantías de que se produzca un anuncio de reelección incluso a finales de abril.

Hasta ahora, el cronograma extendido no parece preocupar a los demócratas, al menos no desde afuera.

"No tengo duda de que el presidente Biden se postulará de nuevo y ganará", dijo el representante Brendan Boyle, un congresista demócrata de Pensilvania que ha sido durante mucho tiempo un impulsor de la postulación de Biden, que asistió a su primera recaudación de fondos en abril de 2019 en Filadelfia el día en que se lanzó y que recibió a Biden hace unas semanas en su distrito para la publicación oficial del presupuesto. “En cuanto a cuándo anuncie exactamente oficialmente su campaña de reelección, no podría importarme menos. No cambia nada”.

Obama lanzó oficialmente su campaña de reelección en abril de 2011. George W. Bush presentó documentos oficiales para postularse a la reelección en mayo de 2003, pero no comenzó a hacer campaña activa hasta mucho después.

Donald Trump declaró su intención de volver a postularse el día que asumió el cargo en 2017.

Todas las candidaturas a la reelección de esos presidentes se consideraron un hecho. Si bien Biden ha dicho desde el principio que tiene la intención de volver a postularse, se enfrenta a la aprehensión perpetua sobre su edad avanzada y los bajos índices de aprobación. En una encuesta de CNN realizada por SSRS publicada este jueves, solo un tercio de los estadounidenses dijo que Biden merece ser reelegido, con una mayoría en su propio partido diciendo que les gustaría ver a alguien más como el nominado demócrata para presidente el próximo año.

Una persona familiarizada con las deliberaciones internas dijo que una razón por la que no hay un gran sentido de urgencia es porque los posibles candidatos presidenciales republicanos también han tardado en lanzar sus campañas. Hasta ahora, los únicos candidatos principales del Partido Republicano que han declarado formalmente sus candidaturas han sido Trump, la exgobernadora de Carolina del Sur Nikki Haley y el exgobernador de Arkansas Asa Hutchinson.

Las fuentes también dijeron que Biden siente que como presidente en ejercicio, sin ningún contendiente primario serio, tiene más tiempo para tomar una decisión final. Y algunos cercanos a Biden sugieren que hay una ventaja política en esperar.

“¿Por qué no dejar que los republicanos traten de superarse unos a otros por un tiempo?”, preguntó un exfuncionario de la Casa Blanca.

Wilmington vs. Filadelfia y otras decisiones fundamentales

Mientras los demócratas esperan a que Biden declare oficialmente una candidatura para un segundo mandato, algunas decisiones cruciales para el partido siguen en el limbo. Entre ellas se encuentra la ubicación para la sede de la Convención Nacional Demócrata de 2024, así como dónde tendría su sede una campaña de reelección de Biden, ambas decisiones que necesitan la aprobación final del propio presidente. Se dice que Biden favorece personalmente una base de Wilmington, Delaware, para su campaña de reelección, aunque se ha hablado activamente de centrarla también en Filadelfia.

Dentro de la Casa Blanca, la subjefa de gabinete, Jen O'Malley Dillon, y la asesora sénior, Anita Dunn, en consulta con otros asesores principales de Biden, han estado trabajando en los preparativos para una campaña de reelección.

Múltiples fuentes dijeron que los nombres que han surgido para posibles roles de alto rango en la campaña incluyen a Jenn Ridder, directora nacional de los estados para la campaña 2020 de Biden, y Sam Cornale, director ejecutivo del Comité Nacional Demócrata. Preston Elliott, exdirector de campaña de la gobernadora de Michigan, Gretchen Whitmer; Julie Chávez Rodríguez, directora de la Oficina de Asuntos Intergubernamentales de la Casa Blanca; y Quentin Fulks, exdirector de campaña del senador por Georgia Raphael Warnock también son candidatos a posibles puestos de alto rango.

Otros nombres que rondan son Emma Brown, exdirectora de campaña del senador por Arizona, Mark Kelly; Roger Lau, subdirector ejecutivo en el CND; Addisu Demissie, exdirector de campaña para la campaña presidencial de 2020 del senador por Nueva Jersey Cory Booker; Mitch Stewart, socio fundador de 270 Strategies; y Rob Flaherty, director de estrategia digital en la Casa Blanca.

Otros importantes estrategas demócratas que han sido contactados para trabajar en la campaña se negaron a firmar, alegando razones personales o profesionales. Y el propio Biden no se ha comprometido profundamente con la dotación de personal para los altos niveles de su campaña potencial, otra señal de que un anuncio, al menos por ahora, parece estar lejano.

Se espera que muchos de los asesores más longevos y confiables de Biden permanezcan en la Casa Blanca durante la campaña, estableciendo una dinámica potencialmente incómoda para cualquier director de campaña. Hay una expectativa general de que al menos uno de los asesores de Biden desde hace mucho tiempo se transfiera de la Casa Blanca a un trabajo de campaña, pero está por ver quién sería.

Otros funcionarios que salieron recientemente de la Casa Blanca, incluido el ex jefe de gabinete Ron Klain y la exdirectora de comunicaciones Kate Bedingfield, también han sugerido que están preparados para ayudar a la campaña.

‘”No hay un plan de respaldo claro”

En el puñado de eventos demócratas de recaudación de fondos que ha celebrado el presidente durante el último mes, solo ha hecho menciones vagas sobre la reelección.

“Tenemos una opción real en estas elecciones, independiente de mí, entre los demócratas y los republicanos y lo que representan y de qué se tratan”, dijo Biden en Las Vegas, con cuidado de no entrar en conflicto con las normas federales que prohíben recaudar fondos antes de declarar oficialmente su candidatura.

Incluso cuando los que rodean al presidente esperan una decisión oficial para 2024, hay un aire de previsibilidad sobre un anuncio eventual. Algunos cercanos a la Casa Blanca han señalado algunas de las decisiones políticas recientes de Biden que se han alineado al centro como un mensaje importante de que su decisión está prácticamente tomada.

A principios de este año, Biden sorprendió a muchos legisladores demócratas cuando anunció que no vetaría la legislación para bloquear un controvertido proyecto de ley sobre el crimen de Washington que los críticos habían pintado como débil contra el crimen. La administración de Biden también lanzó una serie de duras propuestas destinadas a frenar la entrada de migrantes en la frontera sur de Estados Unidos, para consternación de muchos legisladores demócratas y activistas de inmigración.

Una serie de otros anuncios de política interna destinados a eliminar las llamadas "tarifas basura" y reducir el precio de la insulina, medidas con un amplio atractivo, también han señalado a los aliados de Biden que dio un giro hacia el modo de reelección.

Pero ese aire de previsibilidad también está creando nerviosismo entre algunos demócratas, que temen que un escenario inesperado en el que Biden decida no buscar un segundo mandato signifique un desastre para el partido.

“Porque no hay un plan de respaldo claro. No hay nadie más a quién impulsar”, dijo un congresista demócrata. “No es como que vemos a alguien más haciendo fila para hacerle competencia realmente”.

El propio Biden, junto con su esposa, han dicho en entrevistas que pretenden montar otra campaña salvo imprevistos.

Sin embargo, ambos se han dado espacio para cambiar de opinión.

“Es decisión de Joe”, dijo la primera dama a Arlette Sáenz de CNN durante un viaje a África a principios de este año. “Y apoyamos lo que él quiera hacer. Si él está dentro, nosotros estamos allí. Si quiere hacer algo más, nosotros también lo apoyamos”.

-- Edward-Isaac Dovere y Jasmine Wright de CNN contribuyeron con este reportaje.