Última hora y noticias en vivo de la guerra de Rusia en Ucrania

Rusia dirige este mes el Consejo de Seguridad de la ONU, pero su delegación no tiene visados para EE.UU.

El embajador ruso en Washington, Anatoly Antonov, instó a Estados Unidos a expedir un permiso para el avión especial del ministro ruso de Asuntos Exteriores, Sergei Lavrov, y visados para la delegación rusa ante las Naciones Unidas.

En medio de su invasión no provocada de Ucrania, le toca a Rusia asumir la presidencia del Consejo de Seguridad de la ONU, encargado de mantener la paz y la seguridad mundiales, y Lavrov presidirá la reunión del Consejo de Seguridad de la ONU en Nueva York este mes.

"Instamos a Washington a que no retrase la expedición de visados a nuestra delegación, incluidos nuestros periodistas. La no expedición de visados viola las obligaciones de Estados Unidos como país anfitrión de la sede de la ONU, obstaculizando el correcto y pleno funcionamiento de la organización mundial", declaró Antonov, citado este jueves por la agencia de noticias estatal rusa RIA Novosti.

Antonov dijo también que las autoridades estadounidenses "no han aceptado la llegada del avión. Esperamos que los estadounidenses expidan sin demora un permiso para que el avión (entre en el espacio aéreo estadounidense) sin condiciones ni restricciones."

Subrayó que, aunque aún faltan días para el acontecimiento, todavía no hay ninguna certeza.

CNN se puso en contacto con el Departamento de Estado de EE.UU. en busca de comentarios, pero no obtuvo respuesta.

Prohibición de entrada: El pasado febrero, cuando Rusia comenzó su guerra contra Ucrania, EE.UU. impuso sanciones al presidente de Rusia, Vladimir Putin, al ministro de Asuntos Exteriores, Sergei Lavrov, y a otros miembros del Consejo de Seguridad de Rusia, prohibiéndoles viajar a EE.UU..

¿Por qué asume Rusia la presidencia del Consejo de Seguridad? La presidencia del Consejo de Seguridad rota alfabéticamente entre sus 15 naciones miembros. El órgano está controlado por sus cinco miembros permanentes: China, Francia, la Federación Rusa, el Reino Unido y Estados Unidos.

A principios de abril, la embajadora estadounidense ante las Naciones Unidas, Linda Thomas-Greenfield, describió la asunción por Rusia de la presidencia del Consejo de Seguridad como "una broma del Día de los Inocentes".

Greenfield afirmó que el Consejo trabaja más allá de Ucrania cuando se le preguntó si Estados Unidos emitiría un visado para Lavrov o si asistiría.

"Todavía no hemos decidido cuál será nuestro nivel de asistencia, pero tenemos la intención de llevar a cabo los asuntos del Consejo de Seguridad durante este mes", dijo Greenfield.

"El Consejo de Seguridad hace algo más que Ucrania. Trabajamos en muchos asuntos, y esperamos de nuevo que Rusia desempeñe su presidencia de manera profesional, pero cuando no lo haga, estaremos dispuestos a llamarle la atención".