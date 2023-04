Última hora y noticias en vivo de la guerra de Rusia en Ucrania

"Difícil, si no imposible" para la UE mantener una "relación de confianza con China" si Beijing no ayuda a poner fin a la invasión rusa de Ucrania

Será "extremadamente difícil" para la Unión Europea (UE) "mantener una relación de confianza con China" si Beijing no contribuye a buscar una solución política para poner fin a la invasión rusa de Ucrania, declaró este viernes el jefe de la política exterior del bloque, Josep Borrell.

"Me gustaría decirlo con toda amistad: será extremadamente difícil, si no imposible, que la Unión Europea mantenga una relación de confianza con China... si China no contribuye a la búsqueda de una solución política basada en la retirada de Rusia del territorio ucraniano", dijo Borrell en unas declaraciones publicadas que tenía previsto pronunciar durante una visita a Beijing que fue cancelada tras dar positivo por covid-19.

El máximo diplomático de la UE tuvo que aplazar un viaje a China esta semana tras dar positivo por el coronavirus, según un tuit que publicó.

"La neutralidad ante la violación del derecho internacional no es creíble. No pedimos a nadie que se alinee con nuestra posición. Simplemente pedimos que se admita y reconozca que en este caso hubo una grave violación del derecho internacional", añade el comunicado.

Borrell también pidió al Presidente de China, Xi Jinping, que hable con el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, y "proporcione una ayuda humanitaria más sustancial al maltrecho pueblo ucraniano".

Relaciones UE-China: Borrell dijo que las relaciones entre la UE y China "se deterioraron en los últimos años debido a un número creciente de molestias", en particular la posición de China sobre la guerra en Ucrania y las sanciones de la UE contra funcionarios chinos por la supuesta detención masiva y persecución de uigures en Xinjiang.

"Al mismo tiempo, hemos mantenido nuestro compromiso de colaboración y cooperación y reconocemos el papel crucial de China en la resolución de los problemas mundiales y regionales. No tememos el ascenso de China. Sin embargo, sabemos que la historia del mundo de mañana también dependerá de cómo China utilice su poder", escribió Borrell.

El actual "desequilibrio" comercial entre la UE y China también se abordó en profundidad. Según la declaración, el importe total de nuestros intercambios comerciales alcanzó casi 850.000 millones de euros ( US$ 941.000 millones) en 2022, pero Borrell señaló que estos intercambios estaban "cada vez más desequilibrados", en desventaja para la UE.

"Nuestro déficit comercial alcanzó la cifra récord de 400.000 millones de euros (US$ 443.000 millones), es decir, el 2,3% de nuestro PIB... Si no se corrigen los desequilibrios, tenemos que reaccionar", señala el comunicado.