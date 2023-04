Guerra de Rusia en Ucrania: última hora y noticias en vivo

Se intensifican los combates en el este de Ucrania mientras Xi afirma que el alto el fuego es la "máxima prioridad" para China

La "máxima prioridad" de Beijing es impulsar un alto el fuego y poner fin a la guerra en Ucrania, dijo el líder chino Xi Jinping a la jefa de la Comisión de la Unión Europea, Ursula Von der Leyen, y al presidente francés, Emmanuel Macron, durante su reunión de este jueves, según la lectura china.

Mientras tanto, las batallas continúan en partes del este de Ucrania, dijo el ejército del país el jueves, con las tropas ucranianas centradas en la maltratada ciudad de Bakhmut para tratar de agotar a los rusos.

Esto es lo que te puedes haber perdido:

Los fiscales rusos piden la máxima pena de prisión para un crítico del Kremlin: los fiscales pidieron a un tribunal de Moscú que condene al crítico del Kremlin Vladimir Kara-Murza a 25 años de prisión por delitos penales que incluyen traición, difusión de "falsificaciones" sobre el ejército ruso y facilitación de actividades de una organización indeseable, informó el jueves la agencia estatal de noticias rusa RIA Novosti.

Funcionarios ucranianos afirman que no habrá concesiones sobre Crimea: altos funcionarios ucranianos insistieron en que Kyiv no hará concesiones territoriales en su lucha contra Rusia, tras las declaraciones de un diputado de la oficina del presidente ucraniano sobre el futuro de Crimea. En comentarios reportados por primera vez este miércoles por el Financial Times, Andriy Sybiha dijo que si una contraofensiva ucraniana empujaba a las fuerzas rusas de nuevo a la frontera administrativa con Crimea, "estamos dispuestos a abrir (una) página diplomática para discutir esta cuestión."

Un tribunal ruso verá el recurso contra la detención de un periodista estadounidense: un tribunal de Moscú verá el 18 de abril el recurso presentado por los abogados del reportero de The Wall Street Journal, Evan Gershkovich, contra su detención, informaron los medios estatales rusos citando al tribunal. Gershkovich se encuentra recluido en un centro de detención preventiva de la conocida prisión de Lefortovo hasta el 29 de mayo. Se enfrenta a una pena de hasta 20 años de prisión por espionaje.